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«Это мегазашквар!»: Солнцев о ссоре Бородиной и Жужы, и о «сливах» Водонаевой

Журналист Teleprogramma.pro Анастасия Морылева взяла эксклюзивное видеоинтервью у Рустама Солнцева.

«Это мегазашквар!»: Солнцев о ссоре Бородиной и Жужы, и о «сливах» Водонаевой
Рустам Солнцев. Фото: Инстаграм

Одна из главных новостей, которую обсуждают поклонники «Дома-2»: Ксения Бородина и Катя Жужа поссорились! Что же произошло?

Девушки дружили 10 лет: вместе ездили отдыхать, их постоянно можно было увидеть вдвоем на шопинге, но в последнее время дружба дала трещину.

Одни поговаривают, что Бородина обиделась на Жужу из-за того, что та хотела извлечь выгоду из их знакомства. Другие уверены, что Катя оказывала чрезмерные знаки внимания мужу Ксении – Курбану Омарову.

Что бы там ни было — телеведущие правду скрывают. Но это не значит, что ситуация — тайна. Есть люди, которые много знают об отношениях Ксении и Жужи.

Мы попросили прокомментировать ситуацию хорошего знакомого Жужи и Бородиной — Рустама Солнцева.

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Алена ВодонаеваКатя ЖужаРустам Солнцев
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