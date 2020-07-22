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Тина Канделаки: «Мне всегда есть о чем поговорить с мужем»

Одна из самых успешных женщин нашей страны рассказала нам о работе, о доходах и о воспитании детей.

Тина Канделаки: «Мне всегда есть о чем поговорить с мужем»
Телеведущая Тина Канделаки. Фото: личный архив

«Дети отдыхают самостоятельно»

— Тина, как вам московская погода этим летом? Многие жалуются на жару: мол, ничего не хочется делать. Вам когда работается лучше — в зной или с дождем за окном?

— Я южанка, поэтому жару люблю. В жару и тренироваться одно удовольствие: жир лучше топится, лучше скидывается вес. Когда регулярно занимаешься спортом, один из плюсов, что ты не очень зависишь от погоды, особенно если ты гипотоник. Я гипотоник, поэтому не могу сказать, что на мою работоспособность влияет погода.

— Благодаря пандемии многие стали регулярно анализы сдавать. Часто и настроение зависит от уровня гормонов, витаминов. Вы настроение как контролируете?

— Конечно, я сдаю анализы, потому что много занимаюсь спортом, а на самотек это дело пускать нельзя. Благодаря тренировкам вырабатываются гормоны эндорфины (так называемые гормоны радости — группа химических соединений, образуется в нейронах головного мозга, они уменьшают стресс, стимулируют положительные эмоции, улучшают память и т. п. — Ред.).

Меня сложно понять многим людям, которые нерегулярно занимаются спортом. Но когда ты больше 25 лет каждый день тренируешься, вне зависимости от погоды, настроения, состояния здоровья, то у тебя есть четко выработанная привычка.

И реакция организма наступает после первых 10 минут занятий — вырабатывающиеся эндорфины улучшают любое состояние. Даже если я с утра была не в самом лучшем настроении, после тренировки оно всегда улучшается. Вот сегодня я с 8 утра в зале, а уже в 10 у меня начался эфир.

Тина с Меланией и Леонтием на отдыхе в 2005 году. Фото
Тина с Меланией и Леонтием на отдыхе в 2005 году. Фото: Личный архив

— Повезете этим необычным летом детей на наше море?

— У меня уже взрослые дети (студентке факультета искусств МГУ Мелании 20 лет, студенту философского факультета МГУ Леонтию — 19. — Ред.), поэтому они отдыхают самостоятельно. Сын был в Питере, дочка, наверное, поедет в Сочи. Уже не я их куда-то вывожу, а договариваюсь, чтобы, если будет время, настроение, желание, они ко мне на отдых приехали.

— А вы отпуск планируете?

— Да, несколько дней в Крыму.

— Наверняка поедете с супругом. Какие качества мужа кажутся вам подарком судьбы? И что раздражает?

— Я не очень люблю рассказывать про мужа. Он ведет непубличный образ жизни (Василий Бровко — топ-менеджер «Ростеха». — Ред.). Но на этот вопрос с удовольствием отвечу.

Главное качество, которое люблю, — мне всегда есть о чем поговорить с мужем. Мы пара, для которой отношения, основанные на взаимной поддержке, гораздо важнее многих других аспектов.

У нас был общий бизнес, в котором мы вместе развивались, двигались вперед, боролись, проходили через массу трудностей. Это сложившееся годами партнерство — эмоциональное, психологическое.

И это основа основ наших отношений. Мне сын сказал: «Я поражаюсь, вы даже не ругаетесь!» Меня ничто в нем не раздражает. А ведь отчуждение начинается с раздражения, в этот момент появляются мелкие трещинки в отношениях. Надеюсь, у нас отчуждение никогда не наступит. Потому что, когда оно наступит, я точно смогу ответить на вопрос, что меня раздражает в муже.

