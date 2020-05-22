«Были разные моменты, но никогда я себе не позволял ударить женщину»: звезда сериала «Садовое кольцо» Анатолий Белый о съемках, домашнем насилии и пользе валерианы

Как живется современной буржуазии? Сериал «Садовое кольцо», который сейчас показывает Первый канал, в необычном ракурсе подает семью Смолиных, в которой исчезает сын.

Расследование обнажает много секретов и перетряхивает весь жизненный уклад: бриллианты — в ломбарде, студентка из благополучной семьи — в наркотическом угаре, альфонс бросает содержание, любовь жестит насилием, благотворительность оборачивается бизнесом.

Актер Анатолий Белый сыграл супруга главной героини Веры, владельца бизнеса. Teleprogramma.pro узнала у артиста о его отношении к домашнему насилию, дружбе с Марией Мироновой, уважении к людям бизнеса, пользе валерьянки, умении играть в теннис, любимых местах Садового кольца и терпении в пандемии.

— Андрей, ваш герой попал в штормовую ситуацию с бизнесом, женой, любовницей, ребенком. Роль требовала больших душевных, эмоциональных затрат?

— Мне кажется, нам все удалось сделать красиво. Сериал получился страстный, драматичный, насыщенный эмоциями.

— Андрей — владелец компании. Чем, на ваш взгляд, он отличается от людей других профессий?

— Наша ментальная беда заключается в том, что до сих пор мы считаем бизнесменов непорядочными людьми, жуликами, проще говоря.

Как у нас пошло негативное отношение к людям бизнеса с 90-х, когда бизнесмен ворует и заказывает партнеров, так и осталось. В любой сфере жизни есть звериные инстинкты, а есть человеческие.

Вокруг меня большое количество бизнесменов, товарищей, знакомых, прекрасных, образованных людей, которые делают свое дело с любовью, с душой. Чтобы сделать жизнь лучше, пусть это и звучит громко, тем не менее.

Переломить такое отношение одним сериалом невозможно, да и речь не о том. Здесь мы видим человека, оказавшегося перед разбитым корытом.

А чем он отличается? Он обладает жилкой предпринимательской, хваткой. Для меня бизнесмен – человек чутья, который знает, чего хочет, и как этого достичь. Замок моего персонажа был построен на песке, поэтому, когда настало время собирать камни, он оказался в такой передряге.

— Вашему Андрею понятно чувство растерянности? Например, в сцене, когда он оказывается в треугольнике: пьяный герой Максима Виторгана, с которым он дружит 20 лет, приходит к нему домой и обвиняет жену Веру в раскрытии его же измены?

— Здесь нет суперменов, мифологических персонажей, но есть обычные люди со своими слабостями. Герои интересны своей жизненностью. Они идут на обманы, воровство, адюльтеры, подлоги, проявляют душевную слабость. Когда жизнь построена по неправильным законам, они получают то, что получают.

Да, Андрей теряется в каких-то обстоятельствах, где-то трусит, местами даже истерит, не защищает жену, потому что у него к ней огромные претензии.

Вера – тот типаж женщины, которая живет в своем мире, и за 20 лет брака они так и не узнали друг друга. Такие отношения можно наблюдать сплошь и рядом, когда он и она внутренне договорились между собой, что у каждого своя территория, никто в нее не влезает, и прекрасно сосуществуют вместе.

— Вы в реальной жизни хорошо играете в сквош?

— Обожаю играть в пинг-понг, не играю в большой теннис вообще. А вот на съемках посетил несколько предварительных занятий по сквошу, чтобы ракетку держать правильно.

Хотелось выглядеть убедительно, а не лохом, который первый раз в жизни взял ракетку в руки (смеется).

— Вам даже пришлось посетить морг для опознания трупа. После работы над такими сценами валерьянка в помощь?

— Бывает. На протяжении съемок мы были эмоционально расшатаны, чего и добивался Леша Смирнов. Он хотел, чтобы не было чего-то проходного, чтобы мы вывернули себя наизнанку. Мы и ночами не спали, такой нервный съемочный период.

— Часть сюжета связана с центром реабилитации женщин, пострадавших от домашнего насилия. Как вы относитесь к этой теме?

— Для меня домашнее насилие – это потеря человеческого облика. Людей, которые позволяют себе это делать, нужно лечить. Целый узел психологических проблем нужно разрубать специалистам. Когда это происходит, речь идет о нездоровье общества.

Решать вопрос надо комплексно и мощно. Мы только верхушку айсберга наблюдаем и не знаем до конца реальное положение вещей. В моей жизни были разные моменты, но никогда я себе не позволял ударить женщину. Для меня это табу. Моей матерью вложено в меня, что бить женщин – невозможно. От слова «совсем».

— Моменты семейной жизни с героиней Марии Мироновой легко сложились?

— Одно удовольствие. С Машей мы знакомы лет десять с тех пор, как вместе снялись в фильме «Желание», где тоже играли пару. После этого чаще всего встречались на благотворительных мероприятиях фонда «Артист», в котором Маша соучредитель.

Она, конечно же, может быть жесткой и принципиальной, в тех случаях, когда чувствуется халтура. Она — человек, который задал себе планку и от других требует того же самого. И это правильно.

Но если ты – настоящий партнер, честен к материалу, и она чувствует, что рядом работает человек, который тоже горит, Маша проявляет себя широчайшей души человеком. И мы потом подружились семьями, ездили друг к другу в гости.

Она недавно родила ребенка, хотели поздравить лично, но наступил чертов карантин, мы так и не доехали.

— Сериал называется «Садовое кольцо»: место действия событий развивается именно здесь. Какое ваше самое любимое место Садового кольца в некинематографической жизни?

— Так сложилось, что мы семьей уже 6 лет живем на Чистых прудах. Я, человек приехавший в Москву, влюбился в этот город с первого взгляда.

Садовое кольцо сейчас стало более офисным, шумным, со стремительно проносящимися машинами. Наверное, сейчас приятнее всего пройтись от Баррикадной к Маяковской мимо Патриков, куда-то свернуть, вынырнуть.

Еще люблю часть, где можно прогуляться от Цветного бульвара к Сухаревской, потом к Красным воротам и Покровке.

— По окончании съемок вы приобретаете или оставляете себе сувенир на память о них?

— Я давным-давно завел традицию хранить осколки тарелки, которую разбивают на старте, ровно до окончания съемочного периода, а потом выбрасывать.

— Давайте завершим разговор вопросом, о том, как вам в период COVID-19 живется?

— Пожелаю всем, и себе тоже, набраться терпения и мужества, чтобы не впасть в уныние и не одичать, грубо говоря. Ситуация очень искусственная: затворничество все-таки не в природе человека, мы существа социальные.