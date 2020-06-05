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Звезда «Острова героев» Сергей Косенко: «На шоу мы ругались о том, кто выпил больше воды или съел больше риса»

Известный блогер и один из самых ярких участников проекта дал эксклюзивное интервью Teleprogramma.pro.

Звезда «Острова героев» Сергей Косенко: «На шоу мы ругались о том, кто выпил больше воды или съел больше риса»
Звезда «Острова героев» Сергей Косенко. Фото: ТНТ

На ТНТ продолжается шоу «Остров героев», в котором звезды и известные блогеры учатся выживать на необитаемом острове.

Один из самых ярких участников проекта – предприниматель и блогер Сергей Косенко. Зрители считают, что Косенко – один из самых завидных женихов шоу. Сергей даже намекнул, что готов принять участие в новом сезоне «Холостяка».

Звезда «Острова героев» Сергей Косенко. Фото
Звезда «Острова героев» Сергей Косенко. Фото: ТНТ

— Сергей, зачем вам «Холостяк»?

— За тем же, что и ходить в горы, ездить на необитаемые острова и серфить по 5 часов в день. Это новые ощущения, новый опыт.

Всегда, когда принимаю участие в таких проектах, которые связаны с путешествиями или преодолением себя, или даже просто встречаюсь с новыми людьми, нахожу ответы на вопросы, узнаю что-то новое.

А в случае с «Холостяком» для меня это еще была бы возможность встретить девушку, с которой можно потом прожить всю жизнь. Если все предыдущие попытки не увенчались успехом, то можно попробовать и этот способ.

— Статус главного холостяка страны обязывает иметь хорошее материальное положение. Вы сколько денег зарабатываете в месяц?

— В месяц я зарабатываю сильно больше, чем столько, чтобы быть главным «холостяком» страны. Не буду раскрывать эти цифры. У меня доходы в разных странах.

— В шоу «Остров героев» тоже пришли только за впечатлениями?

— Чтобы отключиться от суеты, которая происходит вокруг меня, выйти из этого информационного потока, побыть без телефона. Это очередное преодоление, во время которого приходит осознание. Плюс там много интересных людей.

Участники шоу «Остров героев». Фото
Участники шоу «Остров героев». Фото: ТНТ

— С кем из участников проекта вы не поладили?

— На самом деле, не было тех, с кем мы совсем не поладили. Мы сейчас общаемся со всеми ребятами, а с некоторыми даже видимся.

Были какие-то небольшие недопонимания. Больше всех с Нелли, потому что она из всех участников самая конфликтная девушка. Со всеми остальными отношения были супер.

Наши разногласия были исключительно бытовыми. На шоу мы ругались из-за уборки и еды — выпили больше воды, съели больше риса и так далее.

— Что самое сложное было для вас в съемках?

— Самым сложным было голодать и при этом испытывать тяжелые физические нагрузки. Ты  вечером без сил ложишься спать, утром встаешь – у тебя еще меньше сил, но тебе надо идти на испытание. Это тяжело.

Накапливаемая усталость очень тяготила. И я расстраивался из-за того, что у нас долгое время был полный провал по еде, не получалось ничего добыть, поймать.

Звезда «Острова героев» Сергей Косенко. Фото
Звезда «Острова героев» Сергей Косенко. Фото: ТНТ

— Какие у вас есть фобии и приходилось ли их преодолеть на проекте?

— Мне проще, чем другим, никаких фобий у меня нет, в жизни я ничего не боюсь. Все страхи, с которыми я сталкиваюсь, я тут же стараюсь преодолеть, стать сильнее. Все, что мне было страшно, я уже попробовал, и оно перестало быть страшным.

— Что у вас происходит в личной жизни сейчас?

— Сейчас у меня нет девушки. До этого у меня всегда были серьезные отношения. Первые длились 7 лет (с 19-ти до 26-ти лет), потом отношения длились 2 года, остальные по 2 месяца.

По крайней мере, у меня бывают девушки, с которыми я встречаюсь неделю. Либо достаточно одной встречи, либо минимум 2 месяца, а потом почему-то что-то идет не так.

— Были ли серьезные отношения ранее? Из-за чего вы обычно расстаетесь с девушками?

— Мои первые отношения были долгими, но не осознанными. Я работал в банке, и мы просто плыли по течению, не очень понимая и не разбираясь, что происходит в жизни.

И, как обычно, это заканчивается тем, что парень с девушкой по инерции женятся и по инерции дальше живут. Но у меня случился кризис в бизнесе, который потом перерос в кризис в отношениях, в общении с друзьями. Мы с девушкой расстались.

Звезда «Острова героев» Сергей Косенко. Фото
Звезда «Острова героев» Сергей Косенко. Фото: ТНТ

Следующие отношения длились 2 года, за это время мы три раза расставались. Самая частая причина – через несколько месяцев все мои иллюзии по поводу того, насколько интересна мне девушка, обычно уходят…

И я сильно развиваюсь – учусь, прохожу тренинги, общаюсь с интересными людьми, беру интервью, перенимаю чужой опыт, растет мой Инстаграм, Youtube, а теперь и Tik Tok, а девушка вроде остается на месте, за мной просто не успевает.

Обо всем, о чем мы могли, мы уже поговорили. Над всем, над чем смеялись, уже посмеялись… и все. Ничего нового не происходит. Больше новые темы не находятся.

А когда девушка не твой лучший друг, то все остальное тоже пропадает.

— Ваши заработки увеличились после участия в шоу? Как конкретно?

— Нет, шоу никак не повлияло на заработок. У меня разный бизнес. Первый бизнес – это проекты в Инстаграме с большими блогерами и артистами (Настя Ивлеева, Регина Тодоренко, Ани Лорак, Тимати и так далее). Мы помогаем для них делать гивы и разные конкурсы. Помогаем блогерам развиваться, рекламодателям находить блогеров.

Второй бизнес – виллы на Бали. Третий – производство свитеров с оленями, пледов с рукавами, товаров для дома.

Поэтому на эти бизнесы шоу никак не повлияло. А в Инстаграме я почти ничего не рекламирую, разве только свои продукты или продукты друзей. Ну, по крайней мере, это пока.

Может быть, через 5 недель я проснусь звездой, и меня пригласят дать концерт с гонораром в 50 миллионов!

— А коронавирус на бизнесе сильно отпечатался?

— Вот у моих друзей все достаточно печально. Мой бизнес, который связан с производством и ритейлом, сейчас стоит. Бизнес с виллами на Бали пока тоже стоит: мы не получили миллионы долларов инвестиций за виллы.

А вот в агентстве как раз все хорошо. Мы заработали за пару месяцев примерно столько, сколько за прошлый год. Потому что все артисты, блогеры и медийные люди пошли в Инстаграм, чтобы заработать денег. А мы как раз им в этом помогаем.

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бизнес звездсвитер с оленямиСергей КосенкоХолостякШоу "Остров героев"
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