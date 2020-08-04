«После слова «есть!» я падала на стул и скидывала орудия пытки с ног»: звезда сериала «Механики любви» о закулисье

На телеканале Dомашний завершились съемки 4-серийного проекта «Механика любви». По сюжету, главной героине – женственной и нежной домохозяйке Анне — приходится устраиваться на работу в автосервис и чинить машины. Актриса Наталья Терехова приоткрыла для Teleprogramma.pro тайны закулисья съемочной площадки.
— Где снимали фильм «Механика любви»?
— Съемки проходили в Ярославле, хотя изначально планировались в Москве и Подмосковье. Но режим карантина поменял планы, в Ярославской области ситуация была лучше, поэтому перенесли все сюда. Я этому очень рада, потому что обожаю Ярославль. Это уютный, красивый и очень кинематографичный город. Здесь такие закаты над Волгой!
Уверена, что роскошные виды на реку украсят атмосферу нашей картины и настроят зрителей на романтический лад. Кстати, мой муж сейчас – заместитель замдиректора знаменитого ярославского театра им. Волкова. Представляете, как здорово? Я к нему, можно сказать, приехала (смеется).
— Что для вас было самым запоминающимся на съемках, помимо красот Ярославля?
— Необычная профессия моей героини Анны – она вдруг из домохозяйки превратилась в мастера по ремонту автомобилей.
— Вам лично пришлось осваивать авторемонт?
— В усеченном виде (смеется). Я должна была произносить специфические термины: например, «подкрутить нипель». Поэтому пришлось проштудировать специальную литературу, чтобы хотя бы понимать, что такое нипель. По словам моих консультантов, все вышло неплохо. Еще были сцены, где я действительно что-то там такое под капотом подкручивала. Мы снимали в настоящем сервисе, так что все было реальным – мазут, масло, железки всякие.