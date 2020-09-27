Сергей Минаев: «Для молодежи сейчас героизм — это в час пик в метро прокатиться»

Кудрявый и остроумный Сергей Минаев, которого ни в коем случае нельзя путать с его полным тезкой писателем, в 80 — 90-е был заметной фигурой в отечественном шоу-бизнесе.

Это он спел в составе суперзвездного коллектива песню «Замыкая круг», это он проводил в тогда еще советских «Лужниках» дискотеку на 10 тысяч человек, это он выигрывал «Музыкальный ринг», это он сделал массу пародийных перепевок мировых шлягеров, от Brother Louie до «Макарены». 58-летний Сергей и сейчас в блестящей форме — записывает джаз- и поп-альбомы, растит сына-рокера и участвует в шоу «Три аккорда».

«Чиновники очень похожи на уголовников»

— Сергей, ваше имя среди участников проекта «Три аккорда» — как глоток ледяного пива в июле. Почему мы так давно не видели вас на ТВ?

— Вообще-то я регулярно появляюсь в телеэфире — раз в месяц на Первом (в проекте «Сегодня вечером»») и на «России 1» (в программах «Судьба человека» и «Когда все дома»). Прихожу, пою песни. Другое дело, что на множество предложений отвечаю отказом — ни вести, ни работать в проектах не хочу. Мне не нравится наше телевидение. «Три аккорда» мне стали интересны сами по себе: вспомнить молодость, попеть с живым оркестром — это мое. Люблю, чтобы было сложно и можно было придумывать. Начальства не выношу над собой. Я сам себе директор, композитор, поэт и хозяин — это мой принцип.

— В «Трех аккордах» акцент сделан на шансоне. Почему этот довольно маргинальный жанр так популярен в России?

— Посмотрите мои выступления — ни одного маргинального среди них не найдете. Все по-разному воспринимают шансон. Я хочу показать актерские номера, имеющие отношение к так называемому шансону только потому, что были когда-то написаны народом в стиле тюремной классики или исполнялись музыкантами, считающимися у нас в стране блатными. Я брал эти песни и причесывал — и выяснялось, что они замечательные. Даже в Большом театре исполнять можно.

— У Бориса Корчевникова в «Судьбе человека» вы вспоминали дикие эпизоды из 90-х, когда братки приходили в номер после концерта и предлагали «посидеть, попеть вместе». Вас после этого не воротит от блатной песни?

— Нет. Я и тогда смотрел на это с пониманием. Страна воспитала таких людей. И я за них отвечать тогда не мог, потому что был моложе. А сейчас вижу младшие поколения, за них могу отвечать. И скажу — они ничем не отличаются от тех. Что, преступности стало меньше? Она изменила форму, как и тюрьмы поменялись — чисто визуально. Но драмы, в результате которых люди туда попадают, не изменились: трагедии личной жизни, насилие, бескультурье, отсутствие образования или родителей и так далее. Эти люди (уголовники) по-другому не умеют. Они считают, что это норма. В том числе и перегибы, которые случаются с артистами. Когда нас могут заставить, вместо того чтобы попросить.

— И сейчас такое случается?

— Да. Только если раньше это были уголовные элементы, то сейчас — чиновник, который считает, что может мне приказывать. Уголовник в 90-е тоже считал, что может делать то, что непозволительно, простите, всякой мошкаре. Они очень похожи типологически.

— В 80 — 90-е вы были абсолютной звездой, но при образовании скрипача занимались дискотеками, поп-обработками. Оглядываясь назад, нет ощущения, что это не тот путь?

— Естественно. Я же многожанровый артист, доказательство чего представляю в шоу «Три аккорда». Все так. Мейнстрим и поп-музыка правили бал. Да, некоторые вещи в жизни я делал на заказ. Заканчивался проект — смотрел на него сквозь пальцы — ведение телепрограмм, к примеру. Это была работа.

«Современная попса — как тухлое блюдо»

— Нынешняя эстрада вас увлекает?

— Скорее нет, чем да. Вокруг такое количество одинаковой по уровню продукции, что талантливые люди проявить себя и не могут. А такие есть, работаю с такими. И вот им надо бы дать дорогу, но кто же нищим это позволит делать? Понимаете, я получил музыкальное образование, поэтому мне тяжело слушать то, что не является музыкой. Кроме того, я стихи пишу. И мне тяжело слушать непрофессиональные, безграмотные, безыдейные, алогичные, бездуховные, проще говоря, мерзкие и похабные тексты. Не хочу слушать этот унитаз. Представьте, что вы пришли в ресторан — подали тухлое блюдо. Вы будете его есть?

— Михаил Танич в свое время примерно так же разнес в хлам ваши тексты.

— И был прав! Сейчас мне стыдно, что относился так к его замечаниям. У него же опыта больше! Поэтому мне приятно ваше сравнение. Если бы молодые знали тексты Танича, наверное, я бы не выключал их песни сразу.

— За тем, что делает Сергей Шнуров, наблюдаете?

— Конечно. Правда, он давно ничего не делает… Вот когда Шнуров бегал по сцене с голой задницей под аккомпанемент хороших музыкантов, мне нравилось куда больше. Честно. Но он не поэт — не хватает мировоззрения, опыта, образования. А вот когда зажигал на сцене, был драйв. И после трех стаканов я понимал, что происходит с публикой на концерте, и становился частью этого действа. Но в его стихах драйва нет. В стишках, точнее.

— Вы ездили на российскую военную базу в Сирии, чтобы поддержать наших бойцов. Какая была реакция со стороны либерально настроенных коллег по цеху?

— Есть ряд друзей, с которыми отношения после этого испортились. Мы разошлись во взглядах и идеологии. Объяснять никому ничего не собираюсь. Почему? Потому что. Слетайте — и поймете. Если кого-то из либералов туда отправить, есть подозрение, что к утру они могут поменять взгляды. На теплых подушечках, с сигарой и бутылочкой виски прекрасно рассуждать. Нужно своими глазами на другое посмотреть.

— Что вас потрясло больше всего в Сирии? Героизм?

— Я думаю, дисциплина, порядок. И вы правы, героизм. Правда, слово замылили.

— От этого смысл оно не утратило.

— Утрачивает. Для современного поколения героизм — это в метро в час пик прокатиться, в армию пойти, устроиться на работу курьером и продержаться три дня. Идет девальвация этого понятия.

— Сергей Минаев-младший ваши взгляды разделяет?

— Где-то да, где-то не согласен. Он — ветер, ураган, гроза, так что его заносит. Но это нормально, парню 26 лет. Он музыкой занимается. У них группа Sunday Walkers, играют уже лет 10.

— Рекомендации по музыке даете?

— Они могут послушать советы по настройке аппаратуры или подключению звука. С творческими советами лучше не лезть, можно и схлопотать.

— Через пару лет вы разменяете седьмой десяток. Не мечтали о том, чтобы стать дедушкой?

— Ну тут все от сына зависит. Я готов давно! Буду только счастлив.

«Три аккорда»

По воскресеньям/19.15