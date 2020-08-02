Звезда сериала «Чики» Ирина Носова: «Известный артист поцеловал мне руку и сказал: «Я вас видел!»

Для многих зрителей трагикомичный сериал «Чики», выходивший на онлайн-платформе MoreTV и рассказавший о компании девушек с пониженной социальной ответственностью, стал главным открытием лета. Молодых (и малоизвестных, за исключением Ирины Горбачевой) актрис проекта буквально заваливают комплиментами — такого резонанса не ожидал никто. Именно поэтому «Телепрограмма» поговорила с Ириной Носовой, исполнительницей роли Светы — для девушки из сибирского городка Северска это был самый настоящий и, как теперь уже понятно, сверхудачный дебют.

«Кошмар, вы говорите, как на кухне!»

— Ирина, положа руку на сердце, можно было ожидать такого резонанса?

— Конечно, а почему нет? Но такого количества положительных отзывов я не ожидала. Психологически пока не могу с этим справиться — столько внимания никогда в жизни не получала. Люди пишут, спрашивают, когда будет второй сезон.

— Правда ли, что вы не только дебютировали в качестве актрисы, но и сценарий помогали делать?

— Скажем так: идея, сценарий, история — Эдика (Эдуарда Оганесяна, снявшего до этого сериал «Следователь Тихонов» с Михаилом Ефремовым в главной роли. — Ред.). Но я помогала. Мы сидели год назад вместе с ним, Настей Кузнецовой и Антоном Коломейцем, писали материал.

Но я же не профессионал. Это ребята создавали сценарий, а я лишь изредка говорила: «А пусть она так скажет», — и это оставалось в тексте. У нас было разделение труда: кто-то отвечал за юмор, кто-то — за темпоритм, кто-то — за героев, кто-то — за «бабские реплики». Иногда я вспоминала какие-то истории из своего Северска, жизненные ситуации — так мы создавали начинку.

— Притом что снимали проект на юге, в Кабардино-Балкарии, речевые обороты и ситуации, которые вы пережили в Сибири, практически идеально вписались в сценарий…

— Просто я постоянно общаюсь с подругами из родного города, слышу, как они говорят, поэтому и получалось естественно. Сценарий мы почти сразу отыгрывали «на ногах», то есть по ходу написания пытались проговорить реплики героев, чтоб понять, насколько органично они будут звучать.

Иногда не ложилось — мы меняли их, иногда начинали импровизировать. И в этом и была правда, жизнь. «Вы говорите, как мы на кухне! Кошмар! Мы смотрели сериал как документальное кино», — так мне пишут люди. Некоторых их них это даже пугало.

— А как отнеслись к съемкам сериала «про проституток» жители города Прохладный Кабардино-Балкарской республики? Ваш коллега по сериалу Сергей Гилев говорил, что они даже приходили бунтовать на площадку.

— Не то чтобы бунтовать…. Просто люди разные. Городок маленький, такого рода движухи там никогда не было. Люди — красивые, добрые и открытые — не ожидали, что будут интересны для кино (в сериале снимались местные жители. — Ред.). Однако некоторые оказались не готовы. Я слышала об одной крупной конфликтной ситуации, пока была в Москве, сама не присутствовала.

Но потом была куча извинений. Люди привыкли жить в спокойствии и тишине, поэтому им и не надо никакого кино на своей земле. Их это начинало раздражать. Молодежь хотела познакомиться, сфотографироваться с нами.

Другие люди считали, будто мы снимаем разврат, обижаем кого-то, но только потому что не понимали и не знали, что это за сериал. Услышали только, что про девушек с пониженной социальной ответственностью — и все, этого было достаточно.

Что поделать? Мы не в обиде. Горячая кровь, темперамент. Сейчас люди оттуда пишут нам, извиняются, зовут в гости и обещают закатить пир на весь мир. Поняли, что «Чики» — это не про шлюх.

— А про что? Лично для вас?

— Для меня — про поиск веры и красоты внутри себя. Поиск близких людей. О доверии и любви к людям. И о том, что просить помощи — незазорно. Верить в бога, родителей, друзей, кого хочется — нужно. Если этой веры нет, дай себе шанс, чтобы она появилась. И не надо бояться. Иногда даже тот, кто кажется врагом, бывает послан, чтобы оберегать.

Наша история — про шанс, который важно дать самому себе, поэтому тема религии тоже очень важна. Я — верующий человек, у меня все через молитву. Может, поэтому проект получился?

«Свадьбы пока не будет»

— Феминистки, кстати, уже внесли сериал в свои фильмотеки. Слишком уж крутыми получились чики!

— Пускай! Ради Бога. Если считают, что «это про нас», пусть так. Только не говорите, что мужчины в нашем сериале слабее женщин.

Нет, все герои у нас — настоящие и почти идеальные. Даже отрицательные достигают днища, а потом выходят на свет. Это тоже сила характера. А в политике и феминизме я ничего не понимаю и не хочу даже! Не втягивайте.

— Работы теперь стало больше?

— Да, такого внимания ко мне прежде не было. Теперь даже зовут на главные роли. Это неловко. Приходишь на съемку, начинают говорить комплименты — это и приятно, и неудобно, стесняюсь. Хочется поговорить с режиссером, чтобы понять персонажа, а он за «Чик» спасибо говорит (смеется).

Или вчера было: на пробах известный артист при встрече целует руку, а ты не знаешь, что с этим делать! Как реагировать? Он говорит: «Я видел!». Отвечаю: «Я вас тоже видела». Так что ответственность на мне теперь в разы больше.

— Кроме профессии что вас в жизни увлекает?

— Ой, очень люблю петь. Когда работала в театре в Новосибирске, у нас группа была — репетировали, давали концерты, поклонники даже были. Танцевать тоже нравится. А еще в дальнейшем с удовольствием участвовала бы в написании сценария. Мне это нравится: разобрать сцену, проиграть, подсказать, сочинять.

— Кстати, о сценарии: упомянутый выше сценарист Антон Коломеец — ваш молодой человек? В обнимку с ним часто фотографируетесь…

— Давайте развеем этот миф. Мы вместе учились, жили в Новосибирске, много лет дружим, оба переехали в Москву, но по отдельности — нас не связывают и не связывали романтические отношения. У нас творческий союз. Свадьба с ним не грядет точно.

— Тогда, может, не с ним?

— (Смеется.) Пока нет. Сердце свободно.