Александр Смол: «Мне что, скоро 40?! Я не знал…»

Ведущий шоу «Видели видео?» - о том, почему он не очень хочет славы, грядущем юбилее и за что не любит отдельных мотоциклистов.

Два года назад на Первом канале появилась программа «Видели видео?», где обсуждают забавные ролики из жизни людей и животных. Все это время шоу ведет Александр Смол, который заявил о себе на всю страну неожиданным способом. Работая на ТВ в родном Красноярске, он высмеял местных депутатов, которые дружно проголосовали за закон, удваивающий их зарплату — было 100 тысяч рублей, а стало 200. Дерзкого ведущего заметили в Москве и доверили… самую беззлобную программу во всем федеральном эфире. «Телепрограмма» выясняла, как работается Смолу в компании милых зверюшек и их добродушных хозяев.

— Вы помните вашу первую съемку на Первом канале? Понятно, что вы приехали в Москву профессионалом, но тут вся страна увидит. Волновались?

— Конечно! Огромный съемочный павильон, колоссальное количество людей — и все это сконцентрировано на тебе. Надо быть максимально собранным и эффективным. Это тяжело.

— Как вас тогда переманивали в Москву? Сам Константин Эрнст — глава Первого, может, звонил?

— Мне позвонили из дирекции развлекательных программ, в которой я теперь работаю, и сказали, что со мной желает встретиться высшее руководство канала. Я подумал: «Вау, это интересно!» Я приехал, встретился с Константином Львовичем, мы пришли к взаимопониманию и потом… была небольшая пауза.

— Поманили Москвой — и опять в Красноярск ехать. Обидно было?

— Нет, я подумал, что уже это событие достойно жизни человека.

— А чувство эйфории было — от самого факта, что вы в «Останкино», где можно в одном лифте с Якубовичем проехаться?

— Это были непередаваемые моменты! В мой первый раз в «Останкино» я часов пять или шесть ждал, когда у меня получится встретиться с моим руководителем. И все это время я ходил и восхищался: «Уже все здорово, в «Останкино» побывал! Будь что будет дальше». Для меня это особое место. В «Останкино» особый запах телевидения. Сейчас его все реже ощущаешь, но иногда, особенно в технических коридорах, ты чувствуешь, что пахнет декорациями и… огромным количеством энергии.

— За два года стали чувствовать себя в Москве своим?

— Когда я первый раз приехал на Первый канал, я в Москву влюбился. Город мне безумно понравился. Чувствую ли я себя сейчас москвичом? Наверное, в рамках своего района.

— Как реагирует народ, когда вас узнают?

— Подходят, говорят: «Отличная программа!» То есть все разговоры происходят исключительно в дружеской манере. Человек подходит к тебе не как к кому-то, кого он видел по телевизору, а как к конкретному персонажу, которого знает лично.

— Кто из домашних животных живет у вас?

— Сейчас у меня никого нет. Когда появится своя квартира, я бы с удовольствием завел себе собаку. Мини-бультерьера — мы как раз познакомились с этой породой, и они, кажется, довольно интересные.

— Животные меняют хозяев?

— У нас программа не про животных, а про истории. Но больше всего на видео фиксируются истории с животными. Люди как-то друг друга меньше снимают. Безусловно, животные меняют людей. Часто наши гости говорят: «До того как я взял собаку или кошку, моя жизнь была другой». Они в любом случае тебя меняют. С животными точно такие же отношения, как с человеком, только более упрощенные. Ты чуть меньше ему можешь сказать, он чуть меньше тебя может понять.

— Вам не скучно в этом сладком сиропе позитива? В Красноярске вы по злободневной повестке работали.

— Злободневные темы не меняются тысячи лет. Я бы от этого отошел навсегда, если можно. Потому что уже насытился этим. Мне кажется, и люди вокруг тоже уже устали от ярких заголовков и щекотания нервов. Всем хочется посмотреть на обычных людей с обычными историями.

— И никакой червячок вас не гложет, что вы могли бы заниматься чем-то другим?

— У меня нет амбиций стать суперизвестным, высокооплачиваемым. Да, это было бы здорово. Но мне просто хочется делать настоящую работу. Зрители смотрят наше шоу, некоторые из них совсем малыши — они воспитываются на ней, видят, как люди обращаются с другими людьми и с животными. Мне кажется, это гораздо важнее, чем получить невероятную и скандальную известность.

— «Вы такой классный!» Это вам в Инстаграме пишут. Вы в самом деле такой? И вас ничто не может вывести из себя?

— Конечно, огромное количество вещей меня может выбесить. Особенно за рулем: я всегда очень сильно «греюсь», когда кто-то не включил поворотник. Вот я езжу на мотоцикле. Люблю больше мотоциклы! Но не люблю мотоциклистов, которые ездят без глушителей. Даже если ты живешь в спальном районе, все равно слышишь, как кто-то несется ночью без глушителя. И ты думаешь: «Зачем ты позоришь всех остальных мотоциклистов, мужик?!» Так что ничто человеческое мне не чуждо.

— Не грустно ли вам 8 Марта? У вас день рождения, а все женщин поздравляют.

— Это меня чуть-чуть закалило. В детстве этого можно было стесняться. Сейчас я, наоборот, в этом вижу только плюсы. Если кто-нибудь из дам может мне сказать: «Ты не поздравил меня с 8 Марта!», я на это всегда могу ответить: «А ты не поздравила меня с днем рождения». И будет всегда 1:1.

— В следующем году вам будет 40…

— А я все жил с мыслью, что мне 38…

— Праздновать не будете? Многие верят в эту примету.

— Я вообще не любитель праздновать свой день рождения. Мне кажется, что в этот день тебе звонят люди, которые не знают, как у тебя дела, как идет твоя жизнь, но пытаются сказать тебе добрые слова.

— Но ведь особая дата же! Как не покопаться в себе, чтобы заново понять, что вся жизнь еще впереди, что есть порох в пороховницах?

— Да у меня уже нет, я смирился. Вы меня поставили перед фактом.

— Звучит пессимистично…

— Я еще не думал, что с этим делать, правда.

— Чем закончилась та история с депутатскими зарплатами?

— Насколько я помню, тот законопроект, по-моему, отменили. Так что мое заявление не было пустым.

— Вы рассматриваете этот случай как поворотный в вашей судьбе?

— Это был прекрасный момент. Я стал отчасти другим человеком, пересмотрел многие вещи, получил большой опыт, познакомился с огромным количеством людей. Так что это было потрясающее событие.

«Видели видео?»

Суббота, воскресенье/11.15, 12.15