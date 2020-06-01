Константин Хабенский об озвучивании «Малышариков»: «Для меня они все прекрасные маленькие любопытные непонятыши»

Любимец публики Константин Хабенский известен не только своими кино- и театральными ролями. Он является одним из самых востребованных артистов озвучивания в российском кино.

С конца 2017 года артист стал неотъемлемой частью анимационного проекта «Малышарики», где выступает в роли Папы-рассказчика.

Помимо непосредственно самих реплик персонажа, актер исполняет песни к сериям, что стало неожиданностью как для зрителей, так и для него самого.

Накануне премьеры нового сезона сериала «Малышарики» и в честь Дня защиты детей Константин Хабенский впервые поделился с Teleprogramma.pro своими впечатлениями о работе в детском проекте, а также рассказал каким, в его понимании, должен быть примерный папа.

— Почему вы решили принять участие в проекте «Малышарики»?

— Наверное, настало время, ничего другого не могу придумать в ответ на этот вопрос. Я помню, что подобное предложение поступало раньше, но я обошел его стороной. На это опять же ответ один: просто настало время.

— По какому принципу вы выбираете роль для озвучивания?

— В первую очередь, это должно быть смешно и обаятельно. В основе проекта должна лежать какая-то добрая история. И мне нужно просто выдохнуть и получать удовольствие – вот два очень важных условия при подходе к этой работе.

— Какой Малышарик вам ближе по характеру?

— Я все-таки папа, для меня они все прекрасные маленькие любопытные непонятыши, поэтому никого не выделяю.

— Как вы думаете, какое влияние ваш герой оказывает на зрителей?

— Не задумывался над этим. На самом деле я сам стремлюсь быть таким же ровным и спокойным родителем. Таким же, каким является наш папа в сериале. Это и для меня руководство к действию.

— Являются ли родители фильтром при выборе контента для детей?

— Все зависит от воспитания и вкуса родителей, конечно. Они становятся либо фильтром, либо открытым сквозняком и проводником всего. Пускай это будет иллюзия, но все равно это в их власти: позволять или не позволять детям, которые смотрят «Малышариков», влезать в те или иные двери, щелки, уголочки.

Поэтому, конечно, все зависит, в первую очередь, от воспитания родителей и от того, хотят ли они изначально направлять своих детей на некое созидание или на разрушение.

— Примерный папа – какой он?

— Наверное, он не совсем соединяется с «Малышариками», и слово примерный я бы все-таки взял в кавычки. Папа должен быть разным, он не должен быть одинаковым с двух-трехлетними и таким же переходить на шести-семилетний возраст. Он должен меняться вместе с детьми, всегда опережать, быть парадоксальным и неожиданным.

Наверное, папа должен являть собой пример какого-то волшебника, пускай не всемогущего, но хотя бы какими-то моментами удивляющего.

— Было неожиданно, что вы начали петь.

— Я сам не знал до конца буду ли я петь, это же не моя прихоть. Здесь все зависит от того, попадаю я в ноты или нет, беру я нужную тональность или нет. Иногда получается что-то похожее на песню, иногда спасает звукорежиссер.

— Вы готовы к новым непривычным для себя экспериментам?

— Посмотрим, если тому будет время, значит, готов.