«Мы заблудились в Пермском крае»: звезда сериала «Территория» Ася Чистякова о том, что осталось за кадром

Актриса призналась Teleprogramma.pro, что из всех местных слов запомнила только ош - медведь.

Телеканал ТНТ и видеоплатформа Premier 12 октября представят новый мистический сериал «Территория» — напряженный хоррор, основанный на легендах и поверьях Пермского края.

Первыми создатели представили картину жителям края, так как именно о них пойдет речь в «Территории». Пока все остальные ждут премьеры, можно узнать, какие впечатления остались от съемок у актеров.

Ранее актриса проекта Ксения Отинова рассказала, что приходилось рисковать жизнью, а ее коллега Ася Чистякова в интервью Teleprogramma.pro откровенно призналась, что даже не рассчитывала попасть в сериал, а, тем более, потеряться вместе с группой в Пермском крае.

— Ася, кто ваша героиня?

— Студентка-филолог Надя. Добрая, трепетная, немного пугливая девочка, которая изначально показалась мне принцесской. Она очень преданный, верный человек, способный на самопожертвование.

— Съемки проходили в Пермском крае. Какие новые словечки открыли для себя?

— Из всех коми-пермяцких слов, которые я учила по сценарию, я запомнила только «ош», что переводится как медведь. Остальное уже выветрилось из головы.

— Расскажите про съемочный процесс: остались какие-то претензии, недовольство, может режиссер ругался?

— Конечно, не всегда все проходило гладко. Но с течением времени все неприятные моменты из памяти стерлись. Физически это были сложные съемки и периодически у всех сдавали нервы. Да и сама «Территория» — это не легкая комедия. Но я не могу вспомнить каких-то открытых конфликтов, не могу сказать, что у меня могли остаться к кому-то претензии.

Но это была одна из самых сложных в моей карьере роль. Я была уверена, что не справлюсь и не подхожу для нее.

— А какие интересные моменты можете вспомнить? То, что осталось за кадром и что зритель не увидит.

— В самом начале съемок мы немного потерялись. Нашему водителю прислали координаты, но плохо ловил интернет. Мы ехали в машине с Андреем (актер Андрей Мерзликин), Глебом (актер Глеб Калюжный), не помню была ли с нами Ксюша Отинова. Мы приехали по геоданным и поняли, что перед нами обычная дорога, связь дальше заканчивается и мы не можем ни до кого дозвониться, чтобы узнать, куда ехать.

Мы стали кататься по деревне, спрашивали — не видел ли кто здесь проезжающих киношников? Пока мы катались, к нам присоединились еще три машины съемочной группы.

Помню, что мы уже ржали, пока два часа нам пытались объяснить, куда ехать. Уже готовы были начать съемки своего собственного кино про то, как застряли машины с актерами, операторской группой и реквизитом.

— Чем кормили на площадке?

— Хоть убейте — не помню. Но точно кормили. И точно едой.

— А местную кухню пробовали, что понравилось?

— Что-то успела попробовать… Какими-то пирожками со сложным названием меня накормили, было вкусно.

— Смотрите после выхода сериалы, где вы снимались?

— Очень редко. Но «Секту» смотрела, важно было понять, что получилось, а что — нет. «Территорию», конечно, тоже посмотрю. Хочется узнать — справилась я или нет, где допустила ошибки, чтобы разобрать и больше никогда в жизни не повторять.

Смотрите сериал «Территория» с 12 октября в 22:00 на канале ТНТ