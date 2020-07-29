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Анна Семенович: «Мой молодой человек переболел коронавирусом»

Популярная певица объяснила, как бороться с хандрой и лишними килограммами.

Анна Семенович: «Мой молодой человек переболел коронавирусом»
Певица Анна Семенович. Фото: личный архив

Анна старается всегда быть честной: если не хочет называть имя любимого мужчины, то просто не делает этого и легенд не сочиняет, а если уж о чем-то рассказывает, то делает это откровенно.

Недавно артистка призналась, что по медицинским показаниям уменьшила грудь и теперь отвечает на вопросы сотен женщин, столкнувшихся с такой же проблемой. А еще певица записала новую песню и избавилась от лишних кило, набранных на карантине.

«Голодала пять дней»

Певица Анна Семенович. Фото
Певица Анна Семенович. Фото: личный архив

— Вы почему-то всегда получаетесь на фото и на телеэкране крупнее, но в жизни вы гораздо миниатюрнее. Знаю, что вы недавно были в санатории, где вам удалось похудеть после карантина…

— Телевизор прибавляет восемь килограммов — это известный факт. Особенно в этом плане достается женщинам, у которых пышный бюст. Все операторы — мужчины, а они традиционно наводят камеру на грудь. От этого приема она кажется еще больше, чем есть на самом деле. В жизни я действительно гораздо миниатюрнее. Специфика работы такова, что у меня много съемок и, чтобы хорошо выглядеть в кадре, приходится все время стройнеть.

Потому что мне нравится, как я выгляжу в жизни- хочется быть такой же на экране. А для этого нужно худеть, приходится отказывать себе в еде. Естественно, что на самоизоляции многие поправились, так как люди сидели без активной физической деятельности и заедали стресс, вызванный сокращениями на работе, финансовыми и моральными сложностями. Я поехала приводить себя в форму в клинику-санаторий в Подмосковье, которую очень люблю и в которую часто езжу. И смогла сбросить там пять лишних килограммов, которые я наела во время самоизоляции.

Певица Анна Семенович. Фото
Певица Анна Семенович. Фото: личный архив

— Этот результат, разумеется, достигнут не только с помощью питания?

— Спорт, массажи, бани… И пять дней я голодала, чтобы получить нужный результат.

— А что с лицом делаете? У вас морщинок вообще нет.

— Комплекс процедур, который рекомендуют женщинам около сорока лет. Это ботокс, мезотерапия курсами весной и осенью, еженедельный массаж лица.

— Успели отдохнуть в этом году на море?

— В июле на недельку слетала в Сочи, у меня там живет много друзей, с которыми хотела повидаться.

 «Удалось обойтись без продюсера»

Такой Аня была 20 лет назад - скоро она уйдет из спорта и станет звездой шоу-бизнеса. Фото
Такой Аня была 20 лет назад — скоро она уйдет из спорта и станет звездой шоу-бизнеса. Фото: личный архив

— Вы и поработать успели, новую песню «Манибой» выпустили. Как строите рабочие планы на осень и зиму в новом для всех нас режиме?

— Я сейчас наслаждаюсь жизнью без сумасшедшего графика, в котором работаю с детских лет. Сначала это был спорт, потом шоу-бизнес. Как можно с уверенностью планировать что-то, когда непонятна дальнейшая ситуация с вирусом? Многие говорят о возможной второй волне, что пугает. Поэтому пока все в подвешенном состоянии, ничего не прогнозирую — просто расслабилась, отдалась в руки судьбы, плыву по течению. Радует, что уже выступила на фестивале «Славянский базар» в Витебске. Мой клип на песню «Хочешь» собрал 80 миллионов просмотров в интернете. Теперь думаю снимать в таком же юморном стиле клип на песню «Манибой». И я сейчас очень плотно общаюсь с издательством, чтобы наконец, пока есть время, начать писать свою книгу.

— В клипе «Хочешь» у вас снимались модные блогеры. После работы с ними почувствовали приток новых подписчиков?

— Сейчас модно делать коллаборации. У модных блогеров более молодая аудитория, чем у артистов, поэтому происходит взаимовыгодный обмен аудиторией.

Певица Анна Семенович. Фото
Певица Анна Семенович. Фото: личный архив

— Музыканты говорят, что их главный хлеб — гастроли и заказники. А какие дивиденды вы получаете от клипа? Число просмотров на различных интернет-платформах дает что-то в финансовом плане артисту?

— Именно популяризация своих песен через интернет дает возможность артистам зарабатывать деньги на концертах. Если у песни большое количество скачиваний, то можно заработать какие-то деньги, но все равно они не отбивают затрат на клип. Клип — это имиджевая работа, сделанная не только для интернета, он крутится на музыкальных каналах, а сама песня — на радиостанциях.

— И все же кажется, что сейчас вы, артисты, за телеэфиры не боретесь так, как раньше, они не особо нужны. Или это по-прежнему важно?

