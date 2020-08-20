«Наталья Орейро меняет гражданство из-за меня?!»: Стас Костюшкин о любимой женщине и лопоухих критиках

20 августа Стас Костюшкин отмечает свой день рождения. О том, почему певец не любит данный праздник, что делает его брак счастливым и почему он не боится даже восьмую волну коронавируса – артист рассказал в эксклюзивном интервью порталу Teleprogramma.pro.

— Стас, от лица всей редакции поздравляем вас с днем рождения! Вы любите этот праздник и как планируете отметить?

— День рождения — не самый мой любимый праздник, я даже не знаю. Так повелось, что 20 августа никого из друзей нет в городе. Я всегда праздновал его один, в Одессе.

Мне давали 25 рублей, огромная по тем временам сумма, и я шел по магазинам, где не было игрушек, пытался купить себе подарок.

В итоге покупал четыре крана, потому что только такие машинки были в продаже. Потом мы с мамой покупали что-то в школу…Ну, ужасный праздник, любви у меня к нему как не было, так и нет.

Мне не нравится, что в этот день меня начинают хвалить. Вечером я задаю вопрос: «Что же вы весь год молчали, что я такой зашибатый»?

Но есть и плюсы: каждый год моя любимая жена печет «Наполеон». Дети рисуют рисунки и вообще мне нравится стареть. Кажется, что с возрастом я только лучше.

— Какой самый необычный подарок получали?

— Это был 39-й день рождения и мы были в Лас-Вегасе. Жена с сестрой приготовили что-то необычное, я долго выклянчивал, что же это будет.

Оказалось, прыжок с ресторана «Стратосфера». Как я испугался! Но, конечно же, девочкам не показал. Два дня смотрел ролики, как люди прыгают, орут.

А когда пришли в ресторан — выяснилось, что прыгать не надо. Нам просто накрыли стол, можно было отдыхать и смотреть на прыгающих. Я был безумно рад!

— Недавно СМИ растиражировали слухи, что вы уезжаете в США к беременной любовнице, но вы, конечно, высмеяли их. Как вообще относитесь к подобным сплетням о себе?

— Что касается слухов обо мне и переезде в Америку, то они появляются с завидной частотой. Это обозначает одно: меня не забывают, меня помнят, хотят люди сами что-то придумывать.

— Какой самый нелепый слух вы о себе слышали?

— Наталья Орейро из-за меня меняет гражданство. Мне нравится, Наташа, ждем!

— Самые смешные замечания от хейтеров?

— Я как-то написал «трудно быть секс-символом». Тут же ответ от мужчины: «кто тебе сказал, что ты секс-символ?» Не поленился, зашел на его страницу, а он такой лопоухий. Ответил: «Ну не ты, Чебурашка». Он тут же оскорбился, что «каждый может его обидеть».

Потом был случай: написала девушка «лучше пойте под фонограмму, когда поете живьем — невозможно танцевать». Написал ей, что «мы и так поем под фонограмму, потому что когда мы смотрим, как вы танцуете, мы не можем петь живьем».

А вот третий случай: подписчики спрашивают, почему я такой женственный, а жена такая мужественная? Говорю, что мы специально так искали друг друга, чтобы была гармония в семье.

— Судя по всему, вашу жену Юлию тоже веселят подобные слухи. В чем, на ваш взгляд, секрет семейного счастья?

— Он в непостоянстве. У нас нет постоянно хороших отношений, нет постоянной прибыли. Мы никогда не переходим в эффект зыби, все время в движении. Как в какой-то игре, придумываем что-то новое, в итоге нет чувства пресыщения.

А дети — это стабилизаторы. Хотя мне кажется, что, если бы не было детей, может мы и не были вместе.

Но, видимо, я лукавлю, в глубине души понимаю, что не представляю свою жизнь без Юльки. Не могут это словами объяснить, мне бы без нее было очень тяжело.

— Чем сейчас увлекаются ваши сыновья Мартин, Богдан и Мирон?

— Мальчишки играют в компьютерные игры, все хотят рисовать, увлекаются дизайном, наверное, будут программистами. Кроме Мирона. Мне кажется, что он будет певцом, а мама видит в сыне олимпийского чемпиона.

Но здесь у нас без драк — жизнь в спорте короткая, до 25 лет. Так что пусть сначала зарабатывает медали, потом гонорары.

— Как продвигается работа над клипом на песню «Сладкая»?

— Работа немного затянулась. Я сам режиссируют свои самые бездарные клипы, что на стиле 90-х. Но на них всегда большое количество просмотров. Думаю, у «Сладкой» будет тоже самое.

— План действий на вторую волну коронавируса?

— Я благодарен первой — сделал то, на что не было времени. Понимаю, что надо развивать какой-то сторонний бизнес. Понимаю, что, где и с кем, но не хватило времени. Теперь все четко, все ясно и время есть.

Поэтому вторая, третья, восьмая волна, думаю, нас она не смоет. Такие планы на ближайший год.