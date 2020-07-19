Артур Ваха: «Если есть слово «любовь», штамп в паспорте и возраст значения не имеют»

Удивительное дело, но известный театральный артист Артур Ваха в кино себя заявил сравнительно недавно — после ряда небольших ролей он блеснул в сериале «Фурцева» (2011), сыграв Брежнева, после чего каждый год у актера выходило по восемь — десять работ.

В новой остросюжетной исторической драме «За час до рассвета», которая снимается для канала НТВ, у артиста роль вора в законе, но не простого. Бывший аристократ и художник по прозвищу Граф после окончания Великой Отечественной начал промышлять подделкой дензнаков.

Артур рассказал «Телепрограмме», как пережил изоляцию, почему вернулся к деревенскому укладу жизни и когда наконец сделает предложение своей возлюбленной, молодой актрисе Виктории Романенко, которая родила ему сына Ивана.

«Современные фильмы про войну — неправда, фальшь»

— Артур, в новом детективном сериале вам выпало сыграть вора в законе. Что это за авторитетный человек?

— Граф, как понятно из прозвища, из бывших аристократов. Дворянин и реальный граф до 1917 года — просто вовремя не успел эмигрировать и вынужденно стал представителем криминального мира. После того как у него все экспроприировали, он начал подделывать документы, деньги и ценные бумаги, поскольку раньше был художником. В результате к 1946 году, когда разворачивается действие сериала, он уже несколько раз отсидел в тюрьме и находится «в законе»: профессия его нужна в бандитском мире, поэтому он получил некие привилегии.

— Специальную уголовную лексику учить приходилось? Или, как благородный человек, Граф сохранил речь, привычную нашему слуху?

— Нет, он не сохранил речь, привычную нашему слуху, — он сохранил дворянскую речь! Но при этом владеет воровской лексикой. Правда, применяет ее в жизни только когда необходимо, чтобы его поняли друзья-бандиты. А так обращается ко всем на вы. Аристократ!

— Многие актеры, сыгравшие в культовых криминальных сагах, впоследствии открестились от своих ролей. Алексей Серебряков — от «Бандитского Петербурга», Сергей Безруков и Павел Майков — от «Бригады»…

— Вообще открещиваться от жизни нельзя. Есть в этом поза, понт какой-то. Ты это делал, тогда согласился на это, работал. Надо принимать и признавать, если сделал ошибку. Тогда это будет переосмыслением пройденного пути. У меня таких моментов не было — никогда не открещивался от ролей, это мой путь. Как можно открещиваться от себя? Тогда застрелись. По крайней мере это будет честно.

— Какой бы исторический сериал ни вышел, тут же начинается общественная дискуссия вплоть до призывов к расправе над актерами, как было в случае с фильмом «Зулейха открывает глаза». Почему так?

— Признаться, не смотрю телевизор. Редко слежу за тем, что выходит в последнее время. Фильмы про Великую Отечественную, которые выходят сейчас, смотреть не могу. Вылизанность актеров, макияж актрис — все это бросается в глаза. Неправда, фальшь. После картин, которые снимали люди, которые помнили войну, смотреть на гламурную картинку желания нет. При этом историческое кино я люблю больше. Ведь про современность после Балабанова мало кто снимал правду.

«С Мишей связываемся через космос»

— Последние три месяца мы провели в изоляции. Сильно этот период скажется на психике общества? Мы выйдем из дома обозленными или, наоборот, соскучившимися друг по другу?

— Кто как. Некоторые привыкли жить в соцсетях, так что для них ничего не изменилось. Я вот не привык, мне нужно физиологическое общение: смотреть на человека, трогать. Так что для меня это беда. Не люблю я общение через интернет. Так что лично мне было плохо. Успел сделать разве что одну работу на удаленке — со своей группой «Стая полетели» (коллектив художников, музыкантов и актеров, играющих рок-н-ролл, этнику и читающих стихи. — Ред.) дополнили репертуар. На самом деле все равно это плохо. Надо быть вместе, когда сочиняешь, чтобы иметь обмен энергией. Это возможно сделать только вживую. Даже через телефон нельзя. Получается ерунда — сухо, невкусно.

— Этот год выдался непростым. То эпидемия, то восстания темнокожих в США, то Михаил Ефремов и страшное ДТП. Вы с ним дружите. Переписывались с ним?

— Дело в том, что связаться с Мишей невозможно, потому что это запрещено. И просто нереально. Так что связываемся через космос.

— Что составляло ваш досуг на самоизоляции, помимо творчества? В Инстаграме у вас есть фото гигантской рыбины — сами выловили?

— В основном колка дров, когда было холодно, — надо же дом топить. А еще воду из колодца, который довольно далеко расположен, принести. И так далее. Деревенский быт. Ловля рыбы в том числе, чтобы прокормиться (смеется). Работы же нет, деньги кончились, надо что-то есть, кроме макарон и крупы. Вот и ловил рыбу. На самом деле привык к этому — с детства хожу в походы, где надо добывать себе огонь и еду, так что это нормально.

Все у нас хорошо!

— Ваша взрослая старшая дочь Мэри пробует себя в кино и явно живет самостоятельно. А как полуторагодовалый Иван — на него больше времени появилось?

— Да, есть такой плюс. Больше времени остается на воспитание. Ваня сейчас весь в движухе — засунешь в воду в соседний пруд, обратно уже не достать. Начинается истерика: «Нет, хочу купаться!» Или вот батут друзья подарили — с 9 утра до часу дня скакал на нем. «Хватит, Ваня, вылезай!» Нет, скачет. Словом, активничать начал. Хотя поначалу был тихим и спокойным, осмыслял мир. Растет человек, меняется.

— В программе «Судьба человека» вы обмолвились, что сделаете предложение любимой Виктории, когда придет время. Может, оно уже настало? Каждый день друг с другом наедине…

— Ох, «предложение»… слово такое дурацкое (смеется). Ничего не изменилось — придет время, пойдем и поставим подписи. Дело ж не в этом. Не самое важное это в отношениях. Может, для женщин важнее, чем для мужчин. Но не самое. Если люди волнуются — пусть не волнуются. Все у нас хорошо!

— Вам — 56, ей — 32. Это окрыляет?

— Окрыляет любовь, а не цифры. Если чувство к человеку, который старше, оно тоже окрыляет. Это вообще не важно. Разница или не разница, цифры и возраст — ничего не имеет значения. Когда есть слово «любовь», остальные слова заканчиваются.

Съемки 16-серийного проекта «За час до рассвета» для канала НТВ все еще продолжаются, к выходу сериал будет готов предположительно в следующем телесезоне.