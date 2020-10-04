Тимофей Зайцев, тот самый Чича из «Ольги»: «Я торговал в ларьке, уже снявшись в кино»

Маленький смешной работник ЖКХ Аркадий Чичкарев по прозвищу Чича в сериале «Ольга» так полюбился зрителям, что ему посвятили отдельный мини-сериал, который идет на ТНТ. Называется он «Чича из «Ольги» и рассказывает про закадровую жизнь актера Тимофея Зайцева.

Но это не документалистика, а скорее фантазия сценаристов на тему, какими бы могли быть будни артиста, внезапно ставшего популярным. А настоящий Тимофей Зайцев рассказал о себе «Телепрограмме».

— Тимофей, сколько раз вас могут окликнуть именем вашего героя, если вы оказываетесь в публичном месте?

— Слава богу, сейчас больше людей, которые все-таки зовут по имени. Это очень приятно, мне это льстит. Значит, люди интересуются не только персонажем, а еще и тем, кто его сыграл. А в принципе я же понимал, на что иду. Было бы странно сниматься и потом удивляться, что тебя ассоциируют с персонажем. Я и сам понимаю, что когда увидишь на экране образ, особенно если он сочетается с исполнением, то сложно будет все время помнить, что это актер, а перед тобой другой человек.

— Актеры, которые играют одну роль сезон за сезоном, иногда признаются, что устают от персонажа. У вас такого не было?

— На моем месте это было бы не совсем честно по отношению к создателям проекта и к самому себе. Потому что я не профессиональный актер. Я скорее человек, которому повезло, что ему позволяют заниматься тем, чем он занимается. Чем мне нравится заниматься. Жаловаться на то, что мне дают только это? Дают — бери! А во-вторых, создатели сериала так развивают персонаж, что каждый сезон его погружают в новые обстоятельства. И с каждым разом меня становилось все больше.

— Чича не сдается в любых обстоятельствах, в то время как его друг Юрген рано или поздно подчиняется воле судьбы. Вы завидуете этой его способности?

— Я смотрю на это с восторгом. Точное описание такого рода героя дал как раз Василий Петрович [Кортуков, сыгравший Юргена]. Он это говорил, правда, про свой персонаж, но, на мой взгляд, Чиче это даже больше подходит: «Он неваляшка — ты думаешь, что его свалил, а он опять стоит». Я такими качествами не обладаю. Хотя кто-то, наверное, может сказать про меня, что я сильный человек. Но я совершенно обычный.

— Чем дольше идет «Ольга», тем понятнее, что Чича устроен сложнее, чем казалось. Он отлично понимает, что выглядит смешным. Но его сила в том, что он не грузится по этому поводу, а просто полюбил себя таким, какой он есть.

— В этом, кстати, сильное отличие персонажа от человека. Чича — не рефлексирующий, он с легкостью может отпустить все, что с ним произошло, и каждый день начинать с чистого листа. Выбравшись из очередной задницы. Я все-таки не такой. Я как раз человек, остро реагирующий на обстоятельства, на окружение, на критику и так далее. А он понимает, что для него это не вариант. Он находит в себе силы, чтобы не реагировать остро на всякие жизненные вещи. Это суперсила его. У меня такой суперсилы нет. Это точно.

— «Ольга» сделала вас богатым человеком? На какой машине, например, вы ездите?

— У меня пока нет ни машины, ни квартиры.

«Окажись без работы, найду чем заняться»

— Ваш рост 157 см, а супруги Кати — 176. И это яркое доказательство того, что такая мелочь, как разница в росте, — полная ерунда для отношений.

— Конечно.

— А что тогда не ерунда?