— Важно все. И телеэфиры, и интернет. На телевидение сейчас часто зовут людей, у которых есть популярность в интернете. Огромное количество артистов попали в топ-списки шоу-бизнеса именно из интернета.

— Вы начали сольную карьеру после «Блестящих» 13 лет назад, без продюсера. Когда было сложнее пробиться — в то время или сейчас?

— Меня уже все знали, поэтому было легче. Меня приглашали на концерты, мероприятия, поэтому продюсер был мне не очень-то и нужен. Раньше раскрутиться было возможно лишь с помощью продюсера и попадания в известную девчачью группу, как произошло в начале карьеры со мной. Сейчас много артистов приходит из интернета. Теперь можно нанять профессиональную команду, имиджмейкера и начать работать самому. Рынок гораздо проще, на нем больше специалистов, нежели 15 лет назад, когда начинала я.

«Советские комедии спасают от меланхолии»

Семенович не показывает жениха, зато двух других любимых мужчин - отца и брата - не скрывает. Фото
Семенович не показывает жениха, зато двух других любимых мужчин — отца и брата — не скрывает. Фото: личный архив

— Вы никому не рассказываете о своем избраннике. Счастье любит тишину?

— Именно так. Пока я не планирую афишировать личную жизнь. Хочу, чтобы она проходила вне камер и интервью.

— Работа постепенно возвращается в нормальное русло. А как в свете ситуации с пандемией вы относитесь к встречам и посиделкам с друзьями?

— Спокойно. Вокруг меня очень много людей переболело, в том числе и мой молодой человек. И все болели достаточно легко — на домашнем режиме. Зато они обзавелись антителами, и им коронавирус не страшен.

— Вы недавно рассказали о том, что делали операцию по уменьшению груди, после того как вам поставили диагноз «гигантомастия». Это спровоцировало женщин на обсуждение этой темы — оказалось, что проблема для многих актуальная. Не пожалели о своих откровениях?

— Не жалею, потому что мне приходит огромное количество сообщений от женщин с такой же проблемой. Я узнала, что женщин, у которых избыточно большая грудь, очень много. И некоторые стесняются своей груди, не знают, что делать. Мой пример, как мне кажется, показал им, что можно не стесняться, не бояться. А если есть показания уменьшить грудь, то надо идти и делать эту процедуру. А еще я старалась донести, что надо относиться к себе с самоиронией — психологическое состояние тоже очень важно.

Певица Анна Семенович. Фото
Певица Анна Семенович. Фото: личный архив

— А что именно люди вам пишут? Наверное, спрашивают координаты врачей?

— И это тоже. Часто женщины рассказывают о сложностях — например, сами весят 50 — 60 килограммов, а грудь огромная. У кого-то маленький рост, большая грудь. Проблем много. Мне повезло, у меня рост средний — метр семьдесят. Конечно, я всегда рекомендую: если есть показания, то не надо бояться уменьшить грудь.

— Вы любите слово «позитивщики», так обращаетесь к своим подписчикам. Как сами боретесь с хандрой?

— Для меня «позитивщики» — не просто слово. Это образ жизни, образ мыс-лей. Только мы сами можем создавать свою жизнь и свое настроение. Каждое утро я вспоминаю все хорошее, что произошло накануне, и мысленно благодарю за это вселенную. Подхожу к окну и радуюсь погоде, какой бы она ни была.

Ведь и дождик, если мыслить позитивно, — это очень красиво и романтично. Важно во всем находить плюсы, даже там, где их, казалось бы, нет. Они есть, их надо уметь видеть. Конечно, и меня, как любого нормального человека, периодически посещает меланхолия. В такой день я включаю какую-нибудь из любимых советских комедий, слушаю новую музыку. Спорт тоже очень помогает. Но лучше всего просто научиться не поддаваться хандре. Ведь это тоже внутреннее чувство, которым можно и нужно научиться управлять.

Певица Анна Семенович. Фото
Певица Анна Семенович. Фото: личный архив

Личное дело

Анна СЕМЕНОВИЧ родилась 1 марта 1980 года. С трех лет занималась фигурным катанием. Окончила Московскую государственную академию физической культуры. Мастер спорта международного класса, призер международных соревнований. В 2000 году в паре с Романом Костомаровым стала серебряным призером чемпионата России по фигурному катанию. Из-за травмы мениска ушла из большого спорта и начала карьеру в шоу-бизнесе. Вела спортивные программы на телевидении, с 2003 по 2007 год пела в группе «Блестящие». Снимается в кино: среди ее работ картины «Гитлер капут!», «Укрощение строптивых», «Ирония судьбы. Продолжение». Вела телепрограммы «Правила движения» («Россия 1»), «Барышня и кулинар» (ТВ Центр). Более 10 лет является ведущей программы «Дембельский альбом» на «Русском радио». Ведущая «Удачного чарта» и других передач на канале «МУЗ-ТВ».

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