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Александр Смол: «Мне что, скоро 40?! Я не знал…»

Ведущий шоу «Видели видео?» - о том, почему он не очень хочет славы, грядущем юбилее и за что не любит отдельных мотоциклистов.

Александр Смол: «Мне что, скоро 40?! Я не знал…»
Телеведущий Александр Смол. Фото: Первый канал

Два года назад на Первом канале появилась программа «Видели видео?», где обсуждают забавные ролики из жизни людей и животных. Все это время шоу ведет Александр Смол, который заявил о себе на всю страну неожиданным способом. Работая на ТВ в родном Красноярске, он высмеял местных депутатов, которые дружно проголосовали за закон, удваивающий их зарплату — было 100 тысяч рублей, а стало 200. Дерзкого ведущего заметили в Москве и доверили… самую беззлобную программу во всем федеральном эфире. «Телепрограмма» выясняла, как работается Смолу в компании милых зверюшек и их добродушных хозяев.

— Вы помните вашу первую съемку на Первом канале? Понятно, что вы приехали в Москву профессионалом, но тут вся страна увидит. Волновались?

— Конечно! Огромный съемочный павильон, колоссальное количество людей — и все это сконцентрировано на тебе. Надо быть максимально собранным и эффективным. Это тяжело.

— Как вас тогда переманивали в Москву? Сам Константин Эрнст — глава Первого, может, звонил?

— Мне позвонили из дирекции развлекательных программ, в которой я теперь работаю, и сказали, что со мной желает встретиться высшее руководство канала. Я подумал: «Вау, это интересно!» Я приехал, встретился с Константином Львовичем, мы пришли к взаимопониманию и потом… была небольшая пауза.

— Поманили Москвой — и опять в Красноярск ехать. Обидно было?

— Нет, я подумал, что уже это событие достойно жизни человека.

После съемок Александр спешит домой к любимой супруге Евгении. Фото
После съемок Александр спешит домой к любимой супруге Евгении. Фото: Первый канал

— А чувство эйфории было — от самого факта, что вы в «Останкино», где можно в одном лифте с Якубовичем проехаться?

— Это были непередаваемые моменты! В мой первый раз в «Останкино» я часов пять или шесть ждал, когда у меня получится встретиться с моим руководителем. И все это время я ходил и восхищался: «Уже все здорово, в «Останкино» побывал! Будь что будет дальше». Для меня это особое место. В «Останкино» особый запах телевидения. Сейчас его все реже ощущаешь, но иногда, особенно в технических коридорах, ты чувствуешь, что пахнет декорациями и… огромным количеством энергии.

— За два года стали чувствовать себя в Москве своим?

— Когда я первый раз приехал на Первый канал, я в Москву влюбился. Город мне безумно понравился. Чувствую ли я себя сейчас москвичом? Наверное, в рамках своего района.

— Как реагирует народ, когда вас узнают?

— Подходят, говорят: «Отличная программа!» То есть все разговоры происходят исключительно в дружеской манере. Человек подходит к тебе не как к кому-то, кого он видел по телевизору, а как к конкретному персонажу, которого знает лично.

— Кто из домашних животных живет у вас?

— Сейчас у меня никого нет. Когда появится своя квартира, я бы с удовольствием завел себе собаку. Мини-бультерьера — мы как раз познакомились с этой породой, и они, кажется, довольно интересные.

— Животные меняют хозяев?

— У нас программа не про животных, а про истории. Но больше всего на видео фиксируются истории с животными. Люди как-то друг друга меньше снимают. Безусловно, животные меняют людей. Часто наши гости говорят: «До того как я взял собаку или кошку, моя жизнь была другой». Они в любом случае тебя меняют. С животными точно такие же отношения, как с человеком, только более упрощенные. Ты чуть меньше ему можешь сказать, он чуть меньше тебя может понять.

— Вам не скучно в этом сладком сиропе позитива? В Красноярске вы по злободневной повестке работали.

— Злободневные темы не меняются тысячи лет. Я бы от этого отошел навсегда, если можно. Потому что уже насытился этим. Мне кажется, и люди вокруг тоже уже устали от ярких заголовков и щекотания нервов. Всем хочется посмотреть на обычных людей с обычными историями.

— И никакой червячок вас не гложет, что вы могли бы заниматься чем-то другим?

— У меня нет амбиций стать суперизвестным, высокооплачиваемым. Да, это было бы здорово. Но мне просто хочется делать настоящую работу. Зрители смотрят наше шоу, некоторые из них совсем малыши — они воспитываются на ней, видят, как люди обращаются с другими людьми и с животными. Мне кажется, это гораздо важнее, чем получить невероятную и скандальную известность.

— «Вы такой классный!» Это вам в Инстаграме пишут. Вы в самом деле такой? И вас ничто не может вывести из себя?

— Конечно, огромное количество вещей меня может выбесить. Особенно за рулем: я всегда очень сильно «греюсь», когда кто-то не включил поворотник. Вот я езжу на мотоцикле. Люблю больше мотоциклы! Но не люблю мотоциклистов, которые ездят без глушителей. Даже если ты живешь в спальном районе, все равно слышишь, как кто-то несется ночью без глушителя. И ты думаешь: «Зачем ты позоришь всех остальных мотоциклистов, мужик?!» Так что ничто человеческое мне не чуждо.

Ведущий обожает мотоциклы. Иногда ему удается прокатиться даже на таких советских раритетах. Фото
Ведущий обожает мотоциклы. Иногда ему удается прокатиться даже на таких советских раритетах. Фото: Инстаграм

— Не грустно ли вам 8 Марта? У вас день рождения, а все женщин поздравляют.

— Это меня чуть-чуть закалило. В детстве этого можно было стесняться. Сейчас я, наоборот, в этом вижу только плюсы. Если кто-нибудь из дам может мне сказать: «Ты не поздравил меня с 8 Марта!», я на это всегда могу ответить: «А ты не поздравила меня с днем рождения». И будет всегда 1:1.

— В следующем году вам будет 40…

— А я все жил с мыслью, что мне 38…

— Праздновать не будете? Многие верят в эту примету.

— Я вообще не любитель праздновать свой день рождения. Мне кажется, что в этот день тебе звонят люди, которые не знают, как у тебя дела, как идет твоя жизнь, но пытаются сказать тебе добрые слова.

— Но ведь особая дата же! Как не покопаться в себе, чтобы заново понять, что вся жизнь еще впереди, что есть порох в пороховницах?

— Да у меня уже нет, я смирился. Вы меня поставили перед фактом.

— Звучит пессимистично…

— Я еще не думал, что с этим делать, правда.

— Чем закончилась та история с депутатскими зарплатами?

— Насколько я помню, тот законопроект, по-моему, отменили. Так что мое заявление не было пустым.

— Вы рассматриваете этот случай как поворотный в вашей судьбе?

— Это был прекрасный момент. Я стал отчасти другим человеком, пересмотрел многие вещи, получил большой опыт, познакомился с огромным количеством людей. Так что это было потрясающее событие.

«Видели видео?»

Суббота, воскресенье/11.15, 12.15

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