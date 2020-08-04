«После слова «есть!» я падала на стул и скидывала орудия пытки с ног»: звезда сериала «Механики любви» о закулисье

Актриса призналась, что ради работы в новом сериале она решила разобраться в устройстве автомобиля и теперь без труда может «подкрутить нипель».

На телеканале Dомашний завершились съемки 4-серийного проекта «Механика любви». По сюжету, главной героине – женственной и нежной домохозяйке Анне — приходится устраиваться на работу в автосервис и чинить машины. Актриса Наталья Терехова приоткрыла для Teleprogramma.pro тайны закулисья съемочной площадки.

— Где снимали фильм «Механика любви»?

— Съемки проходили в Ярославле, хотя изначально планировались в Москве и Подмосковье. Но режим карантина поменял планы, в Ярославской области ситуация была лучше, поэтому перенесли все сюда. Я этому очень рада, потому что обожаю Ярославль. Это уютный, красивый и очень кинематографичный город. Здесь такие закаты над Волгой!

Уверена, что роскошные виды на реку украсят атмосферу нашей картины и настроят зрителей на романтический лад. Кстати, мой муж сейчас – заместитель замдиректора знаменитого ярославского театра им. Волкова. Представляете, как здорово? Я к нему, можно сказать, приехала (смеется).

— Что для вас было самым запоминающимся на съемках, помимо красот Ярославля?

— Необычная профессия моей героини Анны – она вдруг из домохозяйки превратилась в мастера по ремонту автомобилей.

— Вам лично пришлось осваивать авторемонт?

— В усеченном виде (смеется). Я должна была произносить специфические термины: например, «подкрутить нипель». Поэтому пришлось проштудировать специальную литературу, чтобы хотя бы понимать, что такое нипель. По словам моих консультантов, все вышло неплохо. Еще были сцены, где я действительно что-то там такое под капотом подкручивала. Мы снимали в настоящем сервисе, так что все было реальным – мазут, масло, железки всякие.

— Вы сами водите машину?

— Ну еще бы! Я полжизни за рулем провожу, можно сказать (смеется). Но все, что касается ремонта и устройства для меня – темный лес, ничего в этом не понимаю. Спасибо, что существуют сервисы. И муж мой, конечно, тут берет на себя основной контроль за состоянием моего автомобиля.

— Вы почти все съемки проходили на высоченных каблуках. Для многих женщин это серьезное испытание.

— А для меня-то какое!

— С виду не скажешь, у вас все время лицо такое довольное.

— В этом и есть суть актерской профессии. В кадре – все, как требует режиссер. А за кадром, как только говорили «есть», я буквально падала на стул и скидывала орудия пытки с ног. За мной ассистенты носили все время такой стул складной, а если не успевали, я прямо на парапет набережной садилась. Вообще, мне очень повезло на этом проекте с помощниками.

— Как работалось на съемках с исполнителем роли вашего мужа – Константином Соловьевым?

— Ой, с Костей мы давно уже знакомы и не первый раз играем мужа и жену. Был уже у нас совместный проект, где он играл очень плохого человека, который мою героиню бил, всячески третировал, изменял… А здесь-то его персонаж вполне себе обычный мужчина, просто увлекшийся другой девицей. Частный случай из реальной жизни. Но особо угнетающих сцен у нас не было, тем более, что в перерывах мы все время смеялись и подкалывали друг друга.