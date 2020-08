Лена Катина: «Сына в шоу-бизнес не пущу!»

Десять лет назад звезда группы t.A.T.u. Лена Катина выбрала сольную карьеру. Новая жизнь началась с депрессии, с которой певица сумела справиться. Теперь Катина счастлива с сыном, родными и своей музыкальной командой. Во время карантина певица участвовала в шоу «Маска», а теперь ждет возобновления гастролей.

«Был соблазн пуститься во все тяжкие»

— Лена, кем сейчас хочет стать Саша? И о какой профессии для сына мечтаете вы?

— Саша хочет стать всем и сразу! И полицейским, и пожарным, и водителем, и машинистом, и артистом… В зависимости от того, какую книгу мы читаем или какой мультфильм смотрим. Пока сложно сказать, к чему у него больше способностей, — думаю, что в школе это станет понятно. Хочу, чтобы сын получил хорошее многогранное образование и впоследствии определился с профессией, которая была бы ему по душе и приносила стабильный доход. Поддержу сына, какой бы выбор он ни сделал, но искренне надеюсь, что это будет не шоу-бизнес.

— Значит, в «Непоседы» сына не отдадите?

— Я очень люблю «Непоседы» и счастлива, что была участницей этого коллектива, но Сашу туда не планирую отдавать. Сейчас я делаю упор на спорт и общее образование, сыну это очень нравится. Саша ходит в садик, занимается спортивной гимнастикой, тхэквондо. Всегда спрашиваю у ребенка: чем ему самому интересно заняться? Если он захочет, отдам в музыкальную школу.

— Вы начинали карьеру в шоу-бизнесе как раз с «Непосед». Была ли там дедовщина, как у балетных?

— О да! Дедовщина в «Непоседах» была! Теперь смешно вспоминать. Новичков не замечали, с ними не здоровались, причем без каких-либо объяснений. Но никакой жестокости не было, а когда кто-то еще приходил, ты сразу становилась «старенькой», и все переключались на следующего. Меня сменила Настя Задорожная. А вот лидерами у нас были Сережа Лазарев и Юля Малиновская. С Настей Задорожной мы переписываемся, общаемся на тусовках. С Сережей Лазаревым и Владом Топаловым тоже частенько пересекаемся в работе и всегда с удовольствием болтаем.

— Что самое опасное, тяжелое для ребенка в шоу-бизнесе?

— В шоу-бизнесе, как и в искусстве в целом, нет гарантий и стабильности. Наверное, поэтому это называется призванием — другое дело, что это мало кого смущает. Талантливых людей много, но успеха добиваются лишь единицы. Плюс шоу-бизнес — это мир искушений, которые зачастую плохо влияют на здоровье — как психическое, так и физическое. Я попала в этот мир по воле судьбы. Так получилось, что меня выбрали, и дальше началась совсем другая жизнь. Самым сложным стало испытание славой. Легко слететь с катушек, когда тебе поклоняется весь мир, особенно в таком юном возрасте. И мне снова повезло: у меня есть семья и друзья, которые на стадии зарождения звездной болезни очень доходчиво объяснили,

что слава быстро проходит, а вот уважение к человеку любой профессии — это совсем другое. Конечно, был соблазн пуститься во все тяжкие (типа наркотиков и алкоголя) — и не раз, но меня это в конечном итоге не привлекало. Было какое-то внутреннее табу — возможно, дело в воспитании, правильных ориентирах. К тому же я постоянно наблюдала, что происходит с людьми по причине этих тяжких пристрастий. Поэтому после концерта я шла с книжкой в номер, меня даже называли «изба-читальня».

— Возвращаясь к вашему материнству — удалось ли после развода с папой Саши сохранить дружеские отношения? Общается ли сын с отцом?

— Мы с Сашо постоянно на связи, Саша с ним общается регулярно, я присылаю фото и видео (Сашо живет в Словении, он родом оттуда. — Ред.). Мы были вместе 9 лет, и Сашо навсегда стал моей семьей, так что сохранить хорошие отношения было не так уж и сложно. Тем более у нас есть сын, мы с ним отлично понимаем приоритеты — эмоции ребенка важнее всего. Я считаю, так и должно быть, когда мама и папа после развода общаются дружески.

«У меня есть подушка безопасности»

— Недавно вы участвовали в телепроекте «Маска», который имел приличный рейтинг. Ваш Паук был на высоте. Говорят, что телеэфиры стимулируют волну интереса к артисту. Заметили?

— Безусловно, интерес к моей персоне возрос, но я принимала участие в «Маске», потому что мне как артистке было очень интересно испытать себя в чем-то новом. Я в принципе не люблю конкурсы, но здесь не смогла отказаться, так как меня зацепила концепция проекта. Уж очень хотелось спеть любимые песни других артистов. Да и проверить, насколько мой голос узнаваем, тоже было интересно.

— Вы имеете право исполнять «Югославию» и другие хиты, записанные с продюсером t.A.T.u. Иваном Шаповаловым?

— Конечно, и я, и Юля исполняем эти песни на своих концертах.

— Общаетесь сейчас с Юлей Волковой и Иваном?

— С Юлей мы не общаемся достаточно давно, да и круг общения у нас разный. А вот с Ваней поддерживаем связь, у нас общие знакомые, и я всегда в курсе, как он.

— Почему вы перестали общаться с Юлей?

