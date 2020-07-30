«Конкурсы лишь дают шанс»: Лина Арифулина о музыкальных проектах, кумирах и роли родителей

Продюсер проекта «Во весь голос» рассказала, чем четвертый сезон шоу будет отличаться от предыдущих и как пандемия повлияла на современное творчество.

Лина Арифулина знает мир шоу-бизнеса как свои пять пальцев. Она много лет работает на ТВ, за ее плечами самые успешные музыкальные проекты, которые подарили старт многим современным артистам.

В интервью порталу Teleprogramma.pro продюсер проекта «Во весь голос», который конкурс получил поддержку Фонда Президентских грантов, рассказала о четвертом сезоне конкурса, посоветовала родителям, как развить талант в своем ребенке и можно ли получить путевку в мир шоу-бизнеса.

Трудностей для нас не существует

— Чем четвертый сезон «Во весь голос» будет отличаться от предыдущих?

— Мы не стоим на месте и постоянно развиваемся. Главное, в этом сезоне мы увеличили количество стран. В этом году их будет уже 10! Десять команд, каждая из которых говорит на своем языке, имеет свою культуру и наследие, свои вокальные особенности. И все это сольется в один поток на нашем конкурсе!

Также в этом году мы готовим не только творческие вечера, как это было ранее, а посвящаем целый вечер военным песням, где каждая команда исполнит композиции военных лет. Ведь очень важно помнить свою историю, уважать ее, и только правильно воспитывая наших детей, мы создаем счастливое будущее.

— Как пандемия коронавируса повлияла на проведение конкурса, с какими трудностями столкнулись?

— Пандемия коснулась все сферы деятельности, и мы не исключение. Но мы очень рады, что пик болезни прошел и сейчас можем полноценно готовиться к проекту. В данный момент у нас проходит этап сбора заявок, а для этого не нужно офлайн-включение, любой желающий может прямо дома записать песню и прислать нам свою заявку. Мы живем в мире высоких технологий, поэтому трудностей для нас не существует.

— В прошлом году заявки на участие прилетали из разных стран, как обстоят дела сегодня?



— Этот год ничем не отличается от предыдущих, к нам по-прежнему стекаются заявки со всего мира. Конечно, большинство заявок, как и было раньше — это наши страны СНГ и ближнее зарубежье, но есть заявки и из экзотических стран. Пока заявки таких стран или не подходят нам по качеству вокального исполнения или, к сожалению, их не так много, чтобы сформировать полную команду, но думаю, что это лишь вопрос времени и в следующих сезонах мы увидим все новые и новые страны.



Шанс почувствовать свои силы

— Вы следите за дальнейшей судьбой финалистов предыдущих сезонов «Во весь голос»?

— Да, мы продолжаем общаться с нашими участниками и после проекта. Часто приглашаем их на другие наши или дружественные мероприятия. Также наши наставники, которые за время проекта очень тесно общаются со своей командой, после проекта не теряют связь, дают советы ребятам, поддерживают их на творческом пути.

— Что значит, победить в проекте? Можно назвать это путевкой в мир шоу-бизнеса?

— Никогда нельзя дать гарантию, что победа на каком-либо конкурсе или проекте может стать твоей путевкой в мир шоу-бизнеса, какого бы уровня ни были проекты (международные, телевизионные и т. д.). Конкурсы и проекты лишь дают шанс: шанс почувствовать свои силы, познакомиться с людьми, пересмотреть свой вокальный подход и репертуар. Воспользуешься ли ты этим шансом или нет, уже дело твоих рук.

— Как вы думаете, наша молодежь видит кумиров на российской сцене или дети все больше обращаются к творчеству иностранных артистов?

— Конечно, видят. Посмотрите, какие рейтинги и количество фанатов у наших артистов. Наше новое музыкальное поколение — это сильные и интересные ребята, которые заслуженно собирают целые стадионы.

Завтра лучше, чем вчера

— Чему лично вас научила пандемия? Как-то пересмотрели свое отношение к работе, к семье?

— Не сказала бы, что научила, скорее, снова напомнила, что семья — это самое ценное, самое дорогое в нашей жизни. И время, которое нам позволило быть в кругу семьи, — это подарок!

Что касается работы, то вывод здесь только один: в наше время — возможно все. И работать в формате онлайн — это новый этап, который ворвался в нашу жизнь. И это прекрасно, как много дверей открываются у нас с помощью этой возможности. Быть профессионалом — это постоянно учиться и идти в ногу со временем.

— Наверняка участники смотрят на вас и задаются вопросом, как добиться таких же высот, покорить шоу-бизнес, попасть на ТВ. Дадите совет?

— Работайте, не покладая рук. Настоящий профессионал — тот, кто ежедневно трудится над собой. Тот, кто сегодня лучше, чем был вчера.

— Многие российские артисты и исполнители против того, чтобы наследники шли по их стопам. Как мама и человек из мира шоу-бизнеса, вы бы посоветовали родителям отдавать своих детей в данную сферу?

— Почему бы и нет. Главное, понимать, что ребенок действительно этого хочет. Прислушивайтесь к его желаниям и стремлениям, а не реализовывайте собственные амбиции.

Важно вовремя прислушаться к своему ребенку

— Бытует мнение, что у каждого ребенка есть свой талант. Природа наградила, а уже родители должны помочь сделать первые шаги. В чем, на ваш взгляд, должна заключаться эта помощь? Как открыть талант в своем ребенке?

— Будьте внимательны к своему ребенку. Когда увидите, что его тянет к чему-то — дайте попробовать, хвалите его. Если понимаете, что у него и правда получается и ему нравится, найдите хорошего учителя. Помните, что учитель и школа, где он обучается, зачастую становится буквально вторым домой для вашего ребенка, поэтому стоит очень внимательно отнестись к выбору.

— Существует проблема отцов и детей или это нежелание прислушиваться, идти на компромисс?

— Я думаю, что это сугубо индивидуальный вопрос. Кто-то прислушивается к своим детям, кто-то бездумно тащит их туда, куда, по его мнению, надо идти. Это было во все времена и будет продолжаться, мы же все люди, и у каждого есть своя точка зрения.