Яна Крайнова: «Понимаю, что скоро могу стать мамой»

В сериале «Гадалка», показ которого завершился на Первом канале на этой неделе, Яна играет криминалиста Марину. Совпавшая с днем рождения актрисы премьера второго сезона дала отсчет новому этапу в ее жизни. Четыре года Яна перезагружалась и настолько пропиталась знаниями и опытом различных практик, что теперь сама может проводить курсы психотерапии.

«В откровенных сценах мне комфортно»

— В прошлом сезоне «Гадалки» у вас были откровенные сцены. И вы признавались, что, будучи обнаженной в кадре, чувствовали себя комфортно. В этом сезоне было нечто подобное?

— Да, во время откровенных сцен мне было комфортно, потому что я была в отличной форме, не стеснялась показать спину, ноги, пройтись в нижнем белье. Во втором сезоне тоже есть откровенные сцены, но несколько иные. Одна из них — в необычной локации с персонажем Марата Башарова (в сериале — полковник Кораблев. — Ред.). Гораздо непривычнее то, что моя Марина теперь занимается боксом и тайцзи (древнее китайское боевое искусство. — Ред.).

— Поначалу вы относились к истории «Гадалки», в центре которой девушка-экстрасенс, как к сказке, но потом…

— Я из тех людей, которые считают, что мы привлекаем то, что излучаем. Поэтому чудеса со мной происходили не раз. Если от нас исходит жажда сюрпризов, удивления, проживания жизни полной грудью, то удивительные вещи будут случаться. И до «Гадалки» это было.

Например, подумаю что-то об определенном человеке — и он тут же появляется или проявляет себя в моей жизни (позвонит, напишет). Я называю это бытовой магией. Если собственные желания прописать от руки, то мозг сам настраивает нас на их реализацию и ищет для этого пути. Программа, можно сказать, запускается в подсознание через руки — мы как бы заранее проживаем состояние, как будто оно исполнилось.

Лишь по незнанию воспринимаем это как чудеса, но на самом деле есть научное нейробиологическое объяснение подобным вещам. Так что я, конечно, верю, что есть люди, которые в этом прокачали себя чуть больше, чем все остальные, поэтому могут предвидеть и предсказывать.

Когда я начала изучать медитативные практики, йогу, стоять на гвоздях, то почувствовала, как включаются совершенно необычные процессы в организме: отключается разум, который мешает нам и подкидывает схемы из предыдущего опыта, и включается подсознание. Оно говорит такие вещи, до которых разумом мы бы никогда не дошли.

— Недавно в Инстаграме вы признались, что некий цикл трансформации завершен. Что это за цикл?

— Накануне своего дня рождения — 28 сентября, в день премьеры «Гадалки» (опять же, не чудо ли это?) — завершился цикл четырехгодичной трансформации. Так вышло, что у меня был тяжелый период после ряда личных переживаний — можно сказать, я находилась в депрессии. Точка роста чаще всего начинается с полного падения.

Надо достигнуть дна, чтобы понять: это меня не устраивает, нужно что-то делать. Оттуда я оттолкнулась и начала цикл — прошла много опытов (психолог, йога, астрология, нумерология), взяла от разных учений все самое крутое, сохраняя критическое мышление и не впадая в фанатизм.

И в этом году перед днем рождения меня хорошо проколбасило практически неделю — пережила ощущения от апатии до эйфории — и поняла, что это «подчищение». Осознала это и закрыла старые гештальты, завершив цикл трансформации… баней.

— Баня — это просто русская традиция или нечто большее?

— Баня, с которой у меня все началось 4 года назад, это нечто большее, чем просто про тело. Это про чистоту помыслов и духа. Если найти правильное место с правильным банщиком, то можно даже называть это телесной практикой. Ведь тело умнее мозга.

И в жаре, когда хлещут веником, тело раскрывается настолько, что из него уходит множество блоков. Головой мы можем врать, что все в порядке, а тело зажимается: то в поясничке, то в шее, то еще где. В суете жизни мы это заглушаем. А в бане мышечные блоки уходят, а за ними — эмоциональные.

«На 45 дней отказалась от кофе»

— В день рождения, начав новый год жизни, что вы себе пожелали?

— Верю, что каждый человек на эту Землю приходит зачем-то. У каждого есть миссия и предназначение. И не стоит это путать с профессией. Можно быть слесарем, но при этом исцелять людей прикосновением. Одно другому не противоречит. В свой Новый год, в день рождения, я себе пожелала еще больше почувствовать предназначение. Уже нащупываю его.

— «Умная, успешная, блондинка с отличной фигурой — почему она одна?» — такой вопрос, глядя на вас, задают читатели мужского пола…

— Думаю, это как раз читатели женского пола интересуются, а не мужского (смеется), ведь им не нужна конкурентка. Если вы заметили, я обычно не афиширую личную жизнь. И если у меня в соцсетях не появляется информации о моих отношениях, то это не значит, что они отсутствует.

— В ближайшей перспективе вы видите себя мамой?

— С недавнего времени я понимаю, что могу скоро ею стать. Вижу себя в этой роли. Пожалуй, это случится в тот момент, который никогда не ждешь. Поначалу не было понимания, как это совмещать с карьерой, однако сейчас вокруг много примеров, которые дают понять: все возможно, Яна, ничего не бойся. Так что все будет!

— Как прошла изоляция весной и нет ли страха перед второй волной?

— Просто великолепно! Снимала круглосуточно самопробы, занималась английским по скайпу… Месяц просидела на растительной пище — ела только свежую, термически необработанную пищу. И на 45 дней отказалась от кофе, что для меня, кофемана, было немыслимо.

А когда соблазна не было, кофейни были закрыты, можно было спокойно есть морковку и капусту. Второй волны не хочется. К тому же она в некотором смысле у меня была — провела полтора месяца в Юрмале у мамы, где изолировалась рядом с соснами, морем и туманом. Поэтому этот этап для меня прошел и сидеть дома больше не хочется.