— Мы совсем разные, просто оказались в одном проекте и много времени проводили вместе. Конечно, у нас были хорошие отношения, но мы никогда не были близкими друзьями. У нас разные интересы. Конечно, у нас и в работе были конфликты, как и у всех, — и мелкие, и серьезные. Первый раз t.A.T.u. распались в 2009 году, потом мы в 2014-м объединились для выступления на Олимпиаде в Сочи и решили попробовать снова поработать. Но эта попытка ни к чему иному не привела, кроме как к окончанию совместной деятельности. Мне кажется, это проблема многих публичных людей и ожиданий их фанов. К примеру, когда два актера снимаются в кино, потом поклонники продолжают верить, что и в жизни они тоже должны быть не разлей вода. Но это просто хорошо выполненная работа, а вне ее у каждого есть своя жизнь, поэтому объясняться по поводу «общаетесь — не общаетесь» даже как-то глупо, на мой взгляд.

— Шаповалов стал человеком, с которым вы проводили больше времени, чем с родителями. А что было за кадром? Проявлял ли он жесткость по отношению к вам или всегда был «отцом родным»?

— Иван всегда с нами общался очень хорошо и объяснял, что и зачем мы делаем, он действительно тратил на это время, чтобы мы понимали сам процесс и разбирались в нем. У него хватало на нас и времени, и терпения, за что ему большое спасибо. Я знаю много историй про продюсеров, которые просто говорили «иди туда, спой там». Ваня так никогда не делал, он всегда был внимательным. Я не могу его даже сравнить с кем-то из продюсеров, он просто другой! У Вани всегда было свое видение, свой путь и талант зажигать людей на идею, он как современный Заратустра. Я больше всего любила студийную работу, с Ваней это всегда была магия — он как-то умел достать из меня те самые эмоции, о которых я даже не подозревала. Он умел настраивать на работу и задавать правильное настроение. Но на гастроли он с нами практически не летал, так что не могу сказать, что мы с ним проводили все свое время… Скорее с концертным директором мы почти не расставались, ведь у нас график был тогда по 30 концертов в месяц.

— Вы уже в 16 лет зарабатывали, как успешные артисты. Читала, что уже тогда вы вкладывали деньги в недвижимость. Обеспечили безбедную жизнь?

— У меня есть подушка безопасности, и я могу себе позволить чувствовать себя комфортно, к примеру, во время карантина. Но есть такая пословица: «Деньги начинают кончаться, когда заканчивают начинаться». Весьма правдивая, кстати. Так что я надеюсь, что в скором будущем работа возобновится — не только для финансовой стабильности, но и для души. Я очень скучаю по сцене, по энергетике зала, по поездкам…

«Из-за депрессии обращалась к психологу»

— t.A.T.u. были популярны во многих странах. Сейчас за рубежом вас помнят?

— У меня огромное количество поклонников в разных странах, и я регулярно выступаю за рубежом. Основная часть поклонников — это те, кто любит t.A.T.u. Они полюбили и мое сольное творчество. Есть и новые поклонники, которые присоединились ко мне на фоне сольного проекта и через него узнали о t.A.T.u. Любовь наших фанатов уходит в «плюс бесконечность», я всегда чувствую их поддержку в любых начинаниях много-много лет. К примеру, в начале года сингл t.A.T.u. — All The Things She Said достиг 100 млн стримов на Spotify (онлайн-сервис прослушивания музыки. — Ред.). Мне кажется, это лишний раз показывает, что t.A.T.u. — проект вне времени и актуальный для разных поколений людей.

— Диплом психолога помог вам, когда история t.A.T.u. закончилась?

— А вы знаете, что у каждого психолога есть свой психолог? Конечно, определенные знания мне помогают в жизни постоянно. Например, анализировать ситуацию и видеть ее со стороны. В момент распада t.A.T.u. мне, конечно, было очень тяжело. У меня была депрессия, я обращалась за помощью к психологу, он помог мне на начальном этапе. А потом поддерживали моя семья и друзья: Борис Ренский, который предложил мне продолжать работать сольно, Ольга — мой персональный ассистент и друг, музыканты, которые научили меня не бояться сочинять музыку. Я вообще считаю, что в трудный период надо обязательно обращаться за помощью к близким. Сейчас у меня замечательная команда людей, которые верят в меня, понимают и поддерживают во всем.

— Из чего складывается ваше ощущение счастья?

— Счастье — это внутреннее ощущение, которое не должно ни от чего зависеть. Ведь качество жизни не зависит от количества квартир, нового смартфона или суперскоростной машины. Качество жизни определяется тем, насколько вы радостны, насколько вы открыты новому. Это главное, и это помогает ловить от жизни кайф. Я счастлива, потому что у меня есть замечательный сын, прекрасная семья, с которой у меня близкие отношения, любимая работа, отличные друзья. Конечно, есть всякие хотелки, цели и пути к их достижению, который в моем случае легким не бывает. Бывает плохое настроение, как и у всех нормальных людей, бывают и минуты отчаяния. Но тем не менее я считаю себя счастливым человеком. До полного счастья в данный момент мне не хватает выпуска англоязычного EP (музыкальный альбом. — Ред.) и ремонта в квартире, который я планирую на следующий год. Еще, конечно, хотелось бы встретить спутника жизни и родить еще одного ребенка, но это уже как бог даст. Остальное я могу сама.

Лицо с обложки

Личное делоЛена КАТИНА родилась 4 октября 1984 года. В 1999 году стала солисткой группы t.A.T.u. Десять лет назад начала сольную карьеру — сперва в Лос-Анджелесе, затем вернулась в Москву. Была замужем за словенским рок-музыкантом Сашо Кузмановичем. Сыну Саше 5 лет.