«У меня нет кредитов»

Тина Канделаки. Фото
Тина Канделаки. Фото: PR Тины Канделаки

— Говорят, что из-за пандемии в первую очередь богатые женщины стали экономить на путешествиях и гардеробе. Как с этим у вас?

— Я почти не путешествую. Муж меня периодически пытается вывезти, но я очень много работаю, поэтому я в этом смысле малозатратная супруга. Что касается одежды, у меня блестящий стилист, партнер и друг — это Рената Харькова, которая занимается моим образом много лет. Рената о разумном потреблении говорила еще пять лет назад. Это очень интересный мир, я его сейчас познаю. Каждый день бренды производят огромное количество одежды. Есть модели на века, как моя сумка Prada, купленная 10 лет назад.

А есть сиюминутные — модные, авангардные, которые через полгода уже становятся неактуальными. Финансовая модель новинок на то и рассчитана, что они стоят дороже классических моделей. Модницы тратят большие деньги на новинки. Так вот, носиться за новинками — это в мире уже категорически не модно.

И я не гонюсь за ними. У меня есть целый список определенных классических моделей, которые Рената мне рекомендует закупать в разных цветах. Они останутся со мной навсегда. И есть ультрамодные вещи, которые она мне категорически запретила покупать. Я и до кризиса закупалась разумно и продуманно. И планирую это продолжать делать дальше.

Телеведущая Тина Канделаки. Фото
Телеведущая Тина Канделаки. Фото: личный архив

— Зато женщины не экономят на уходе за кожей, за лицом.

— Это точно. На прошлой неделе косметическая компания Ansaligy, которая мне принадлежит, представила первые в мире фруктовые патчи. И, даже несмотря на то что мы еще не глобальная мировая компания, мне приятно, что продукт, который мы создали, уникален. Мы более-менее удачно преодолели кризис и сейчас будем представлять наши новые продукты — профессиональную линейку для волос и для ухода за лицом, которые будем продавать в салоны. Начинаем продавать франшизу. У нас есть представительство в США, очень неплохо идут продажи в Грузии и на территории Украины. И вот теперь мы стали смотреть в сторону Англии.

— То есть, когда вы в очередной раз окажетесь в списке самых богатых российских знаменитостей по версии «Форбс», это случится во многом благодаря вашим патчам?

— Если мы берем «Форбс» как показатель благосостояния, то я понимаю, что списки обеспеченных деятелей шоу-бизнеса, в которых я была, очень относительные. Потому что эта информация официально не подтверждена: учитываются приблизительные суммы контрактов звезд.

Ответ на вопрос о доходах можно получить, зная, какую сумму декларируют звезды из этих списков и с какой суммы они платят налоги. Мой заработок — 160 миллионов рублей за год — знает вся страна, потому что, как жена человека, работающего в государственной корпорации, я каждый год официально публикую свой доход. Это первое. Второе: у меня абсолютно прозрачная, транспарентная компания. Если в прошлом году мы закрыли год с выручкой в 150 миллионов, то у нас очень большая и очень амбициозная задача — выполнить бюджет в 350 миллионов. Попав в кризис, мы нашли способы заработка в онлайне. Важно, что у меня не было кредитов, поэтому мы и выжили.

«7 — 8 миллионов за серию — это по-божески»

Тина Канделаки. Фото
Тина Канделаки. Фото: PR Тины Канделаки

— У вас есть ресторан, вы работаете на «Матч ТВ», а теперь еще и производством сериалов занимаетесь…

— У нас с партнерами Давидом Кочаровым и Сергеем Шнуровым много планов. Сейчас прошла большая сделка с платформой ivi, в рамках которой мы за два года должны произвести около 18 проектов.

— После простоя из-за пандемии съемки возобновляются. Бюджеты в сериальном производстве стали скромнее?

