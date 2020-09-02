Жена Валентина Гафта: «Он все понимает, все слышит, улыбается, но говорит мало»

Ольга Остроумова, супруга знаменитого актера, рассказала Teleprogramma.pro, что запланировано в семье на 2 сентября и как мэтр себя чувствует.

2 сентября свой юбилей празднует легендарный актер — Валентину Гафту исполнилось 85 лет! О том, как проведет знаменательную дату народный артист, как он себя чувствует и что ждет на день рождения, порталу Teleprogramma.pro рассказала его супруга — актриса Ольга Остроумова.

Отмечать день рождения мэтра планируют дома, в семейном кругу.

«Он глубоко больной человек и никаких эмоций ему нельзя, чтобы не поднялось давление. Приедут дети, внуки и наша замечательная помощница, которая с Валентином Иосифовичем все время», — пояснила Остроумова.

Что касается подарков, то это осталось в тайне. Ольга Остроумова признается, что юбиляр рад любым презентам, но в этом возрасте самым ценным становится внимание.

— А как пережили коронавирус, на вас сказалась самоизоляция?

— Нет, мы были на даче, не в закрытом пространстве. Здесь же на втором этаже были дети и внуки. Но сын их к нам не пускал, боялись. В самый разгар пандемии много говорили, что после 60 лет особенно тяжело переносится болезнь. Так что виделись издалека, но у нас 10 соток и всем хватило места.

— А как сейчас здоровье у Валентина Иосифовича?

— Стабильно, но это мало что объяснит. Меня недавно не было с ним десять дней, по здоровью отлучалась. В это время созванивались, говорила, что скоро вернусь, что не бросила его. А он все равно заскучал. Но сейчас вроде повеселее.

— Как Валентин Иосифович обычно проводит свои дни, чем занимается?

— Это мы проводим его дни. Утром всякие процедуры, стрижка, бритье, помывка. Потом сажаем в кресло и вывозим на веранду, если хорошая погода. Там он завтракает на свежем воздухе. Общаемся: он все понимает, все слышит, улыбается, но говорит мало. Иногда ругается, что мы его тревожим, но надо.

— За более чем полвека, что Валентин Иосифович провел на сцене, им были сыграны сотни ролей в театре и кино. Какая самая любимая его роль?

— Даже не знаю. Наверное, самая любимая все-таки Воланда в фильме «Мастер и Маргарита» 1994 года. По крайней мере, он ей доволен. Грандиозная игра.

В 2005 году была еще одна роль в фильме «Мастер и Маргарита», но это совсем другое, не его масштаба. Там он был первосвященник Каифа, но это все-таки нельзя сопоставлять: два разных режиссера, два таланта, два десятилетия.

А не любит почему-то «Дневной поезд». Может, что-то на съемках было, не говорит, но не любит.

Редакция портала Teleprogramma.pro поздравляет Валентина Иосифовича с юбилеем! Здоровья вам, добра и пусть родные и близкие люди всегда будут рядом!