Сергей Светлаков: «У Вани перед первым классом нет озноба. А мне было страшно…»

В этом году популярный ведущий впервые поведет сына в школу, а сам будет проверять на прочность участников своего нового шоу.

Запертые на несколько месяцев в своих домах креативщики — страшная сила. И, похоже, новый телесезон получится ярким, ждем новых передач и форматов. Сергей Светлаков запускает программу «Полный блэкаут» (СТС, по воскресеньям, в 17.00 с 13 сентября), в которой участникам придется выполнять страшные задания в полной темноте. Ну, а Сергей попробует стать главным Мефистофелем русского ТВ.

Темнота страшнее всего

— Сергей, новая программа это русский «Форт Боярд»? А вы — наш старец Фура?

— Эти форматы можно сравнивать лишь отчасти. Совершенно разные проекты. В «Форте» важна скорость, умения, какие-то твои навыки, может быть, преодоление страхов и брезгливости. А «Полный блэкаут» больше про неизвестность. Порой ты просто не понимаешь, что ты делаешь, потому что все происходит в полной темноте. И твоя фантазия рисует тебе страшные картины.

— А ведущий дает задания и издевается?

— Нет, я скорее некий путеводитель, объясняю правила, а после каждого конкурса называю человека, который проиграл… А это важно, потому что даже зритель не поймет сразу, кто из этих героев нас покинет. И в этот момент мне важно и пошутить, и накачать психологически, и собрать эмоции людей, чтобы они все прочувствовали. Например, участники знают, под одним из них откроется люк, и он улетит вниз. Я нажимаю резко на одну из кнопок, которых у меня четыре, и я периодически вожу руками туда-сюда, направо-налево, и люди там боятся прям по-настоящему. Для кого-то это испытание даже страшнее, чем темная комната.

— Это оригинальный формат или купленный?

— Это купленный формат. Я смотрел иностранные выпуски шоу, перед тем как принять решение. Важно было поверить в проект, полюбить его, чтобы потом стать частью команды. В России уже пытались его запустить, и это было ужасно. Но у нас, думаю, получится.

Сказал гоп, а не прыгнул

— Вы скорее с некой добротой ассоциируетесь. И тут форменный садист!

— Ну я не садист. Я же делаю все справедливо. Мы же на соревнованиях, и люди пришли на эти соревнования, надели форму, встали на старт. Моя функция постараться быть внутри программы, смотреть, что происходит, общаться с людьми по свежим следам, пытаться где-то пошутить, где-то поддержать, где-то, наоборот, опрокинуть, человека немножко притоптать, потому что он повел себя так, как нужно. Сказал гоп, а сам не прыгнул. У нас есть такие персонажи, которые понтовались в самом начале, а потом превратились во что-то коричневое прямо в кадре.

— Жуть какая…

— Это история, хоть и позиционируется как светлая, переходит на темную сторону. Игра в какие-то наши и страхи, и сказки. И я тоже нахожусь в образе. То есть я нахожусь на неком заброшенном заводе, в каком-то замке, пусть люди сами дорисовывают. Люди сюда приходят своими ногами, осознанно, готовые ко всему тому (достаточно жесткому), через что им придется пройти. И я себя не чувствую тем, кто их к чему-то принуждает. Испытания придуманы не мной, я могу их только комментировать.

«Дочка болеет за тиктокеров»

— Это не звездные участники?

— Для кого-то звездные, для кого-то нет. Все в нашем мире перемешалось. Я уверен, что в каждой четверке участников каждого человека знает определенная часть аудитории. У нас стоит, допустим, тиктокер (звезда новомодной социальной сети ТикТок. — Ред.), блогер, певец и, скажем, фитнес-инструктор, который ведет какие-то известные курсы. Потом будет танцор… Тиктокеры у нас вообще в каждой программе, потому что это тренд. У меня дочка, узнав про парня, которого я первый раз в жизни видел, сказала: «Не может быть. Он (!) к вам приходил?»

Когда вся семья сядет в пять вечера в воскресенье, каждый найдет своего персонажа, которого знает, за которого первоначально будет болеть. Но потом, в течение программы (это я знаю точно) зритель начинает видеть людей на экране и подключаться совсем к другим, а от кого-то, наоборот, отворачиваться. Там уже не важно, знаешь ты человека или нет, ты болеешь конкретно за него, за этого персонажа. Поэтому там очень много натурального.

Новые правила

— Как вы провели карантин? Не взвыли дома?

— Ну, было всякое — от счастья до слез, как и в любой семье, наверное. Нам очень повезло с тем, что мы все-таки жили за городом, и это нас психологически очень сильно спасало, что можно было выйти во двор и где-то прогуляться хоть чуть-чуть. У меня было очень много работы, это позволило высвободить время и внимательнее посмотреть на то, что ты хочешь и что ты можешь, отобрать из кучи каких-то идей главное и провести работы. В принципе там возникло несколько проектов.

— То есть вы не отдыхали в это время?

— Знаете, вставать можно было позднее, но день все равно был расписан. Такого количества Зума (Zoom — популярный видеомессенджер, платформа, на которой можно проводить встречи и совещания на расстоянии. — Ред.) никогда в жизни не было.

Но я хочу сказать, что это все работало, это начало работать! Если раньше в это вообще не верил и мне нужны были сверхусилия, чтобы провести мозговой штурм по скайпу, то тут мы как-то приноровились, и мозг стал по-другому все воспринимать. Вновь приобретенные привычки появились. Например, дослушивать собеседника, а потом начинать говорить. Я думаю, и в реальную жизнь перекочуют какие-то привычки из интернета.

— Интересно, какие?

— Скажем, делать паузы в диалоге, чтобы всем дать высказаться. Самому пытаться говорить в паузах, а не все время. И так далее…

Тяжелые гладиолусы

— С семьей вы же провели необычно много времени?

— Да, семьи было много, ноги фломастером были изрисованы, конечно.

— У вас же первоклассник в этом году?

— Да. Ваня собирается в школу.

— Как готовитесь?

— Ну как? Мы в принципе готовы. Школа недалеко от нашего дома в Подмосковье. Там же, куда он и в садик ходил. Это просто соседний коттедж, грубо говоря. Так что особого стресса не должно быть.

— Вы свой первый класс помните?

— Страшно было. Я нес тяжелые гладиолусы, они мне казались очень тяжелыми тогда… Когда деревья были большими… А у Вани пока какого-то озноба «как я пойду» или что-то еще, нет. По знаниям он точно готов. Ребята те же самые почти переходят. Все знакомы. Поэтому у нас какого-то такого суперстресса не ожидается.