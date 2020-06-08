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«Ксюша, извини!»: Dark Cosmo о разгульной жизни, стычке с Собчак и фотошопе Седоковой

Популярный телегам-канал Dark Cosmo поделился с журналистами Teleprogramma.pro своими взглядами на звезд шоу-бизнеса, планами на будущее и секретами популярности.

«Ксюша, извини!»: Dark Cosmo о разгульной жизни, стычке с Собчак и фотошопе Седоковой
Никита Мартынов. Фото:https://www.facebook.com/nick.martynov.1/about_work_and_education

Dark Cosmo — телеграм-канал, который позволяет себе дерзко и саркастично подавать новости шоу-бизнеса, в отличии от своего старшего брата.

Под его цепкое внимание много раз попадали: Ксения Собчак, Яна Рудковская, Тина Канделаки, Настя Волочкова, Алена Шишкова, Максим Виторган и другие звезды.

Журналистам Teleprogramma.pro удалось связаться с авторами Dark Cosmo и разузнать о подробностях жизни канала.Максим Виторган.

Максим Виторган. Фото:Dark Cosmo

О том, как все началось 

⁃ Расскажите, почему канал назван именно так?  

— Это обратная сторона розовенького и милого журнала Cosmopolitan, который обладает своим не всегда приятным голосом.

Ольга Бузова.
Ольга Бузова. Фото: Dark Cosmo.

Растят иронию в селебах

 ⁃ Какие задачи вы ставите перед своим каналом? 

— Хотим в селебах вырастить иронию, хотя все движется к тому, что мы сами тут становимся добрее.

  Вашу реакцию на различные события или действия звезд невозможно предсказать. Есть ли список любимчиков и лузеров? 

— Нет, конечно. Очень приятно, что нам разрешают писать обо всех, поэтому мы даже уделить внимание всем не можем. Времени не хватает.

Ксения Собчак и Константин Богомолов.
Ксения Собчак и Константин Богомолов. Фото:Dark Cosmo

Ксюша просто плотно поела

 ⁃ В сентябре Ксюша Собчак обвинила вас в хейте за то, что вы «сделали» ее беременной. Кто вам это сказал? Как получилось, что Ксюша еще никого не родила?

— Да, там произошел косяк и мы это признаем. Но нам преподнесли информацию, как 100% правду. Сами подумайте, кто бы отказался от такого сумасшедшего по кликабельности инфоповода. А оказалось, что Ксюша просто плотно поела.

Ответ Ксении Собчак.
Ответ Ксении Собчак на новость о беременности. Фото: скрин телеграм-канала Татлер.

Напомним, в сентябре прошлого года Собчак и Богомолов объявили о скорой свадьбе. Для мира шоу-бизнеса это была неожиданная новость, потому что Ксения незадолго до этого разошлась с отцом своего ребенка Максимом Виторганом.

Публика начала следить за Ксенией пуще прежнего. А как известно, кто ищет, тот всегда найдет. Непонятно, что нашли поклонники, но Ксению Анатольевну заподозрили в интересном положении. Точнее, заподозрил Dark Cosmo и поделился информацией с подписчиками.

Анна Седакова.
Анна Седакова. Фото:Dark Cosmo

  А вот Аня Седокова не побоялась доверить вам свое тело. Ведь вы помогли певице осадить хейтеров, которые уличили звезду в фотошопе. Почему вы это сделали? 

— Кстати, Аня одна из немногих, кто очень адекватно реагирует и на ругань, и на похвалу. Очень за это ее уважаем, хотя музыка на любителя!

Вспомним и Анютину историю. На отдыхе в Турции певицу сфотографировали две дамы и выставили фото в Сеть.

Снимки быстро облетели просторы интернета и собрали большую «армию митингующих» против фотошопа. Оказалось, что на фотографиях у Ани не такое прекрасное тело, как на тех снимках, что она публикует на своей странице.

Волна негодования обрушилась на экс-солистку группы «ВИА Гра». Хейтеры настолько достали Седокову, что та накатала душераздирающей пост на эту тему. В итоге за певицу решил заступиться и Dark Cosmo.

PR-Director в Cosmopolitan Russia
Никита Мартынов — PR-Director в Cosmopolitan Russia. Фото:https://www.facebook.com/nick.martynov.1/about_work_and_education

Возвращаемся к излюбленному стилю

⁃ Как на работу канала повлиял коронавирус? 

— Мы сбавили немного свою прыть в области стеба и старались в первое время радовать читателей приятными новостями. Но, как природа очищается, так и мы возвращаемся к своему излюбленному стилю. 

Что вы делаете, чтобы расширить аудиторию? 

— В целом, ничего нового. Делаем спецпроекты со звездами и блоггерами, участвуем в подборках, но на релаксе.

Алена Шишкова.
Алена Шишкова. Фото:Dark Cosmo

Никаких условных границ 

⁃ Были ли публикации, за которые вам стыдно и почему? 

— Хмм, вроде нет. Прикол в том, что у Dark Cosmo нет никаких условных границ в подборке новостей о звездах. Берутся те новости, которые откликаются в сердце и тренируют смеховую мышцу.

⁃ Как охарактеризуете звезд нашего шоу-бизнеса? 

— Как прекрасных людей, которые ежедневно дарят нам целую кучу новостей из своей простой жизни.

⁃ У журналистов есть правило трех источников, вы им пользуетесь или же сразу «сливаете» информацию? 

— Если к нам поступает непроверенная, но очень громкая история, то естественно мы сначала проводим проверку. Почти во всех случаях информация подтверждается. С Ксюшей случился косяк. Ксюша, извини!

Аня Седакова.
Анна Седакова. Фото:Dark Cosmo

О мечтах, чудесах и любимчиках канала

⁃ О чем мечтает Dark Cosmo? 

— О разгульной жизни до коронавируса и мире во всем мире. 

⁃ Dark — означает темный. Темным героям свойственны отрицательные качества. У вас они есть? Назовите. 

— Лень, а по активности так и не скажешь.

⁃ Есть ли темы, которые вы никогда не станете затрагивать? 

— Очень тяжело выкладывать истории о насилии, каких-то трагедиях. Канал все-таки больше про праздную сторону жизни, но такие моменты мы не можем пропускать и стараемся максимально деликатно их преподносить. 

Филипп Киркоров.
Филипп Киркоров. Фото: Dark Cosmo

⁃ Кто из звезд шоу-бизнеса ваши любимчики?

— Филипп Киркоров, конечно же! 

⁃ От чего зависит успех канала? 

— От искренности, может быть. 

⁃ Вы верите в чудеса? Они бывают?

— Конечно бывают, иначе бы я не отвечала на эти вопросы.

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