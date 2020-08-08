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Леонид Якубович: «Одиночество чувствую… Не всем понятно, чем я занимаюсь»

Всенародно любимый телеведущий тихо отметил юбилей в кругу семьи

Леонид Якубович: «Одиночество чувствую… Не всем понятно, чем я занимаюсь»
Телеведущий Леонид Якубович. Фото: КП/Фролов Михаил

С 1990 года в эфире Первого канала выходит программа «Поле чудес». Голос, улыбку и интонации ведущего каждый из нас может воспроизвести с закрытыми глазами. Почему проект до сих пор не закрыли? Не надоело ли Якубовичу выступать в роли народного мстителя? И о чем он вообще мечтает? Мы узнали у самого Леонида Аркадьевича, отметившего 31 июля 75-летие.

1993 год, 30-летие КВН, встреча бывших участников. Слева направо: Юрий Саульский, Матвей Ганапольский, Константин Эрнст, Леонид Парфенов, Михаил Марфин, Леонид Якубович, Леонид Ярмольник и Дмитрий Дибров. Фото
1993 год, 30-летие КВН, встреча бывших участников. Слева направо: Юрий Саульский, Матвей Ганапольский, Константин Эрнст, Леонид Парфенов, Михаил Марфин, Леонид Якубович, Леонид Ярмольник и Дмитрий Дибров. Фото: ТАСС/Борис Кавашкин

— Леонид Аркадьевич, в Инстаграме вы опубликовали юбилейное стихотворение, в котором «отменили» юбилей из-за коронавируса. Мол, чтобы не подвергать риску друзей, соберете их потом. А какое празднование дня рождения вы запомнили сильнее всего?

— Таких было два. Первое — когда мне было 16 лет и я удрал из школы в Сибирь, в экспедицию. В тайге, в сорока километрах от Братска — леспромхоз «Пашенный».

— Что же вас туда заманило?

— Это другой вопрос. Я поехал туда, когда учился в седьмом классе, а в восьмой меня уже не взяли. Со мной были три друга и лесник — местный мужик двухметрового роста, который сложил гигантский костер и жарил нам свежатину. Это было потрясающе! А второй самый запоминающийся день рождения был в 1995 году, когда мне исполнялось 50 лет. Его организовала телекомпания «ВИD», и это было что-то потрясающее. На самом деле были и другие великолепные праздники — на 60-летие в концертном зале «Россия» было феноменально, на 70-летие тоже… А сейчас в связи с этой «короной»… может, так оно и надо. Хватит.

— Одним из гостей программы «Звезда на «Звезде», которую вы ведете, был Алексей Архипович Леонов. Он вспоминал о привычках и традициях космонавтов. А что делаете вы перед полетом? Есть ли страх? Особые ритуалы?

Телеведущий Леонид Якубович. Фото: КП/Фролов Михаил
Телеведущий Леонид Якубович в своем кабинете. Фото: КП/Фролов Михаил

— Все очень просто. Получаю план полета. Прохожу медосмотр. Сажусь в кабину. Готовлю борт и себя к полету. Дальше получаю удовольствие. Всё! Это абсолютное небожительство. Передать словами нельзя.

— В 75 лет Анатолий Рыбаков издал свой главный роман «Дети Арбата». Вы в свежем интервью говорили, что скоро запускаете новый телепроект на Первом канале.

— Нет-нет. Все не так. У меня есть десяток, на мой взгляд, неплохих проектов. Один из которых, вероятно, будет реализован. Я сейчас им занимаюсь. Где будет реализован, сказать не могу. Вроде как он планируется к выпуску, но ничего точного сказать пока не могу.

— Что за формат?

— Я придумал неожиданную форму телевизионного интервью. Если получится, буду рад. Если покажут на Первом канале, буду рад. Если нет, выйдет в другом месте.

Телеведущий Леонид Якубович на торжественной церемонии вручения премии «ТЭФИ 2015». Фото
Телеведущий Леонид Якубович на торжественной церемонии вручения премии «ТЭФИ 2015». Фото: КП/Владимир Веленгурин

— Такие интервью будут помещены в рамки ток-шоу?

— Я не люблю английскую речь в русском написании. И «ток», и «шоу» — все не так. Ток — это интервью, а шоу — все, что начинается с миллиона долларов. Вот так правильно.

— А что за пьесу вашего авторства взял в работу Марк Розовский в театр «У Никитских ворот»?

