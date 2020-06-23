«Ели яйца на ходу!»: Семенович о гламурно-деревенских съемках шоу «У-Дачный чарт» на «МУЗ-ТВ»

Певица станет ведущей проекта проекта «У-Дачный чарт» - «гламурно-деревенский чарт для всех, кто соскучился по даче», но вынужден сидеть в городе.

Лето должно быть ярким и, непременно, с отличным музыкальным сопровождением. И если вы не знаете, чем скрасить свой досуг, то ответ на этот вопрос можно получить у Анны Семенович. 20 июня на телеканале «МУЗ-ТВ» стартовала новая программа — «У-Дачный чарт».

Анна стала его ведущей и заверяет, что шоу обещает быть сочным. В эксклюзивном интервью порталу Teleprogramma.pro певица призналась, что во время съемок чарта кайфовала среди коров, коз и павлинов на просторах российской глубинки. А еще рассказала, за что благодарна самоизоляции.

— Анна, вы будете вести новое шоу «У-Дачный чарт» на «МУЗ-ТВ». Что вы думаете о проекте?

— Мне кажется, что «У-Дачный чарт» поднимет настроение зрителям телеканала «МУЗ-ТВ» всем, кто не может сейчас в силу обстоятельств покинуть город. Мы обещаем каждого окунуть в атмосферу веселого настроения, шикарной музыки, крутых клипов.

Мы будем показывать не только новые клипы, но и те, которые уже отстоялись с годами, но остались не менее любимыми. Обещаю, это будет классная программа! Такого еще не было – гламурно-деревенский чарт для всех, кто соскучился по даче!

— Близка ли вам атмосфера съемок этой программы? Любите ли вы проводить время на природе? Если да, то чем обычно занимаетесь на даче?

— Я обожаю загородный отдых! Особенно это раскрылось во время самоизоляции, когда я приехала на родительскую дачу.

Я очень люблю готовить на даче: вкусные маринады, шашлычок, копченную рыбу, плов. Обожаю гулять в лесу, вдыхать запах скошенной травы. Так здорово расстелить покрывало на травке и устроить прекрасный пикничок со свежими фруктами, ягодами и всякими вкусняшками.

Я очень люблю такое лето и буду стараться, чтобы «У-Дачный чарт» получился таким же сочным, свежим, ярким, при этом уютным, и полюбился зрителям.

— О каких исполнителях будете рассказывать с особым удовольствием, кто вам нравится из современных артистов?

— «У-Дачный чарт» — это чарт топовых артистов российского и мирового шоу-бизнеса. В этой программе будут любимые клипы, увлекательные истории и классное настроение летнего позитива на канале «МУЗ-ТВ».

— Расскажите, как проходили съемки проекта «Удачный Чарт»?

— Я кайфую! Во-первых, на съёмочной площадке я доила корову своими руками! Признаюсь, это дело очень сложное: она меня чуть не лягнула два раза.

Здесь же гулял потрясающий павлин, но когда я к нему подходила он закрыл хвост. Мы так хотели на его фоне снять несколько подводок, но не получилось! Павлин оказался совсем негостеприимный. (смеется)

Также здесь огромное количество курочек, козочек. А еще нас угостили настоящими фермерскими вареными яйцами. Мы много работали и были голодными, ели яйца на ходу.

— За что вы могли бы сказать «спасибо» самоизоляции?

— Я прочитала много книг, о которых давно мечтала и никак не могла взяться за них, потому что не хватало времени. Всем, кто развивается духовно — советую классную книгу «Радикальное прощение».

А еще я научилась шикарно готовить мясные блюда, потому что я была на изоляции с братом и молодым человеком. И их нужно было кормить! Два здоровых мужика – девочки меня поймут. Мясо запекалась и жарилось, тушилось в пиве. Курица тоже постоянно жарилась, запекалась – что только я не готовила.

Было вкусно и сытно! Такая я хорошая хозяйка!

— Наверняка за последние месяцы у вас появилось время для просмотров фильмов. Можете ли назвать три своих любимых фильма или сериала?

— За время самоизоляции я пересмотрела огромное количество сериалов. Номер один –«Почему женщины убивают». Всем рекомендую! Еще мне очень понравился наш российский сериал «Триггер». Для девчонок советую классный, легкий сериал «Любовницы» – посмотреть и посмеяться.

— Анна, поделитесь творческими планами? Что удалось сделать во время самоизоляции?

— У меня есть два потрясающих новых трека. Они очень крутые! На один из треков будет сниматься клип в июле. Надеюсь, что в середине августа мы также его увидим на телеканале «МУЗ-ТВ».

Песня готова, но сейчас просто нужно выдержать немного самоизоляционный режим и продолжить работу.

Я надеюсь, что осенью мы все уже сможем встретиться на концертах и площадках, где смогу спеть свои две классные новые песни!