«Готов помочь Бузовой с ремонтом»: Валентин Коробков – об отношениях с Олей, Даве и поиске любви

Финалист шоу «Замуж за Бузову» стал ведущим нового проекта на телеканале ТНТ «Битва дизайнеров». Но про Оленьку не забыл!

На участие в шоу «Битва дизайнеров» Валентин Коробков согласился потому, что занимается строительным бизнесом.

Признается, что может дать совет любому дизайнеру, а у них подсмотреть интересные идеи. И обещает, что в новом шоу посмотреть есть на что: в каждом выпуске будет минимум семь интересных интерьерных решений.

В эксклюзивном интервью порталу Teleprogramma.pro телеведущий рассказал, как сделать свой дом модным, что скажет при встрече Ольге Бузовой и что думает о ее новом возлюбленном – Даве.

— Валентин, расскажите о новом проекте «Битва дизайнеров». Что это за шоу и почему нужно его смотреть?

— В первую очередь – это шоу про стройку и ремонт, про эмоции. В каждой программе порядка семи реализованных интерьеров. Проекты дизайнеры делают в павильонах Мосфильма, а потом выполняют на реальном объекте.

— Какие дизайнерские решения вас впечатлили во время съемок?

— В реальной жизни у меня бизнес, связанный со строительством и ремонтом. Меня сложно чем-то удивить, но были моменты.

Например, в одном выпуске дизайнер предложил поднять кровать под потолок. Спрятали за шкаф лебедку, натянули тросы. Когда надо ложиться спать — нажал на кнопку и постель опустилась. Проснулся — поднял к потолку, и вот свободная рабочая зона.

— Чтобы следовать советам ваших дизайнеров, какую стартовую сумму нужно иметь на ремонт?

— Если ремонт «под ключ», от заливки пола и замены окон, то комната обойдется в 150-200 тысяч рублей. Если только декоративные элементы, то около 20 тысяч рублей.

Мы не про итальянские кровати по два миллиона, а про строительный магазин рядом с домом.

— В работе у вас все хорошо, а в личной жизни? С кем вы сейчас встречаетесь?

— Пока не получилось найти вторую половинку. График очень сложный: работа, съемки, освобождаюсь к 23 часам. Потом сложно кого-то искать ночами. Так что я один.

— В каких отношениях с Ольгой Бузовой вы остались после проекта «Замуж за Бузову»?

— В очень хороших! До появления ее нынешнего мужчины мы общались, поздравляли друг друга с праздниками. Сейчас общение сводится на нет.

Но если ей будет нужна помощь, то я готов. Знаю, что Оля сейчас делает ремонт в своей квартире.

А с Олиной мамой мы отлично общаемся, она приезжала ко мне на день рождения. Я люблю и уважаю эту семью.

— Как относитесь к Давиду Манукяну — возлюбленному Ольги?

— Что бы не сказал, это будет выглядеть странно. Любой ответ расценят как ревность или как попытка найти общий язык. Поэтому, если Оля счастлива, то хорошо.

А вот смог бы я по-мужски быть с ним в друзьях, играть в футбол и пить пиво? То скорее нет, чем да.

— Вы бы хотели, чтобы ваша будущая супруга была знаменита или предпочитаете тихое семейное счастье?

— Меня не пугают сильные женщины или публичность. Но признаюсь, что совсем тихие мышки, которые мечтают стать только женой и сдувать пылинки с мужа — это не мое. Хочется видеть самодостаточную, энергичную личность.

Мне 36 лет, и это тот возраст, когда хочется кого-то поймать и не отпускать. А еще кучу маленьких Валентинов и Валентинок, посадить их на даче с бабушкой и пусть грядки копают.

Если я влюблюсь, то не отпущу. Не важно какая она будет.

«Битва дизайнеров» с 11 июля в 11.00 на ТНТ.