Сергей Гармаш: «Моя главная претензия к себе? Лень!»

Сейчас Сергей Леонидович каждый вечер появляется на телеэкранах в сериале «Проект «Анна Николаевна», который недавно стартовал на ТНТ.

В фильме вместе с народным артистом России снялось множество молодых актеров, с которыми, впрочем, их именитый коллега без особых проблем нашел общий язык.

«Молодежь не может быть повсеместно плохая»

— Молодых актеров часто ругают. Мол, ничего, кроме популярности в соцсетях, их не интересует. Чем отличается их поведение на площадке от тех времен, когда молодым были вы?

— Над фразой из сталинских времен «жить стало лучше, жить стало веселее» можно иронизировать, но на деле молодым артистам действительно жить стало лучше и веселее. Начнем с простого. Раньше мы выезжали на съемки натуры на одном автобусе. Он был наполовину костюмерной, наполовину автобусом для артистов. И, например, сначала там переодевался Иннокентий Михайлович Смоктуновский, потому что он был очень уважаемый артист в возрасте, а потом остальные. После чего все выходили и снимали кино. На сегодняшний день молодой артист, который, может быть, вообще впервые попал на площадку, находится в более комфортных бытовых условиях. У него есть вагончик, обед, такси.

То, чего не было у артистов тогда. Например, я сам себе покупал билет на съемки в город Киров или Волгоград, притом что уже достаточно долго снимался в кино.

Да, мне оплачивали этот билет, но покупал я его сам. Показывал всем диспетчерам по транзиту эту телеграмму, где было написано: «Вызван на съемки». Так что молодым актерам стало намного комфортнее работать. И это хорошо, мы же должны продвигаться вперед.

Ругать их не стану, но, безусловно, кирпичи в их сторону у меня есть. Но это больше именно к тем, кто проводит всю свою жизнь в социальных сетях.

А если говорить конкретно про «Проект «Анна Николаевна», я никогда не работал ранее с Кузьмой Сапрыкиным (мы оба снимались в фильме «Движение вверх», но на съемках не пересекались), не работал с Антоном Филипенко, с Зоей Бербер, с Федей Лавровым… Но все они молодцы, дисциплинированные и замечательные ребята.

Никого не было с молодежными закидонами из серии: «Я не буду перерабатывать, у меня райдер!» Такое бывает, но говорить о том, какой я хороший и какая молодежь плохая, не хочу. Не может она быть повсеместно плохая. Она может ошибаться, заблуждаться, но без нее и «кина не будет».

— Как прошла ваша самоизоляция?

— Это естественный момент, которого никогда раньше в жизни не было. Вряд ли он повторится, а если и повторится, то, дай бог, не в таком трагическом контексте. Я не успел соскучиться по графику, в котором я живу обычно, поэтому моя изоляция проходила хорошо.

Прекрасно отдаю себе отчет в том, что не всем живется так хорошо, как мне, и я думаю об этих людях.

Но, поверьте, пройдет время и об этом периоде под названием «Карантин 2020» будет очень много написано, снято. Более того, этот период точно войдет в историю. Конечно же, самое простое в самоизоляции — проводить это время с семьей. Также можно, наконец, следовать поговорке «Не откладывай на завтра то, что можно сделать послезавтра».

Меня обуревала лень и радость пользоваться тем, что я могу жить без графика, вставать и ложиться, во сколько я хочу. Определенный плюс в этом есть, зачем это отрицать?

Я не помню, когда у меня было столько времени, чтобы я мог общаться с семьей и детьми. А что касается ограничений… Считаю, что их несоблюдение — глупо. Опасность пока никуда не исчезла, и надо отдавать себе в этом отчет.

— Получается, чуть ли не сплошные плюсы. А какие минусы вы видите в карантинном образе жизни?

— У меня только глобальные минусы. Я достаточно обеспеченный человек, и я не чувствую на себе глобального гнета этого периода, но я знаю, как много людей его чувствуют. И я не позволяю себе забывать об этом минусе карантина.

Кроме этого, страдают мои коллеги, продюсеры и кинокомпании несут большой ущерб из-за остановки производства. Страдает театр.

У меня не было такого, чтобы я больше двух месяцев не выходил на сцену. Мы выпустили в конце января спектакль «Папа», сыграли его шесть раз. А теперь ситуация такова, что режиссер приедет и нам придется этот спектакль перевыпускать.

Ведь невозможно научить ребенка ходить, через день положить его в кровать, продержать 3 месяца, а потом сказать: «Выходи и ходи». Это невозможно. Но все это не беда. Мы все восстановим. Так что нет каких-то очень больших минусов для меня в этом режиме.

«Сын учится хорошо»

— Кстати, видела вас на премьере «Папы» — вы в отличной форме! Это гены или умение вести здоровый образ жизни?

— Я бы пожелал здоровья своим маме с папой, которые живут на Украине, — спасибо им, если это гены. Но я не веду здоровый образ жизни, я курю. Все пытаюсь с этим покончить, но пока явных результатов нет.

Впрочем, за карантин я решил чуть-чуть сбросить вес. И мне это удалось. Сейчас он как раз такой, каким должен быть физиологически, учитывая стандартные показатели «рост-вес». Потому что если начать заниматься чревоугодничеством, то можно просто намертво залечь на диван.

Я мог бы быть в лучшей форме, но я лентяй. Жизнь не дает мне стать абсолютно подтвержденным лентяем, но внутри во мне это есть. И если бы меня спросили о самой серьезной претензии к себе, я бы назвал, безусловно, лень. Я себе постоянно об этом напоминаю и стараюсь не лениться.

Например, не ленюсь смотреть сериалы, стараюсь не пропускать какие-то важные вещи, показанные на фестивалях класса А. Допустим, у меня был пропущен фильм «Невидимая жизнь Эвридики». А это, конечно, совершенно потрясающее кино.

— Самоизоляция отразилась и на школьниках, которым пришлось учиться в режиме онлайн. Как с этим справился ваш сын Иван?

— Я мало вмешиваюсь в учебу сына. Знаю, как он учится, и учится он хорошо. А контроль над учебой производит жена, няня. Но в сложившейся ситуации просто нельзя отрицать существования онлайн-обучения. Если бы не было онлайна, тогда все просто остановилось бы.

Эффект разный. Но лучше уж такая форма учебы, чем вообще ничего. А вот разговоры о том, чтобы вообще перевести обучение в онлайн, считаю несерьезными.