Анна Старшенбаум: «С папой сын проводит столько же времени, сколько и со мной»

Молодая, красивая и полная сил Анна Старшенбаум продолжает шествие по экранам — скоро на СТС стартует продолжение ситкома «СеняФедя», к которому актриса подключается с четвертого сезона.

«Постаралась смешать комедию с благоразумием»

— Что за героиня вам досталась в «СенеФеде»?

— Героиня довольно экспрессивная, но в то же время разумная — девушка Феди. Просьба режиссера заключалась в том, чтобы она была самой разумной из всех персонажей проекта. Не знаю, насколько это удалось. Но, учитывая немного сюрреалистические предлагаемые обстоятельства, сохранять трезвость ума было достаточно тяжело. Однако я постаралась смешать жанр комедии с благоразумием, насколько это было возможно.

— Чем запомнились съемки? В Инстаграме после них вы написали, что «щеки устали болеть»….

— Да! Невозможно с ними работать (улыбается). Что Миша Тарабукин (играет Федю. — Ред.), что Сережа Лавыгин (Сеня), что Аня Бегунова (жена Сени) — все невероятно смешные, постоянно шутят на площадке. Я считаю, что если отдельно снимать то, что происходит за кадром, получится еще смешнее.

— А еще вы публиковали фото с подписью — мол, соскучилась по серьезным ролям. Каким это?

— Ну вообще серьезные роли у меня были. Кучу наград получила артхаусная драма «Детям до 16…» Олега Кавуна. Скоро выходит сериал про войну, где у меня главная роль — тоже достаточно серьезная, героиня с тяжелой судьбой. Слезы, сопли, кровь и грязь в каждой сцене. В фильме «Любовь с ограничениями» сыграла инвалида в коляске. Не могу сказать, что серьезных ролей нет. Они были всегда.

— Совсем недавно стало известно, что звезда «Интернов» Дмитрий Шаракоис, отчаявшись получить хорошие роли в России, отказался от кино и улетел жить в Лондон. У вас не было подобных мыслей? Желания сменить сферу деятельности, например…

— Такое бывает. У меня был кризис. С 29 до 30 лет было довольно трудно. Меня посещали мысли и об уходе из профессии. Я немного заблудилась, потеряла себя, но в итоге поняла, что, пожалуй, актерская работа — единственное, что я умею делать более или менее качественно.

— На роли племянницы, Ирины Старшенбаум, оглядываетесь?

— Тут дело не в том, оглядываюсь ли я. Просто работы Иры настолько яркие, а проекты настолько громкие, что не заметить их нельзя. Это очень круто. Вызывает уважение. Уверена, что просто так ничего не бывает. Со всеми случается то, чего они достойны.

«Проблемы с весом идут от головы»

— «Свой 31 год я решила начать с новых знакомств, ведь я уже три года как в разводе и устала полагаться на случай, пока время неумолимо несется вперед», — написали вы в Инстаграме. Приходили после этого серьезные предложения? Из серии: «Завтра идем в загс, а потом — медовый месяц!»

— Насчет загса что-то такое было… Но я не считаю такие предложения серьезными. Если было бы нечто серьезное, то в итоге это наверняка во что-то конкретное вылилось бы. В основном были громкие слова. Пустые, на мой взгляд.

— Одной быть тяжело?

— В молодом возрасте это очень непросто. Однозначно. Это сильный и серьезный опыт, который перекраивает меня каждый день. Приходится заново и заново осмыслять его.

— Каким должен быть мужчина вашей мечты?

— Моим (улыбается). Описать невозможно. Бывает такое, знаете? Просто твой человек. Он должен быть со мной с одной планеты.

— Каким растет сын Иван?

— Он растет очень добрым, умным и осознанным. Считаю, что по развитию опережает сверстников. На него можно положиться. Классный парень растет. Счастлива, что у меня такой сын.

— После красивых фотографий, которые вы размещали с ним, Ивану-царевичу, как вы его зовете, прочат судьбу модели. Вы согласны с таким сценарием?

— Он обладает незаурядной внешностью, это правда. Белые кудри, голубые глаза, но не думаю, что станет моделью. В нем нет склонности к публичности. Сомневаюсь, что он станет одним из представителей этой профессии.

— Ребенку обязательно расти с отцом? Или сильная мама вполне может заменить мужское воспитание?

— Все крайне индивидуально. В нашем случае мы разделили воспитание пополам (с бывшим мужем, актером Алексеем Бардуковым. — Ред.), и с папой Ванечка проводит столько же времени, сколько со мной. Поэтому опыта растить ребенка без отца у меня нет.

— Не так давно вы работали в одном проекте с бывшим мужем. Это сложно? Видеть постоянно и работать с человеком, с которым так много связано…

— Мы пробовались в проект, там была сложная ситуация с продюсером, в итоге ушел и режиссер, и кастинг-директор, так что ничего не вышло. А на пробах было круто. Леша — настоящий профессионал, классный парень, отличный отец и лучший бывший муж. Работать с ним мне понравилось.

— А как прошла для вас самоизоляция? Что было самым сложным и самым приятным?

— Самым сложным было то, что я соскучилась по всем уютным кафешечкам, кинотеатрам, торговым центрам, прогулкам по паркам. Обожаю гулять на свежем воздухе — для меня это важнее важного. Но было и много положительных моментов: изоляция заставила задуматься о многом. Смена формата жизни позволила перечитать кучу литературы, которая пылилась, пересмотреть кучу крутых фильмов.

— Кто-то на карантине набрал лишний вес, а у вас идеальная фигура — как этого добиться?

— Психологический фактор — основа правильного питания, состояния тела и веса. Все проблемы идут от головы. Если их не запускать, копаться и развязывать узлы, то и проблем с перееданием, неуважением к телу не будет. Если относиться с любовью к себе, с принятием себя, то и с телом все будет хорошо. Когда я вижу, что организм не справляется с переработкой пищи, даю ему чистки, разгрузки. Сейчас не ем сахар, глютен, животную пищу, химию. После 30 лет особенно сильно стало ощущаться, что организм уже не так рьяно справляется с грузом, который на него ложится.

«СеняФедя» 31 августа, пн. — чт./19.00