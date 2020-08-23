Звезда сериала «Агентство «О.К.О.» Виктория Тарасова: «Иногда так хочется побыть дурой, которой по жизни везет»

Волевая и сильная Виктория Тарасова пережила в этой жизни многое, однако веру в людей и себя не утратила. Возможно, потому и на экранах она продолжает воплощать образы женщин с характером, не пасующих ни перед чем. В новом мистическом сериале «Агентство «О.К.О.» (ТВ-3) актриса сыграла таинственную владелицу детективного бюро, скрывающую за темными очками глубокую личную трагедию.

— Виктория, что за героиня вам досталась в новом проекте?

— С одной стороны, кажется, что это властная и богатая женщина, обладающая большими возможностями. С другой — у нее есть очень тяжелый шлейф прошлого. Даже потеря ребенка — не главный ключ к тайне этой героини, которая определенно что-то скрывает — и в первом сезоне этой разгадки не будет! В целом, мне кажется, что после пережитого Светлана стала психически неуравновешенным человеком, поэтому ей интересна мистика, которой увлекается одна из ее подопечных, — у моей героини есть определенная заинтересованность. При этом она не злая, просто вынуждена иногда поступать жестоко в связи с обстоятельствами. По-актерски довольно непросто играть багаж, который Светлана несет внутри.

— Вас не смутила очередная детективная история в карьере?

— На пробах я не знала и не думала про расследования. Я увидела четкую героиню, совершенно не похожую на Зимину из «Глухаря», и мне это стало интересно. Материал мне понравился, хотя в последнее время часто присылают откровенно плохие сценарии.

— Экстрасенсы — реальность или зло?

— Лично я в это не верю. Экстрасенсов сейчас миллионы, и, если бы они все знали, мир давно бы уже изменился. При этом я никого не осуждаю: если кому-то они помогают, хотя бы психологически, — то почему нет? В нашем сериале нет экстрасенсов, у моей героини другой дар — предвидения, наверное.

— Женщина с сильным характером — это проблема?

— Да. Иногда так хочется побыть дурой, которой по жизни везет. Не понимать, не видеть, как люди врут и так далее. Жить в своем наивном мире. Увы, у меня другая линия. Сильный человек — это бремя, с которым тяжело справляться.

— Вы считаете себя сильной?

— Наверное, да.

— В чем это проявляется?

— В способности справляться с трудностями и нести позитив, даже несмотря на повышенную ответственность за маму и семью. Нужно поддерживать других, нет права киснуть — разве что в закрытой комнатке одной.

— После тяжелого расставания с мужем, который изменил вам с подругой, а перед родами велел «идти к черту» с ребенком, вы теперь способны довериться кому бы то ни было?

— Какой-то период мне было сложно, а потом я перестала на этом зацикливаться. Я же понимаю, что не все люди — сволочи. Не все подруги предают. Я всегда даю человеку шанс. Не считаю, что если меня предали, то надо закрыться. Я всегда говорю: «Пострадайте месяцок и идите дальше». Несколько лет назад у меня был молодой человек из Америки, русский, с которым мы три года общались, и все у нас не как-то получалось. Я очень переживала, даже хотела бросить карьеру, уехать к нему, а потом мы в итоге расстались, я побывала на гастролях в США, подошла к океану, перекрестилась и сказала: «Господи, спасибо, что отвадил».

Судьба мне подсказывала, что не надо, а я отвечала: «Нет! Надо». Все, что ни делается, все к лучшему! Не случись тогда тяжелого развода с мужем, не было бы роли Зиминой. Вообще все страдания от безделья: человек, которому нечем заняться, впадает в депрессию и пьянство, а когда все расписано, это и отвлекает, и вытаскивает. Чем рыдать в подушку — идите мойте полы, начинайте убираться!

— Часто ли думаете о том, что сыну нужно мужское воспитание? И вообще — отец рядом.

— На этом я тоже не зацикливаюсь, это советский стереотип. Бывает же, что полная семья, а дети наркотиками увлекаются или еще чем. Если бы у Данилы был тот самый отец (бизнесмен Михаил Гумен. — Авт.), неизвестно, чем бы все кончилось вообще. Сын сам по себе сильный и самостоятельный, настоящий боец! Он вырос на улице, пока я снималась, бывало, что и дрался. Он не жалуется, не ноет, у него мужской характер.

— Чем он увлекается?

— Слава богу, не актерской профессией. В школе любил математику с физикой, а сейчас занимается дизайном, рисованием. Видимо, передалось от родителей. Пока учится на художника-декоратора, перешел на пятый курс.

— Как прошел период изоляции? В Инстаграме вы писали, что на вас накинулись из-за отсутствия маски в магазине.

— Я смотрю на эту ситуацию с улыбкой. Поскольку я не параноик, на улицу выхожу без скафандра. Если суждено заболеть — заболею. И вот я пришла в магазин, стояла на кассе, маска на мне была, а перчаток — нет. Я начала выкладывать продукты, и у женщины, которая стояла передо мной, выпала губка на мои продукты. Я аккуратно подвинула ее вперед, и тут она взвилась: «Не трогайте! Вы без перчаток!» Как коршун! Я говорю: «Да успокойтесь вы. Как будто эту губку, кроме меня, больше никто не трогал». И купила сама эту губку. Таких хороших губок у меня еще не было.

А что касается изоляции в целом, то я с ноября до апреля была в разъездах. Была настолько уставшая, что на изоляции целую неделю спала. Да, полетели гастроли, но зато я смотрела любимые фильмы и сериалы, учила пьесы, много рисовала, вязала шарфы — поклонники тут же покупали мои поделки. Деньги я переводила нуждающимся детям, так что домашний бизнес кипел.

— А что с плечом, которое надорвали, когда разгружали машину с помощью детям?

— Плачевно: двигать рукой могу, но ноющая боль не проходит, поэтому я вся в ожидании: на август назначена операция. Оказалось, что запал бицепс, надо его доставать, и поэтому будут резать руку. Боль под ключицей не проходит. Долго искали причину…

«Агентство «О.К.О.» С 24 августа, пн. — чт./19.30