— Восемь лет мы вместе, два года в браке. Главное, наверное, уважать друг друга. Потом — веселить друг друга. И уважать свободу выбора, оставаться интересными друг для друга. Пока нам это удается, слава богу. Катя для меня большая звезда — гораздо больше, чем я, может быть, для кого-то. Я ею восхищаюсь. Она у меня учит танцевать слепых детей, у нее своя школа танцев. Для меня Катя как раз герой. Мне хватает видеть ее горящие глаза, для того чтобы не замечать разницы в возрасте. Она и педагог, и танцует, в спектакле «Гоголь-центра» занята.

— Вы переехали в Москву из Оренбурга в 2008 году примерно?

— У меня было две попытки. Первая была в 2008-м, да. В 2009-м я вернулся ни с чем назад. Со слезами на глазах бросился на грудь своему другу, который занимается ресторанным бизнесом, успел у него поработать какое-то время, пока в 2011-м, по-моему, году Саша Незлобин мне предложил приехать в Москву, попробоваться в его сериале «Неzлоб».

— У вас был классический период большинства «понаехавших», когда питаешься дошираком?

— Конечно. Я очень люблю про это рассказывать. Я абсолютно уверен, что все приезжие в Москве должны хапнуть своего говна обязательно. Да, я жил впроголодь какое-то время. И, уже снявшись в фильме «Выпускной», я работал на ВДНХ — продавал корейские паровые булочки. Работал в ларьке. Двенадцатичасовой рабочий день у меня был.

При этом были люди, которые заглядывали в ларек и спрашивали: «А чего ты здесь делаешь?!» Я никогда не стыдился того, что я делаю. Я не воровал, занимался честным трудом, зарабатывал себе на жизнь. Ничего в этом не вижу зазорного. И сейчас я, окажись совсем без работы, найду чем заняться. Не буду сидеть и говорить, что в Москве нет работы, потому что в Москве ее полно. Что-то делать руками может любой. Поэтому я не очень понимаю, когда люди месяцами сидят без денег и жалуются на жизнь. Что-то да можно найти.

— Как известно, у вас много татуировок, и одна из них, самая большая, — это Юрий Никулин…

— Во-первых, Никулин — не самая большая. У меня их всего десять, в этом году набил юбилейную. Наверное, если бы я мог отмотать жизнь лет на 15 назад, я бы их не делал. Но раз они у меня есть, я ни об одной из них не жалею.

— Никулин вам ближе как клоун или как драматический артист?

— Это был человек, которому подвластна была и драма, и комедия. Притом что он не надевал маску на себя — было ощущение, что он всегда оставался собой. Мне из наших комедийных актеров он ближе всего. Хотя у меня было желание когда-то, когда я делал [татуировку с изображением] Никулина, сделать себе «рукав», чтобы на нем были еще и Пуговкин, и Леонов, и Вицин, и Крамаров. Но это все осталось в прошлом.

— Вы бы хотели сыграть некомическую роль?

— Я бы хотел. Подробнее на этот вопрос вам ответит сериал, который мы сняли.

— Если бы не «Ольга», вы бы остались в актерской профессии, как думаете?

— Не знаю, не факт. Нельзя же сказать, что я нарасхват и у меня разрывается телефон. У меня нет агента до сих пор. И мне не звонят с предложениями: «Давайте мы с вами будем работать». Но я знаю точно, что я бы писал. У меня есть сценарная работа. Но я бы продолжал мечтать и верить. Когда ты не предаешь мечту и хотя бы чуть-чуть двигаешься в направлении ее реализации, жизнь непременно подкидывает тебе варианты. Думаю, если бы не было «Ольги», было бы что-то другое. Не факт, что такое же громкое, но что-то бы было.

Личное дело



Тимофей Зайцев родился 18 июня 1984 года в Оренбурге. Окончил факультет менеджмента в педвузе. Играл в КВН в сборной Оренбурга. Работал администратором в клубе, поваром в ресторане, машинистом компрессора на гелиевом заводе. До «Ольги» снялся в фильмах «Неzлоб», «Выпускной», «Воин», «Жених». Пишет сценарии к сериалам. Женат.

«Чича из «Ольги» 28 — 30 сентября в 20.30