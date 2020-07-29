Анна Семенович: «Мой молодой человек переболел коронавирусом»

Анна старается всегда быть честной: если не хочет называть имя любимого мужчины, то просто не делает этого и легенд не сочиняет, а если уж о чем-то рассказывает, то делает это откровенно.

Недавно артистка призналась, что по медицинским показаниям уменьшила грудь и теперь отвечает на вопросы сотен женщин, столкнувшихся с такой же проблемой. А еще певица записала новую песню и избавилась от лишних кило, набранных на карантине.

«Голодала пять дней»

— Вы почему-то всегда получаетесь на фото и на телеэкране крупнее, но в жизни вы гораздо миниатюрнее. Знаю, что вы недавно были в санатории, где вам удалось похудеть после карантина…

— Телевизор прибавляет восемь килограммов — это известный факт. Особенно в этом плане достается женщинам, у которых пышный бюст. Все операторы — мужчины, а они традиционно наводят камеру на грудь. От этого приема она кажется еще больше, чем есть на самом деле. В жизни я действительно гораздо миниатюрнее. Специфика работы такова, что у меня много съемок и, чтобы хорошо выглядеть в кадре, приходится все время стройнеть.

Потому что мне нравится, как я выгляжу в жизни- хочется быть такой же на экране. А для этого нужно худеть, приходится отказывать себе в еде. Естественно, что на самоизоляции многие поправились, так как люди сидели без активной физической деятельности и заедали стресс, вызванный сокращениями на работе, финансовыми и моральными сложностями. Я поехала приводить себя в форму в клинику-санаторий в Подмосковье, которую очень люблю и в которую часто езжу. И смогла сбросить там пять лишних килограммов, которые я наела во время самоизоляции.

— Этот результат, разумеется, достигнут не только с помощью питания?

— Спорт, массажи, бани… И пять дней я голодала, чтобы получить нужный результат.

— А что с лицом делаете? У вас морщинок вообще нет.

— Комплекс процедур, который рекомендуют женщинам около сорока лет. Это ботокс, мезотерапия курсами весной и осенью, еженедельный массаж лица.

— Успели отдохнуть в этом году на море?

— В июле на недельку слетала в Сочи, у меня там живет много друзей, с которыми хотела повидаться.

«Удалось обойтись без продюсера»

— Вы и поработать успели, новую песню «Манибой» выпустили. Как строите рабочие планы на осень и зиму в новом для всех нас режиме?

— Я сейчас наслаждаюсь жизнью без сумасшедшего графика, в котором работаю с детских лет. Сначала это был спорт, потом шоу-бизнес. Как можно с уверенностью планировать что-то, когда непонятна дальнейшая ситуация с вирусом? Многие говорят о возможной второй волне, что пугает. Поэтому пока все в подвешенном состоянии, ничего не прогнозирую — просто расслабилась, отдалась в руки судьбы, плыву по течению. Радует, что уже выступила на фестивале «Славянский базар» в Витебске. Мой клип на песню «Хочешь» собрал 80 миллионов просмотров в интернете. Теперь думаю снимать в таком же юморном стиле клип на песню «Манибой». И я сейчас очень плотно общаюсь с издательством, чтобы наконец, пока есть время, начать писать свою книгу.

— В клипе «Хочешь» у вас снимались модные блогеры. После работы с ними почувствовали приток новых подписчиков?

— Сейчас модно делать коллаборации. У модных блогеров более молодая аудитория, чем у артистов, поэтому происходит взаимовыгодный обмен аудиторией.

— Музыканты говорят, что их главный хлеб — гастроли и заказники. А какие дивиденды вы получаете от клипа? Число просмотров на различных интернет-платформах дает что-то в финансовом плане артисту?

— Именно популяризация своих песен через интернет дает возможность артистам зарабатывать деньги на концертах. Если у песни большое количество скачиваний, то можно заработать какие-то деньги, но все равно они не отбивают затрат на клип. Клип — это имиджевая работа, сделанная не только для интернета, он крутится на музыкальных каналах, а сама песня — на радиостанциях.

— И все же кажется, что сейчас вы, артисты, за телеэфиры не боретесь так, как раньше, они не особо нужны. Или это по-прежнему важно?

— Важно все. И телеэфиры, и интернет. На телевидение сейчас часто зовут людей, у которых есть популярность в интернете. Огромное количество артистов попали в топ-списки шоу-бизнеса именно из интернета.

