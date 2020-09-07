«В месяц трачу 150 тысяч рублей»: звезда «Фитнеса» Татьяна Храмова о новом сезоне, «горячих» фото и хейтерах

Актриса призналась Teleprogramma.pro, что если ее узнают на улицах, то она чувствует себя неловко.

В понедельник, 7 сентября, в 18:00 на телеканале ТНТ состоится премьера четвертого сезона комедийного сериала «Фитнес» с Софьей Зайкой, Борисом Дергачевым, Романом Курцыным и Михаилом Трухиным в главных ролях.

Все герои проекта уже успели полюбиться зрителю, а в коллективе сложилась такая дружеская атмосфера, что они скорее семья, чем коллеги по площадке.

О том, как проходили съемки нового сезона, журналистам Teleprogramma.pro рассказала актриса Татьяна Храмова. Она играет старшего тренера Полину. За четыре сезона она успела выйти замуж, родить ребенка, вернуться за два месяца в идеальную форму и многое другое.

Полина станет добрее

— Что произойдет с вашей героиней, как она изменилась с момента старта сериала?

— В первом сезоне Полина – это главный отрицательный персонаж. Строила козни, выживала Асю (Софья Зайка) из клуба. К четвертому сезону мы видим Полину искренней, но достаточно жесткой. Она превращается в положительного и порой самого адекватного персонажа в этом фитнес-клубе.

— У вашей героини произошло много перемен, а что изменилось в вашей жизни за годы съемок в сериале?

— Не меньше! Через 2 дня после съемок пилотной серии я вышла замуж. А еще у меня родился ребенок. Во втором сезоне я была беременна, в третий сезон пришла через два месяца после родов. Малыш был со мной на площадке, и я каждую свободную секунду бегала к нему: кормила грудью, держала на руках.

— Расскажите о работе над проектом: за четыре сезона наверняка было много интересных моментов, которые остались за кадром.



— Мне кажется, второй сезон за кадром был самый интересный. У меня был огромный живот, шел восьмой месяц. Меня брали только крупно или со спины, а если боком, то в кадр входил дублер. И если посмотреть видео в оригинале, то получается забавно, я невероятных размеров.

— А после рождения ребенка дублерша присутствовала на площадке?



— Через полтора месяца я выглядела как до беременности. Единственное, у меня были высокие лосины, пока живот приходил в порядок. А по объемам форма вернулась полностью. Хотя у меня не было выбора, чтобы она не вернулась.

Режиссер ругался на актеров, по делу

— Были ли ссоры и конфликтные ситуации? Бывало, что режиссер ругался?

— Нет, у нас была очень дружная команда. Даже не представляю, что должно произойти, чтобы мы сцепились. Но даже если вдруг девочки на ринге реально били друг друга, то тысячу раз извинялись.

А режиссер, да, бывало ругался, но это по делу. В основном когда снимали массовые сцены и мы все разом начинали говорить не по сценарию, а просто как друзья, которые встретились большой компанией.

— Чем кормили на площадке?

— У нас с Ромой Курцыным было отдельное питание, так как мы должны быть самые красивые и подтянутые. Это белковая пища, минимум углеводов, чтобы поддерживать себя в отличной форме.

Во время подготовки к сериалу мы питаемся так же, все три месяца съемок нужно быть в идеальной форме: стройным и подтянутым. В итоге я так привыкла есть часто, что не представляю, как люди прерываются на обед один раз за время съемок.

Остальным ребятам давали кашу, яичницу на завтрак. Первое, второе, третье на обед. А в кинобуфете были сушки. Сушки — это зло любых съемок — все их грызут и толстеют.

На время пандемии съемки были остановлены

— С коллегами по съемочной площадке какие отношения сложились в последствии?

— Мы общаемся, дружим. Например, Соня приезжает ко мне, возится с сыном. Встречается с Ромой Курцыным, с Лелей Барановой.

Во время съемок последнего сезона нас остановили прямо в середине из-за пандемии и отправили по домам. И когда мы вышли через два месяца, то буквально целовались и обнимались, очень соскучились друг по другу.

— Вам доводилось сталкиваться с актерами, которые ведут себя, как звезды, а все остальные люди «второго сорта»?

— Мне не доводилось, но я про это слышала. Если я вижу, что человек ведет себя неадекватно, то сама не лезу.

Без крупных покупок в месяц трачу 150 тысяч рублей

— Сегодня активно обсуждается тема финансов. Сколько вам нужно денег, чтобы прожить месяц?

— Я могу жить по-разному. Без крупных покупок и путешествий примерно 150 тысяч уходит на семью: я, ребенок и муж. Это оплата жилья, питания, няня иногда, какие-то бытовые вещи, необходимая одежда и бензин.

— Если забить ваше имя в поисковике, то сразу вылазят подсказки «горячие фото», «фото в купальнике». Интересуетесь, что там за снимки? Читаете о себе новости в Сети?

— Я — нет, у меня для этого муж. Он как-то смотрел, но там реально ничего нет, у меня нет таких снимков. Так что, «горячие фото» — это не про меня.

А сама как-то заходила читала отзывы на Кинопоиске, но там ничего плохого не было.

— Люди узнают вас на улице?

— Бывает. Я себя тогда чувствую неловко, когда на меня косятся, шушукаются. А когда подходят и говорят: мы вас узнали, тогда еще более неловко. Стесняюсь.

— А хейтеры у вас есть?

— Ну, начнем с того, что Директ я не читаю, а комментариев плохих мне не пишут. Обычно я отшучиваюсь и не пишу в ответ: «а вы сами себя видели»? Недавно был случай: я выложила фото в шортах и кто-то из подписчиков написал: «труселя отстой». Ответила: «все, сожгла».

Я не сторонник конфликтов, потому у меня нет хейтеров. Стараюсь не лезть на рожон, не высказываться по острым темам, чтобы не разжигать лишний раз споры.

Понятно, что и у меня есть свое мнение, но лучше подарить миру добро, а не развозить грязь на странице в Сети.