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Звезда сериала «Чики» Ирина Носова: «Известный артист поцеловал мне руку и сказал: «Я вас видел!»

Одна из героинь нашумевшего проекта поделилась эмоциями от свалившейся на нее славы.

Звезда сериала «Чики» Ирина Носова: «Известный артист поцеловал мне руку и сказал: «Я вас видел!»
Звезда сериала «Чики» Ирина Носова. Фото: личный архив

Для многих зрителей трагикомичный сериал «Чики», выходивший на онлайн-платформе MoreTV и рассказавший о компании девушек с пониженной социальной ответственностью, стал главным открытием лета. Молодых (и малоизвестных, за исключением Ирины Горбачевой) актрис проекта буквально заваливают комплиментами — такого резонанса не ожидал никто. Именно поэтому «Телепрограмма» поговорила с Ириной Носовой, исполнительницей роли Светы — для девушки из сибирского городка Северска это был самый настоящий и, как теперь уже понятно, сверхудачный дебют.

«Кошмар, вы говорите, как на кухне!»

Эта кроха из далекого Северска даже не представляла, какой стремительной будет ее карьера. Фото
Эта кроха из далекого Северска даже не представляла, какой стремительной будет ее карьера. Фото: личный архив

— Ирина, положа руку на сердце, можно было ожидать такого резонанса?

— Конечно, а почему нет? Но такого количества положительных отзывов я не ожидала. Психологически пока не могу с этим справиться — столько внимания никогда в жизни не получала. Люди пишут, спрашивают, когда будет второй сезон.

— Правда ли, что вы не только дебютировали в качестве актрисы, но и сценарий помогали делать?

— Скажем так: идея, сценарий, история — Эдика (Эдуарда Оганесяна, снявшего до этого сериал «Следователь Тихонов» с Михаилом Ефремовым в главной роли. — Ред.). Но я помогала. Мы сидели год назад вместе с ним, Настей Кузнецовой и Антоном Коломейцем, писали материал.

Но я же не профессионал. Это ребята создавали сценарий, а я лишь изредка говорила: «А пусть она так скажет», — и это оставалось в тексте. У нас было разделение труда: кто-то отвечал за юмор, кто-то — за темпоритм, кто-то — за героев, кто-то — за «бабские реплики». Иногда я вспоминала какие-то истории из своего Северска, жизненные ситуации — так мы создавали начинку.

— Притом что снимали проект на юге, в Кабардино-Балкарии, речевые обороты и ситуации, которые вы пережили в Сибири, практически идеально вписались в сценарий…

— Просто я постоянно общаюсь с подругами из родного города, слышу, как они говорят, поэтому и получалось естественно. Сценарий мы почти сразу отыгрывали «на ногах», то есть по ходу написания пытались проговорить реплики героев, чтоб понять, насколько органично они будут звучать.

Иногда не ложилось — мы меняли их, иногда начинали импровизировать. И в этом и была правда, жизнь. «Вы говорите, как мы на кухне! Кошмар! Мы смотрели сериал как документальное кино», — так мне пишут люди. Некоторых их них это даже пугало.

— А как отнеслись к съемкам сериала «про проституток» жители города Прохладный Кабардино-Балкарской республики? Ваш коллега по сериалу Сергей Гилев говорил, что они даже приходили бунтовать на площадку.

— Не то чтобы бунтовать…. Просто люди разные. Городок маленький, такого рода движухи там никогда не было. Люди — красивые, добрые и открытые — не ожидали, что будут интересны для кино (в сериале снимались местные жители. — Ред.). Однако некоторые оказались не готовы. Я слышала об одной крупной конфликтной ситуации, пока была в Москве, сама не присутствовала.

Но потом была куча извинений. Люди привыкли жить в спокойствии и тишине, поэтому им и не надо никакого кино на своей земле. Их это начинало раздражать. Молодежь хотела познакомиться, сфотографироваться с нами.

Другие люди считали, будто мы снимаем разврат, обижаем кого-то, но только потому что не понимали и не знали, что это за сериал. Услышали только, что про девушек с пониженной социальной ответственностью — и все, этого было достаточно.

Что поделать? Мы не в обиде. Горячая кровь, темперамент. Сейчас люди оттуда пишут нам, извиняются, зовут в гости и обещают закатить пир на весь мир. Поняли, что «Чики» — это не про шлюх.

— А про что? Лично для вас?

— Для меня — про поиск веры и красоты внутри себя. Поиск близких людей. О доверии и любви к людям. И о том, что просить помощи — незазорно. Верить в бога, родителей, друзей, кого хочется — нужно. Если этой веры нет, дай себе шанс, чтобы она появилась. И не надо бояться. Иногда даже тот, кто кажется врагом, бывает послан, чтобы оберегать.

Наша история — про шанс, который важно дать самому себе, поэтому тема религии тоже очень важна. Я — верующий человек, у меня все через молитву. Может, поэтому проект получился?

«Свадьбы пока не будет»

Зажигательный квартет «чик» (слева направо): Ирина Носова, Варвара Шмыкова, Алена Михайлова, Ирина Горбачева. Фото
Зажигательный квартет «чик» (слева направо): Ирина Носова, Варвара Шмыкова, Алена Михайлова, Ирина Горбачева. Фото: личный архив

— Феминистки, кстати, уже внесли сериал в свои фильмотеки. Слишком уж крутыми получились чики!

— Пускай! Ради Бога. Если считают, что «это про нас», пусть так. Только не говорите, что мужчины в нашем сериале слабее женщин.

Нет, все герои у нас — настоящие и почти идеальные. Даже отрицательные достигают днища, а потом выходят на свет. Это тоже сила характера. А в политике и феминизме я ничего не понимаю и не хочу даже! Не втягивайте.

— Работы теперь стало больше?

— Да, такого внимания ко мне прежде не было. Теперь даже зовут на главные роли. Это неловко. Приходишь на съемку, начинают говорить комплименты — это и приятно, и неудобно, стесняюсь. Хочется поговорить с режиссером, чтобы понять персонажа, а он за «Чик» спасибо говорит (смеется).

Или вчера было: на пробах известный артист при встрече целует руку, а ты не знаешь, что с этим делать! Как реагировать? Он говорит: «Я видел!». Отвечаю: «Я вас тоже видела». Так что ответственность на мне теперь в разы больше.

— Кроме профессии что вас в жизни увлекает?

— Ой, очень люблю петь. Когда работала в театре в Новосибирске, у нас группа была — репетировали, давали концерты, поклонники даже были. Танцевать тоже нравится. А еще в дальнейшем с удовольствием участвовала бы в написании сценария. Мне это нравится: разобрать сцену, проиграть, подсказать, сочинять.

— Кстати, о сценарии: упомянутый выше сценарист Антон Коломеец — ваш молодой человек? В обнимку с ним часто фотографируетесь…

— Давайте развеем этот миф. Мы вместе учились, жили в Новосибирске, много лет дружим, оба переехали в Москву, но по отдельности — нас не связывают и не связывали романтические отношения. У нас творческий союз. Свадьба с ним не грядет точно.

— Тогда, может, не с ним?

— (Смеется.) Пока нет. Сердце свободно.

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