— Вы начали сольную карьеру после «Блестящих» 13 лет назад, без продюсера. Когда было сложнее пробиться — в то время или сейчас?

— Меня уже все знали, поэтому было легче. Меня приглашали на концерты, мероприятия, поэтому продюсер был мне не очень-то и нужен. Раньше раскрутиться было возможно лишь с помощью продюсера и попадания в известную девчачью группу, как произошло в начале карьеры со мной. Сейчас много артистов приходит из интернета. Теперь можно нанять профессиональную команду, имиджмейкера и начать работать самому. Рынок гораздо проще, на нем больше специалистов, нежели 15 лет назад, когда начинала я.

«Советские комедии спасают от меланхолии»

— Вы никому не рассказываете о своем избраннике. Счастье любит тишину?

— Именно так. Пока я не планирую афишировать личную жизнь. Хочу, чтобы она проходила вне камер и интервью.

— Работа постепенно возвращается в нормальное русло. А как в свете ситуации с пандемией вы относитесь к встречам и посиделкам с друзьями?

— Спокойно. Вокруг меня очень много людей переболело, в том числе и мой молодой человек. И все болели достаточно легко — на домашнем режиме. Зато они обзавелись антителами, и им коронавирус не страшен.

— Вы недавно рассказали о том, что делали операцию по уменьшению груди, после того как вам поставили диагноз «гигантомастия». Это спровоцировало женщин на обсуждение этой темы — оказалось, что проблема для многих актуальная. Не пожалели о своих откровениях?

— Не жалею, потому что мне приходит огромное количество сообщений от женщин с такой же проблемой. Я узнала, что женщин, у которых избыточно большая грудь, очень много. И некоторые стесняются своей груди, не знают, что делать. Мой пример, как мне кажется, показал им, что можно не стесняться, не бояться. А если есть показания уменьшить грудь, то надо идти и делать эту процедуру. А еще я старалась донести, что надо относиться к себе с самоиронией — психологическое состояние тоже очень важно.

— А что именно люди вам пишут? Наверное, спрашивают координаты врачей?

— И это тоже. Часто женщины рассказывают о сложностях — например, сами весят 50 — 60 килограммов, а грудь огромная. У кого-то маленький рост, большая грудь. Проблем много. Мне повезло, у меня рост средний — метр семьдесят. Конечно, я всегда рекомендую: если есть показания, то не надо бояться уменьшить грудь.

— Вы любите слово «позитивщики», так обращаетесь к своим подписчикам. Как сами боретесь с хандрой?

— Для меня «позитивщики» — не просто слово. Это образ жизни, образ мыс-лей. Только мы сами можем создавать свою жизнь и свое настроение. Каждое утро я вспоминаю все хорошее, что произошло накануне, и мысленно благодарю за это вселенную. Подхожу к окну и радуюсь погоде, какой бы она ни была.

Ведь и дождик, если мыслить позитивно, — это очень красиво и романтично. Важно во всем находить плюсы, даже там, где их, казалось бы, нет. Они есть, их надо уметь видеть. Конечно, и меня, как любого нормального человека, периодически посещает меланхолия. В такой день я включаю какую-нибудь из любимых советских комедий, слушаю новую музыку. Спорт тоже очень помогает. Но лучше всего просто научиться не поддаваться хандре. Ведь это тоже внутреннее чувство, которым можно и нужно научиться управлять.

Личное дело

Анна СЕМЕНОВИЧ родилась 1 марта 1980 года. С трех лет занималась фигурным катанием. Окончила Московскую государственную академию физической культуры. Мастер спорта международного класса, призер международных соревнований. В 2000 году в паре с Романом Костомаровым стала серебряным призером чемпионата России по фигурному катанию. Из-за травмы мениска ушла из большого спорта и начала карьеру в шоу-бизнесе. Вела спортивные программы на телевидении, с 2003 по 2007 год пела в группе «Блестящие». Снимается в кино: среди ее работ картины «Гитлер капут!», «Укрощение строптивых», «Ирония судьбы. Продолжение». Вела телепрограммы «Правила движения» («Россия 1»), «Барышня и кулинар» (ТВ Центр). Более 10 лет является ведущей программы «Дембельский альбом» на «Русском радио». Ведущая «Удачного чарта» и других передач на канале «МУЗ-ТВ».