Борис Щербаков: «Я не ангел! Но и не сволочь»

Борис Васильевич за свою долгую и насыщенную карьеру сыграл немало стражей порядка, и вот мэтр опять примеряет образ сыщика — в сериале «Старые кадры», который выйдет на НТВ в новом телесезоне.

Фильм является адаптацией популярного британского проекта New Tricks («Новые трюки»), и здесь у Щербакова роль оперативника-пенсионера Георгия Бархатова.

Но не того пенсионера, которого списали со счетов, а, наоборот, действующего сотрудника экспериментального отдела раскрытия нераскрытых преступлений (ОРНП). Другими словами, герой Щербакова — главный по глухарям. Достает с пыльной полки висяки и распутывает их вместе с коллегами, которых играют Борис Галкин и Дмитрий Астрахан.

«Называйте меня оперативником на пенсии»

— Борис Васильевич, не обижает вас слово «старые» в названии проекта?

— А что такого? Они ж не молодые. Ничего неуважительного не вижу, это ж стеб такой. Нормально.

— Что за человек ваш Бархатов?

— Он говорит про себя так: «Я не ангел, но и не сволочь». Можно сказать, что это и про меня. Практически себя играю! Не скажу, что Бархатов прям балагур, но с хорошим чувством юмора, которое он где-то постоянно да проявляет. Словом, роль мне понравилась.

— В личной жизни так же успешен, как и вы?

— У него три жены. Но бывших. Три дочери от этих жен (Шербаков вот уже почти 40 лет женат на актрисе Татьяне Бронзовой, родившей ему сына Василия в 1977 году. — Ред.). Тут мы отличаемся.

Мой персонаж разводился — женился, женился — разводился. Тем не менее со всеми остался в хороших отношениях и каждую неделю устраивает семейный ужин дома. Вся семья: три жены, дети и так далее.

Это очень подкупает и характеризует его как порядочного человека. Всем помогает — и материально, и духовно, так что в целом неплохой человек.

— Вы отыграли массу ролей в советских детективах. Современный подход к изображению сотрудника органов отличается?

— Думаю, примерно то же самое, только без советского налета. Ну посмелее, что ли, поразговорчивее. В советское время же сильно работала цензура: если что не так, идейно не выдержано, то переснимали. Теперь такого нет.

Вспоминаю «Криминальный квартет», где я играл действующего оперативника: вот там мы и выпиваем, и курим, и снова выпиваем — даже в неположенных местах. А фильм 1989 года все-таки! Вот та картина и стала предтечей всех сериалов про сотрудников органов. После нас уже стали показывать милиционеров не просто оперативниками, но и нормальными людьми. Живыми.

— Можно ли вас назвать оперативником на пенсии, только от мира кино?

— Да почему нет, много я где снимался… Сериал «Сыщики» (2001 г. — Ред.) — пять сезонов по 12 серий, да и до них тоже куча ролей. Наверное, да. Назовите так, если хотите.

«Про возраст уже забыл»

— В эфире только что прошел сериал «Андреевский флаг», где вы также сыграли. Закончились съемки «Старых кадров». Каждый год у вас выходит один-два проекта, есть еще работа в театре. В 70 лет такой активности могут позавидовать даже молодые актеры. Не устали еще? На заслуженную пенсию не хочется?

— Тут много причин. Прежде всего любовь к профессии. Я ж рвался в нее, приехал поступать во что бы то ни стало в театральный. И до сих пор считаю, что каждая роль — дар небес. Никогда не отказывался.

Да и финансовые трудности присутствуют, их тоже нужно решать. И острая необходимость в работе всегда ощущается. Вот посидел на карантине — и начинаю скучать.

— Неужели за почти 60 лет успешной карьеры ни разу не возникало чувство пресыщенности — съемками, типажами, ролями?

— Конечно, было. Но я не зацикливался на этом. Потому что, во-первых, не только милиционеров всю жизнь играл. А, во-вторых, всегда старался разнообразить роли — кино, театр, сериалы.

— Как у вас прошел карантин? На стенку не хотелось лезть от однообразия, ограниченного пространства, масок и антисептиков?

— Мне в этом смысле повезло. Мы с женой живем за городом, на даче. К счастью. Так что этот период прошел для меня не очень сложно. Появилось время на любимое занятие — резьбу по дереву. За карантин создал три работы.

— После 70-летнего юбилея, который вы отметили в прошлом году, удалось ли переосмыслить какие-то вещи? Что там вообще, за той чертой?

— Вы знаете, я уже забыл про возраст. Молод душой. И это главное. Пока!