— Думаю, что у всех изменились бюджеты. С сериалами, бюджеты которых были по 30 — 35 миллионов рублей за серию, на какое-то время покончено. Потому что, с одной стороны, жирок, который у нас был, мы полностью изжили, а с другой — накопилось достаточное количество информации о платформах, для того чтобы ввести новую финансовую модель. В России эпизоды за 35 миллионов рублей непопулярны и оправдываются финансово, только если их покупают западные партнеры.

— Сколько сейчас в среднем будет стоить серия в России?

— Я думаю,12 — 20 миллионов рублей, не больше.

Тина Канделаки и Василий Бровко вместе уже 12 лет. Фото
Тина Канделаки и Василий Бровко вместе уже 12 лет. Фото: личный архив

— Но основные расходы по-прежнему на гонорары звезд?

— Не только. Многое зависит от количества локаций, от того, снимаете вы в России или за ее пределами. Например, на съемки сериала «Колл-центр» ребята небольшой группой выезжали снимать флешбэки в Турцию. Сейчас границы закрыты и все надо снимать в России.

На каких условиях и как? Некоторые регионы возвращают компаниям часть налогов, расходы за проживание группы, предоставление техники и другие телевизионные нужды. А дальше все зависит от того, где сериал выставляется, какое количество наград он получает. До 30% ты точно можешь вернуть.

— От чего зависит цена эпизода?

— От многих вещей, начиная от того, кто сценарист сериала (гонорары варьируются — от 250 тысяч рублей до миллиона, а иногда и выше), заканчивая количеством локаций. Например, «Чума» снята в одном помещении. А если бы их было 10 и 5 экспедиций, то была бы другая цена.

Я знаю сериалы, где эпизод стоит по-божески: 7 — 8 миллионов рублей, а снимается вся первая лига артистов. Потому что актеры обращают внимание и на сценарий, и на режиссера, и на личные отношения. Возьмем того же Максима Лагашкина. Он начинал работать со мной и с Давидом Кочаровым еще со времен «Большой игры». А сегодня Максим Лагашкин становится одной из главных комедийных звезд в нашей стране, при этом блестяще себя проявив в сериале Бориса Хлебникова «Шторм» в драматической роли. Поэтому спасибо Максиму, что он к нашим проектам относится гораздо дружелюбнее, чем к чисто коммерческим.

Тина Канделаки. Фото
Тина Канделаки. Фото: PR Тины Канделаки

— Вы влияли на выбор профессии ваших детей? Какие у них таланты?

— Леонтий учится на философском факультете и обожает музыку. Он очень одаренный мальчик и хочет делать большую музыкальную карьеру. Возможно, он будет гораздо популярнее меня, потому что все данные у него для этого есть.

— Какую музыку он играет?

— Современную. Сын хорошо играет на барабанах, на гитаре, на фортепьяно. Я не освоила даже пианино — не выдержала. А он сам записывает музыку.

У дочки способности к рисованию, даже летом она занимается с тремя педагогами. В дальнейшем при обучении будет деление на специализации — от графики до дизайна. Пока Мелания склоняется в сторону мультипликации.

Я счастлива, что мои дети увлечены и одержимы. Когда мне хотелось сделать выбор за них, я себя остановила. Мой совет — все, что вы хотите сделать из ваших детей, делайте из себя, сами этим занимайтесь. В современном мире, если поддерживать детей, они могут вырасти следующим Илоном Маском. А если делать их жертвами родительских амбиций, то в лучшем случае это будет Маколей Калкин. Так что, прежде чем делать детей заложниками своих амбиций, хорошо подумайте, надо ли забирать у детей их жизнь и их мечту.

Личное дело

Тина Канделаки. Фото
Тина Канделаки. Фото: PR Тины Канделаки

Тина КАНДЕЛАКИ родилась 10 ноября 1975 года в Тбилиси. Поступила на медицинский, но перевелась на факультет журналистики Тбилисского государственного университета. Работала по специальности со студенческих лет. Окончила факультет международных отношений РГГУ. Телеведущая, продюсер, бизнесвумен.

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