— Опять не совсем так. Я написал пьесу и киносценарий. Оба рассматриваются к постановке. И то и другое — комедия положений. Время действия: современность.

— Характеры из личного опыта или сугубо писательская фантазия?

— И так и так. 50 на 50. Когда в голову приходит идея волей-неволей. Выписывая характеры героев, так или иначе ассоциируешь их с тем, что встречал в жизни.

— Почему люди стали воспринимать вас таким, больше, чем просто телеведущего, как считаете? Программа выходит в эфир с 1990 года и до сих пор считается самой народной.

Телеведущий Леонид Якубович во время открытия обновленного музея телеигры «Поле чудес». Фото
Телеведущий Леонид Якубович во время открытия обновленного музея телеигры «Поле чудес». Фото: КП/Фролов Михаил

— Возможно, поймана правильная тональность общения… Сложно ответить. То, о чем вы говорите, понимаю, но сказать не могу. И не лукавлю. Можете прийти на съемки и сами убедиться, увидеть, как это происходит. Возможно, есть в этом часть и моей заслуги — так строю взаимоотношения с людьми…

— У вас когда-нибудь были сомнения по поводу выбора профессии? Не хотелось ли заняться чем-то другим изначально?

— Конечно, бывали. Как и у всех. Но случилось так, как случилось. Как известно, в истории сослагательного наклонения не существует. Я доволен тем, что со мной произошло в жизни. Вполне.

— Неужели ничего не хотелось отмотать назад и исправить?

— У каждого человека в жизни были повороты, мимо которых я со свистом проскакивал. А за поворотом, возможно, была гораздо лучшая судьба. Кто знает. По молодости, по безалаберности пропускал этот поворот. Конечно, теперь хотелось кое-что изменить, но это же невозможно. Только грустить по этому поводу… но тоже нечасто.

Телеведущий, писатель Леонид Якубович во время презентации своей книги. Фото
Телеведущий, писатель Леонид Якубович во время презентации своей книги. Фото: КП/Рукавицын Олег

— С возрастом стали ощущать себя более непонятым? Обычно вас воспринимают как вечного ведущего «Поля чудес», а не как драматурга.

— Это называется одиночеством в толпе. Как у каждого творческого человека, в той или иной степени у меня это есть. Одиночество в любом случае существует. Потому что окружающим не очень понятно, чем ты занимаешься. Есть и недопонимание. Так устроен мир, с этим ничего не сделаешь. Творчество — вещь хрупкая. Чистые эмоции, если не углубляться в теорию.

— Вы учились в Московском институте электронного машиностроения и Инженерно-строительном институте им. В. В. Куйбышева, а в 70-е годы начали писать сценарии к телепрограммам. Принято противопоставлять технарей и гуманитариев, но нет ли в этом ошибки? Ведь в основе творческого акта есть и отпечаток точных наук, упорядоченной структуры.

— Все это есть развитие интеллекта. Вот, собственно, и все. Чем больше знаешь, тем лучше. Вне зависимости от области, в которой работаешь. А еще это божий дар. И на кого он сверху упадет, неизвестно: на технаря, гуманитария или человека без всякого образования.

— Общаясь со взрослыми детьми и внуками, что вы замечаете — это люди новой формации, ушедшие далеко вперед вместе с прогрессом, или в них сохранились принципы и основы ценностей, заложенные вами?

— Слава богу, в них кое-что есть. От того, в чем я был воспитан и успел им передать. Не стопроцентно, потому что окружение всегда влияет на человека больше, но во многом. Я рад, что в них есть хорошее из того времени, из того воспитания.

— Что еще способно вывести вас из себя? В обществе.

— (Тяжело вздыхает.) Ой. Совершеннейший жуткий меркантилизм, который стал неожиданно перешибать все. Холодный расчет, висящий над всем. Не могу в это вжиться. Я — по поводу души, а ее все меньше и меньше. И человечности все меньше. Мне это не нравится. Не понимаю этого. И не принимаю.

Телеведущий Леонид Якубович. Фото
Телеведущий Леонид Якубович. Фото: КП/Леонид Валеев

— Есть ли у вас как опытного летчика, который держит в руках карту, цель, которую только предстоит достичь, к которой вы стремитесь?

— Конечно! Мне жить надо. Семья, дети — все замечательно как-никак. Надо цепляться за это. Другой цели нет. Жить надо. По возможности весело.

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«Поле чудес»ИнтервьюЛеонид ЯкубовичПервый канал