«Ксюша, извини!»: Dark Cosmo о разгульной жизни, стычке с Собчак и фотошопе Седоковой

Популярный телегам-канал Dark Cosmo поделился с журналистами Teleprogramma.pro своими взглядами на звезд шоу-бизнеса, планами на будущее и секретами популярности.

Dark Cosmo — телеграм-канал, который позволяет себе дерзко и саркастично подавать новости шоу-бизнеса, в отличии от своего старшего брата.

Под его цепкое внимание много раз попадали: Ксения Собчак, Яна Рудковская, Тина Канделаки, Настя Волочкова, Алена Шишкова, Максим Виторган и другие звезды.

Журналистам Teleprogramma.pro удалось связаться с авторами Dark Cosmo и разузнать о подробностях жизни канала.

Максим Виторган. Фото:Dark Cosmo

О том, как все началось

⁃ Расскажите, почему канал назван именно так?

— Это обратная сторона розовенького и милого журнала Cosmopolitan, который обладает своим не всегда приятным голосом.

Растят иронию в селебах

⁃ Какие задачи вы ставите перед своим каналом?

— Хотим в селебах вырастить иронию, хотя все движется к тому, что мы сами тут становимся добрее.

⁃ Вашу реакцию на различные события или действия звезд невозможно предсказать. Есть ли список любимчиков и лузеров?

— Нет, конечно. Очень приятно, что нам разрешают писать обо всех, поэтому мы даже уделить внимание всем не можем. Времени не хватает.

Ксюша просто плотно поела

⁃ В сентябре Ксюша Собчак обвинила вас в хейте за то, что вы «сделали» ее беременной. Кто вам это сказал? Как получилось, что Ксюша еще никого не родила?

— Да, там произошел косяк и мы это признаем. Но нам преподнесли информацию, как 100% правду. Сами подумайте, кто бы отказался от такого сумасшедшего по кликабельности инфоповода. А оказалось, что Ксюша просто плотно поела.

Напомним, в сентябре прошлого года Собчак и Богомолов объявили о скорой свадьбе. Для мира шоу-бизнеса это была неожиданная новость, потому что Ксения незадолго до этого разошлась с отцом своего ребенка Максимом Виторганом.

Публика начала следить за Ксенией пуще прежнего. А как известно, кто ищет, тот всегда найдет. Непонятно, что нашли поклонники, но Ксению Анатольевну заподозрили в интересном положении. Точнее, заподозрил Dark Cosmo и поделился информацией с подписчиками.

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⁃ А вот Аня Седокова не побоялась доверить вам свое тело. Ведь вы помогли певице осадить хейтеров, которые уличили звезду в фотошопе. Почему вы это сделали?

— Кстати, Аня одна из немногих, кто очень адекватно реагирует и на ругань, и на похвалу. Очень за это ее уважаем, хотя музыка на любителя!

Вспомним и Анютину историю. На отдыхе в Турции певицу сфотографировали две дамы и выставили фото в Сеть.

Снимки быстро облетели просторы интернета и собрали большую «армию митингующих» против фотошопа. Оказалось, что на фотографиях у Ани не такое прекрасное тело, как на тех снимках, что она публикует на своей странице.

Волна негодования обрушилась на экс-солистку группы «ВИА Гра». Хейтеры настолько достали Седокову, что та накатала душераздирающей пост на эту тему. В итоге за певицу решил заступиться и Dark Cosmo.

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Возвращаемся к излюбленному стилю

⁃ Как на работу канала повлиял коронавирус?

— Мы сбавили немного свою прыть в области стеба и старались в первое время радовать читателей приятными новостями. Но, как природа очищается, так и мы возвращаемся к своему излюбленному стилю.

⁃ Что вы делаете, чтобы расширить аудиторию?

— В целом, ничего нового. Делаем спецпроекты со звездами и блоггерами, участвуем в подборках, но на релаксе.

Никаких условных границ

⁃ Были ли публикации, за которые вам стыдно и почему?

— Хмм, вроде нет. Прикол в том, что у Dark Cosmo нет никаких условных границ в подборке новостей о звездах. Берутся те новости, которые откликаются в сердце и тренируют смеховую мышцу.

⁃ Как охарактеризуете звезд нашего шоу-бизнеса?

— Как прекрасных людей, которые ежедневно дарят нам целую кучу новостей из своей простой жизни.

⁃ У журналистов есть правило трех источников, вы им пользуетесь или же сразу «сливаете» информацию?

— Если к нам поступает непроверенная, но очень громкая история, то естественно мы сначала проводим проверку. Почти во всех случаях информация подтверждается. С Ксюшей случился косяк. Ксюша, извини!

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О мечтах, чудесах и любимчиках канала

⁃ О чем мечтает Dark Cosmo?

— О разгульной жизни до коронавируса и мире во всем мире.

⁃ Dark — означает темный. Темным героям свойственны отрицательные качества. У вас они есть? Назовите.

— Лень, а по активности так и не скажешь.

⁃ Есть ли темы, которые вы никогда не станете затрагивать?

— Очень тяжело выкладывать истории о насилии, каких-то трагедиях. Канал все-таки больше про праздную сторону жизни, но такие моменты мы не можем пропускать и стараемся максимально деликатно их преподносить.

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⁃ Кто из звезд шоу-бизнеса ваши любимчики?

— Филипп Киркоров, конечно же!

⁃ От чего зависит успех канала?

— От искренности, может быть.

⁃ Вы верите в чудеса? Они бывают?

— Конечно бывают, иначе бы я не отвечала на эти вопросы.