«Вот это поворот!»: звезда сериала «Ольга» Ксения Суркова о новом сезоне

В понедельник, 31 августа, на ТНТ стартует четвертый сезон сериала «Ольга». Актриса Ксения Суркова, сыгравшая в ситкоме главную роль, дала эксклюзивное интервью Teleprogramma.pro.

О новом сезоне «Ольги» и об отношениях с коллегами по площадке

— Что мы увидим в новом сезоне «Ольги»?

— Я бы сказала так: «Вот это поворот!». Все в жизни Терентьевых кардинально поменяется. Тем интереснее будет наблюдать за ними.

В новом сезоне моя героиня Аня учится и растет, проживая проблемы, свалившиеся на нее. А на счет любви… Могу сказать, что случится некий камбэк (возвращение – Прим. Ред.) и Аня встанет перед выбором. Как она поступит? Увидите в новых сериях.

— Вы принимаете участие в написании сценария?

— Мы тесно общаемся со сценаристами, и актеры, можно сказать. Внесли большой вклад в создание персонажей.

Сценаристы в принципе знают, что происходит у нас в жизни, и вплетают это в систему координат героев. Так что все мы — одно целое. Берем друг от друга, зная о переживаниях почти все.

— А в жизни вы дружите с коллегами по площадке?

— Общаемся, иногда встречаемся, но не могу сказать, что мы — лучшие друзья. Первые три сезона общались теснее, сейчас у каждого своя жизнь, свои проекты.

Но на съемочной площадке всегда рады видеть друг друга, это теплое и радостное воссоединение, интересно узнать: «Как ты? Что нового? Что хорошего произошло?».

«Меня бесило, что внешность не совпадает с внутренним содержанием»

— Вы выглядите очень молодо, это скорее плюс или минус в карьере?

— Уже не знаю…Одно время меня бесило, что внешность не совпадает с внутренним содержанием. Часто судят по ней. Потом мне стало все равно.

Теперь, наверное, считаю, это плюсом. Надеюсь, что так продлится и дальше — буду в 50 выглядеть на 30, разве это не круто?

— Вы часто путешествуете. Это для себя или по работе?

— Да, путешествую часто. Считаю, что ничего так не развивает людей, как путешествия и созерцание. Это перезагружает голову. К тому же, очень люблю природу, сейчас нахожусь в Хакасии — безумно красивая у нас страна.

Благодарна пандемии, что у меня появилась возможность поездить по России. Почему-то принято считать, что за границей лучше и красивее. Нет. У нас невероятно красивая страна. Если происходит экспедиция по работе, то круто. Но для себя путешествовать всегда приятнее.

— В каком месте вы остались бы навсегда, а где ощущали себя чужой?

— Три мои любимые страны: Италия, Грузия и Америка. Пожила бы в каждой из них. Чужой не ощущала себя нигде.

Чуждость живет внутри. Неважно, где находишься. Иногда возникает ощущение чуждости в Москве, но это не зависит от города — это просто мои личные впечатления. Дом там, где ты есть.

Как правильно — БАли или БалИ?

— Куда планируете поехать после открытия границ?

— Есть планы — ни разу не была во Франции, хочу в Париж. Потом пожить в Грузии у друзей. На Бали — как правильно сделать ударение?

— Ударение ставится на первый слог.

«Аня научила меня быть дерзкой»

Глядя на вас, создается впечатление, что вы очень тонкая, романтичная личность. Вы бываете жесткой, дерзкой? В каких ситуациях?

— О-о-о… Еще как бываю! У каждого из нас есть триггеры, которые выводят из себя. Хочу сказать, что Аня научила меня быть дерзкой. И спасибо ей.

Бываю жесткой наедине с близкими людьми — ругаю себя за это. Работаю над этим, стараюсь не выходить из себя, такой личный труд.

Сказать, что я совсем спокойная — нет, иногда бываю жестким неврастеником. Разная я. Все зависит от настроения, дня и обстановки.

«Тем, кто провел изоляцию в квартире в Москве — искренне сочувствую»

— Во время пандемии многие артисты остались без работы, театры закрылись, остановились съемки. Как проходила ваша самоизоляция? Это был трудный период для вас?

— Да, было трудновато. Изоляция нарушила планы. Я находилась в Нью-Йорке во время разгара пандемии и пришлось улететь оттуда. Принять решение об этом было непросто. Сидела в самоизоляции две недели по прилету. Хотя мне понравилось.

Можно было воспринимать это время как заточение и злиться, а я почувствовала его как время возможности пообщаться с собой, понять, чего хочу, куда иду и вообще — зачем все это происходит и как это использовать во благо себе и окружению.

Так что время прошло довольно благостно и прекрасно. Потом уехала на дачу — там было легче, чем в городе.

Тем, кто провел изоляцию в квартире в Москве — искренне сочувствую. Это сложно. Непростой период для многих, но я отнеслась к нему позитивно.