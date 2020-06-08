«Ксюша, извини!»: Dark Cosmo о разгульной жизни, стычке с Собчак и фотошопе Седоковой

Dark Cosmo — телеграм-канал, который позволяет себе дерзко и саркастично подавать новости шоу-бизнеса, в отличии от своего старшего брата.
Под его цепкое внимание много раз попадали: Ксения Собчак, Яна Рудковская, Тина Канделаки, Настя Волочкова, Алена Шишкова, Максим Виторган и другие звезды.
Журналистам Teleprogramma.pro удалось связаться с авторами Dark Cosmo и разузнать о подробностях жизни канала.
Максим Виторган. Фото:Dark Cosmo
О том, как все началось
⁃ Расскажите, почему канал назван именно так?
— Это обратная сторона розовенького и милого журнала Cosmopolitan, который обладает своим не всегда приятным голосом.
Растят иронию в селебах
⁃ Какие задачи вы ставите перед своим каналом?
— Хотим в селебах вырастить иронию, хотя все движется к тому, что мы сами тут становимся добрее.
⁃ Вашу реакцию на различные события или действия звезд невозможно предсказать. Есть ли список любимчиков и лузеров?
— Нет, конечно. Очень приятно, что нам разрешают писать обо всех, поэтому мы даже уделить внимание всем не можем. Времени не хватает.
Ксюша просто плотно поела
⁃ В сентябре Ксюша Собчак обвинила вас в хейте за то, что вы «сделали» ее беременной. Кто вам это сказал? Как получилось, что Ксюша еще никого не родила?
— Да, там произошел косяк и мы это признаем. Но нам преподнесли информацию, как 100% правду. Сами подумайте, кто бы отказался от такого сумасшедшего по кликабельности инфоповода. А оказалось, что Ксюша просто плотно поела.
Напомним, в сентябре прошлого года Собчак и Богомолов объявили о скорой свадьбе. Для мира шоу-бизнеса это была неожиданная новость, потому что Ксения незадолго до этого разошлась с отцом своего ребенка Максимом Виторганом.
Публика начала следить за Ксенией пуще прежнего. А как известно, кто ищет, тот всегда найдет. Непонятно, что нашли поклонники, но Ксению Анатольевну заподозрили в интересном положении. Точнее, заподозрил Dark Cosmo и поделился информацией с подписчиками.
⁃ А вот Аня Седокова не побоялась доверить вам свое тело. Ведь вы помогли певице осадить хейтеров, которые уличили звезду в фотошопе. Почему вы это сделали?
— Кстати, Аня одна из немногих, кто очень адекватно реагирует и на ругань, и на похвалу. Очень за это ее уважаем, хотя музыка на любителя!
Вспомним и Анютину историю. На отдыхе в Турции певицу сфотографировали две дамы и выставили фото в Сеть.
Снимки быстро облетели просторы интернета и собрали большую «армию митингующих» против фотошопа. Оказалось, что на фотографиях у Ани не такое прекрасное тело, как на тех снимках, что она публикует на своей странице.
Волна негодования обрушилась на экс-солистку группы «ВИА Гра». Хейтеры настолько достали Седокову, что та накатала душераздирающей пост на эту тему. В итоге за певицу решил заступиться и Dark Cosmo.
Возвращаемся к излюбленному стилю
⁃ Как на работу канала повлиял коронавирус?
— Мы сбавили немного свою прыть в области стеба и старались в первое время радовать читателей приятными новостями. Но, как природа очищается, так и мы возвращаемся к своему излюбленному стилю.
⁃ Что вы делаете, чтобы расширить аудиторию?
— В целом, ничего нового. Делаем спецпроекты со звездами и блоггерами, участвуем в подборках, но на релаксе.
Никаких условных границ
⁃ Были ли публикации, за которые вам стыдно и почему?
— Хмм, вроде нет. Прикол в том, что у Dark Cosmo нет никаких условных границ в подборке новостей о звездах. Берутся те новости, которые откликаются в сердце и тренируют смеховую мышцу.
⁃ Как охарактеризуете звезд нашего шоу-бизнеса?
— Как прекрасных людей, которые ежедневно дарят нам целую кучу новостей из своей простой жизни.
⁃ У журналистов есть правило трех источников, вы им пользуетесь или же сразу «сливаете» информацию?
— Если к нам поступает непроверенная, но очень громкая история, то естественно мы сначала проводим проверку. Почти во всех случаях информация подтверждается. С Ксюшей случился косяк. Ксюша, извини!
О мечтах, чудесах и любимчиках канала
⁃ О чем мечтает Dark Cosmo?
— О разгульной жизни до коронавируса и мире во всем мире.
⁃ Dark — означает темный. Темным героям свойственны отрицательные качества. У вас они есть? Назовите.
— Лень, а по активности так и не скажешь.
⁃ Есть ли темы, которые вы никогда не станете затрагивать?
— Очень тяжело выкладывать истории о насилии, каких-то трагедиях. Канал все-таки больше про праздную сторону жизни, но такие моменты мы не можем пропускать и стараемся максимально деликатно их преподносить.
⁃ Кто из звезд шоу-бизнеса ваши любимчики?
— Филипп Киркоров, конечно же!
⁃ От чего зависит успех канала?
— От искренности, может быть.
⁃ Вы верите в чудеса? Они бывают?
— Конечно бывают, иначе бы я не отвечала на эти вопросы.