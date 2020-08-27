«Режиссер спускаться с гор не разрешал»: как снимали сериал «Игра на выживание»

31 августа в 22:00 в эфире ТНТ стартует новый приключенческий триллер «Игра на выживание», роли в котором исполнили Игорь Верник, Александра Бортич, Алексей Чадов, Михаил Кремер и другие.
Миллион евро за терпение
В центре сюжета — телевизионное реалити-шоу с гигантским денежным призом в один миллион евро (около 90 млн рублей). Но достанутся деньги только тому, кто до конца сумеет пройти испытания и остаться человеком.
Казалось бы, снимают обычное телевизионное шоу, но однажды все резко меняется, когда участники проекта понимают, что остались в глухой тайге совершенно одни.
Съемочная группа и ведущий в панике, побросав оборудование, бесследно исчезли. И теперь всех мучает главный вопрос — что происходит? Шоу продолжается или же игра закончена и начинается настоящее выживание?
В канун премьеры своими мыслями о новом проекте с порталом Teleprogramma.pro поделился актер сериала Михаил Кремер.
Говоря об «Игра на выживание», актер признается, что сценарий стал одним из самых захватывающих, которые он читал.
— Ваш герой Ничаев — боец ММА (смешанные боевые искусства — прим. ред.). Вы имеете какое-то отношение к единоборствам?
— Занимался в юношеском возрасте борьбой, профессионально спидвеем (трековые мотогонки — прим. ред.), в командном зачете мы стали чемпионами России.
Ничаев тоже занимался спортом с детства, поэтому для меня это близко. Сопернический дух, спортивная закалка — все знакомо.
Он, конечно, станет капитаном одной из команд, но не могу сказать, что люди охотно за ним пойдут. Он закрытый, агрессивный как еж.
Но в экстремальных условиях, конечно, за ним пойдут, но точно не все.
Появилась некая «дедовщинка» внутри нас
— Расскажите, с какими сложностями сталкивались актеры в быту?
— Первые дни снимали в горах. Я ожидал, что будем жить в палатках и пить воду, но там была красивая заповедная зона с домиками, кухней.
В комнатах жили по двое — там был душ и туалет. Иногда было холодно, но были и обогреватели.
Вставали рано, примерно в четыре утра, 30 минут на завтрак и сборы — и в путь на точку еще выше. К рекам и водопадам.
Сложностей особенно не замечал, для меня это было в кайф! 150 дней кайфа!
— Чего больше всего не хватало во время съемок в привычном понимании комфорта?
— Все взяли с собой. Даже список дали, что брать в экспедицию: вещи, книги, компьютеры и так далее.
Но времени свободного особо не было, на выходных репетировали трюки, бои, постановочные сцены. Как я сказал выше, для меня все было отлично.
Мне много не надо. Наоборот, было круто пожить в горах, подышать этим воздухом, и самому хотелось отказываться от благ цивилизации в таких условиях. Отдохнул умом от суеты. Даже магазинчик для туристов был — пожалуйста.
— Как складывались отношения внутри коллектива? Все-таки сложные жизненные условия меняют людей…
— Я приехал на площадку одним из первых, чтобы освоиться. А по мере того, как подтягивались остальные, появлялась некая «дедовщинка» внутри нас.
Был случай, что я повез вновь прибывших до локации, уже на половине пути — холод, темень, хоть глаз коли, один спрашивает: «А где тут свежий кофе в стаканчике можно купить?».
Меня это так разозлило! Я думаю про себя: «Какой тебе кофе в стаканчике? Ты куда приехал?». И мой настрой на проект был такой — работаем без благ и отдаем себя полностью.
Так вот почувствовал себя прожженным. Но потом по ходу дела все стали аборигенами. Это было важно — почувствовать себя в отрыве от цивилизации.
Нам даже режиссер спускаться с гор не разрешал! И это правильно, это правдиво.
— Можно ли «Игру на выживание» сравнить с какими-то существующими проектами? В чем сходство и в чем все же уникальность этого сериала?
— «Игра на выживание» — это крутая история. Благодарен всем, кто написал, адаптировал и снял этот проект. Уникальность в том, что все — от постановщиков до продюсеров — отработали там на 100%. Официально заявляю.
Так это или нет — мы увидим сами. «Игра на выживание» стартует на ТНТ с 31 августа в 22.00.