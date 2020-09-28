Звезда сериала «Кухня. Война за отель» Дмитрий Власкин: «Сложнее всего на съемках было остановиться на лыжах рядом с обрывом»

28 сентября на телеканале СТС стартует заключительный сезон сериала «Кухня. Война за отель». Ожидается, что таким образом киношники завершат многолетнюю историю комедийного хита.

В сериале мы увидим как старых героев, так и новых. Например, актер Дмитрий Власкин сыграл лыжного инструктора Мэла. О сложных моментах на съемках и о личной жизни артист рассказал Teleprogramma.pro.

— Как вы попали в сериал «Кухня»?

— Это больше, чем удача, счастье. «Кухня» — первый российский сериал, в который я влюбился по-настоящему. Следил за тем, что будет дальше, наблюдал за всеми персонажами, ждал выхода новых сезонов. И, конечно, мечтал сняться в проекте. И вот мне посчастливилось стать частью этой истории, оставить маленький след в саге.

— Причем след в буквальном смысле слова. Ведь ваш герой — инструктор по горнолыжному спорту.

— Это, как говорят актеры, роль-подарок. Мне нравится, что линия моего персонажа насыщена разными событиями: есть смешные моменты, любовные, трогательные. Мэл чересчур доброжелательный, иногда не видит дальше своего носа, и эта простота его порой подводит.

Параллельно с инструктажами он ведет горнолыжный блог, где может обнародовать все подробности личной и профессиональной жизни. А это часто мешает отношениям.

— А в целом, страшно было влиться в компанию Нагиева, Назарова, Сиятвинды, Ксенофонтовой?

— Я уже работал с Нагиевым несколько лет в другом проекте (сериал «Физрук» — Прим. ред.), поэтому появилась уверенность, что смогу выдержать удар от мастодонтов (улыбается). Просто понимаю, что нужно работать, делать свое дело. А когда вокруг такие мощные актеры, то учиться у них — дорогого стоит.

— В Сочи снимали эпизоды с «горнолыжкой». Вам удалось прокатиться на сноуборде?

— Было дело, но в очень аккуратной форме. Конечно, прошло специальное занятие, где мне объяснили азы. Но все же я в этом смысле «земной» человек: мне больше подходят теннис, футбол.

Скатываться с горы на лыжах приходилось всего пару раз. В кадре какие-то вещи делал сам, но были и дублеры. У нас есть трюковые сцены, довольно масштабные, их снимали со всех сторон, и, конечно, здесь работали профессионалы. А я? В основном я просто красиво ходил в костюме и шлеме (улыбается).

— Какая сцена особенно сложно далась?

— В Сочи поднимались на огромную высоту с помощью двух фуникулеров: был момент, когда мой герой должен был быстро съехать и резко остановиться рядом с обрывом. Сложная сцена, которую снимали полдня. Менялась погода: туман, потом солнце, снег. И нам приходилось подстраиваться.

— А семью берете с собой в экспедиции?

— Иногда Аня (жена Дмитрия Анна Бегунова играет в «Кухне» — Прим. ред.) приезжает ко мне, один раз с сыном Федей. Но если предстоит короткая поездка, лучше вернусь я в Москву. Конечно, прекрасно, когда снимаешься в столице и сразу после смены возвращаешься домой, это придает сил. А когда уезжаешь, нужно понимать, сколько семья пробудет без тебя. Многое меняется, когда появляются дети, осознаешь, что не один в этом мире. Уже не получается рассуждать так: «А что я сегодня хочу поделать?» Потому что расписание готово на неделю вперед.

— С вами легко можно оставить маленьких детей: вы и подгузники поменяете, и накормите?

— Да, я такой папка-мамка, «ути-пути» — моя история (смеется). Очень люблю детей, просто даже наблюдать за ними. Карантин был счастливым временем: мы решили на два месяца снять дом за городом, чтобы дети были на свежем воздухе, валялись на травке, бегали.

А до этого был большой период, когда я снимался в Санкт-Петербурге, параллельно ездил в Минск и очень мало бывал дома. Тогда родилась Лукерья, меня не было рядом, и все на себе тащила Аня. Но в карантин время остановилось, и я полностью посвятил себя семье. Скучаю по этому времени.

— А почему Лукерья? Такое редкое, красивое имя.

— Имя родилось с первой секунды, просто как-то все сошлось. Произнесли его, и сразу стало понятно, что оно запало нам в душу. Ласково — Луня, Луша, Лу. А Федя называет сестру Лукукой (улыбается).

— Кстати, за кем особенно следите в соцсетях?

— За друзьями, которые делают талантливые вещи. Например, Антон Филипенко за карантин снял немало видео. Также подписан на стендап-комиков. Есть такие ребята, как Щербаков, Детков. Мне нравится, что их юмор доходит до грани, заходит за нее, появляется новый юмор.

Если правильно относишься к перешагиванию границы, становится только круче, юмор ощущается острее. И эти ребята так и сделали, сломали систему.

— А за коллегами из театра имени Пушкина следите?

— По возможности стараемся с Аней не пропускать премьеры. У нее самой, кстати, на днях была премьера «Ложные признания». А вообще, хотел бы ходить чаще, просто времени не хватает. Но на большие премьеры обязательно. Театр — неотъемлемая часть моей жизни.

— Мнения с Аней после просмотра совпадают?

— По-разному. Обычно бурно обсуждаем, сидя дома на диване. Бывает, я говорю, что это то, что нужно, а Аня — что в нее не попало. Может, я просто сентиментальный, мне милый цветочек покажи, и я счастлив (смеется). А жене нужно что-то серьезное, глубокое, тема должна раскрыться особенным образом.

Ну, а мы ждем новый сезон сериала «Кухня. Война за отель», который будет идти с понедельника по четверг в 19.00 на СТС.

В ролях: Дмитрий Нагиев, Дмитрий Назаров, Елена Ксенофонтова, Григорий Сиятвинда, Владислав Ценев, Мария Ульянова, Борис Дергачев, Гурам Баблишвили, Кристина Кучеренко, Дмитрий Власкин, Ольга Васильева, Александр Ляпин, Алексей Гришин, Борис Хвошнянский и другие.