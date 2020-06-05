Звезда «Острова героев» Сергей Косенко: «На шоу мы ругались о том, кто выпил больше воды или съел больше риса»

На ТНТ продолжается шоу «Остров героев», в котором звезды и известные блогеры учатся выживать на необитаемом острове.

Один из самых ярких участников проекта – предприниматель и блогер Сергей Косенко. Зрители считают, что Косенко – один из самых завидных женихов шоу. Сергей даже намекнул, что готов принять участие в новом сезоне «Холостяка».

— Сергей, зачем вам «Холостяк»?

— За тем же, что и ходить в горы, ездить на необитаемые острова и серфить по 5 часов в день. Это новые ощущения, новый опыт.

Всегда, когда принимаю участие в таких проектах, которые связаны с путешествиями или преодолением себя, или даже просто встречаюсь с новыми людьми, нахожу ответы на вопросы, узнаю что-то новое.

А в случае с «Холостяком» для меня это еще была бы возможность встретить девушку, с которой можно потом прожить всю жизнь. Если все предыдущие попытки не увенчались успехом, то можно попробовать и этот способ.

— Статус главного холостяка страны обязывает иметь хорошее материальное положение. Вы сколько денег зарабатываете в месяц?

— В месяц я зарабатываю сильно больше, чем столько, чтобы быть главным «холостяком» страны. Не буду раскрывать эти цифры. У меня доходы в разных странах.

— В шоу «Остров героев» тоже пришли только за впечатлениями?

— Чтобы отключиться от суеты, которая происходит вокруг меня, выйти из этого информационного потока, побыть без телефона. Это очередное преодоление, во время которого приходит осознание. Плюс там много интересных людей.

— С кем из участников проекта вы не поладили?

— На самом деле, не было тех, с кем мы совсем не поладили. Мы сейчас общаемся со всеми ребятами, а с некоторыми даже видимся.

Были какие-то небольшие недопонимания. Больше всех с Нелли, потому что она из всех участников самая конфликтная девушка. Со всеми остальными отношения были супер.

Наши разногласия были исключительно бытовыми. На шоу мы ругались из-за уборки и еды — выпили больше воды, съели больше риса и так далее.

— Что самое сложное было для вас в съемках?

— Самым сложным было голодать и при этом испытывать тяжелые физические нагрузки. Ты вечером без сил ложишься спать, утром встаешь – у тебя еще меньше сил, но тебе надо идти на испытание. Это тяжело.

Накапливаемая усталость очень тяготила. И я расстраивался из-за того, что у нас долгое время был полный провал по еде, не получалось ничего добыть, поймать.

— Какие у вас есть фобии и приходилось ли их преодолеть на проекте?

— Мне проще, чем другим, никаких фобий у меня нет, в жизни я ничего не боюсь. Все страхи, с которыми я сталкиваюсь, я тут же стараюсь преодолеть, стать сильнее. Все, что мне было страшно, я уже попробовал, и оно перестало быть страшным.

— Что у вас происходит в личной жизни сейчас?

— Сейчас у меня нет девушки. До этого у меня всегда были серьезные отношения. Первые длились 7 лет (с 19-ти до 26-ти лет), потом отношения длились 2 года, остальные по 2 месяца.

По крайней мере, у меня бывают девушки, с которыми я встречаюсь неделю. Либо достаточно одной встречи, либо минимум 2 месяца, а потом почему-то что-то идет не так.

— Были ли серьезные отношения ранее? Из-за чего вы обычно расстаетесь с девушками?

— Мои первые отношения были долгими, но не осознанными. Я работал в банке, и мы просто плыли по течению, не очень понимая и не разбираясь, что происходит в жизни.

И, как обычно, это заканчивается тем, что парень с девушкой по инерции женятся и по инерции дальше живут. Но у меня случился кризис в бизнесе, который потом перерос в кризис в отношениях, в общении с друзьями. Мы с девушкой расстались.

Следующие отношения длились 2 года, за это время мы три раза расставались. Самая частая причина – через несколько месяцев все мои иллюзии по поводу того, насколько интересна мне девушка, обычно уходят…

И я сильно развиваюсь – учусь, прохожу тренинги, общаюсь с интересными людьми, беру интервью, перенимаю чужой опыт, растет мой Инстаграм, Youtube, а теперь и Tik Tok, а девушка вроде остается на месте, за мной просто не успевает.

Обо всем, о чем мы могли, мы уже поговорили. Над всем, над чем смеялись, уже посмеялись… и все. Ничего нового не происходит. Больше новые темы не находятся.

А когда девушка не твой лучший друг, то все остальное тоже пропадает.

— Ваши заработки увеличились после участия в шоу? Как конкретно?

— Нет, шоу никак не повлияло на заработок. У меня разный бизнес. Первый бизнес – это проекты в Инстаграме с большими блогерами и артистами (Настя Ивлеева, Регина Тодоренко, Ани Лорак, Тимати и так далее). Мы помогаем для них делать гивы и разные конкурсы. Помогаем блогерам развиваться, рекламодателям находить блогеров.

Второй бизнес – виллы на Бали. Третий – производство свитеров с оленями, пледов с рукавами, товаров для дома.

Поэтому на эти бизнесы шоу никак не повлияло. А в Инстаграме я почти ничего не рекламирую, разве только свои продукты или продукты друзей. Ну, по крайней мере, это пока.

Может быть, через 5 недель я проснусь звездой, и меня пригласят дать концерт с гонораром в 50 миллионов!

— А коронавирус на бизнесе сильно отпечатался?

— Вот у моих друзей все достаточно печально. Мой бизнес, который связан с производством и ритейлом, сейчас стоит. Бизнес с виллами на Бали пока тоже стоит: мы не получили миллионы долларов инвестиций за виллы.

А вот в агентстве как раз все хорошо. Мы заработали за пару месяцев примерно столько, сколько за прошлый год. Потому что все артисты, блогеры и медийные люди пошли в Инстаграм, чтобы заработать денег. А мы как раз им в этом помогаем.