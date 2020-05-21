«Моя первая постельная сцена в кино случилась на колесе обозрения»: как снимали фильм «Гроза»

21 мая на видеоплатформе PREMIER состоится премьера авторского фильма Григория Константинопольского «Гроза». Картина была снята по одноименной пьесе Александра Островского.

О том, как снималось кино журналисты Teleprogramma.pro узнали у исполнителей ведущих ролей — Ивана Макаревича и Дарьи Кашириной.

«Я предложила стать пацанкой»

— Где проходили съемки фильма?

– В Ярославле. Григорий Михайлович Константинопольский там учился, — рассказывает Дарья. — Это родное место для него.

— На сколько сложно или легко было вжиться в роль?

– В первый день съемок Григорий Михайлович мне сказал, что для своей роли я должна быть максимально развязной. Не эротичной, но с таким посылом, — делится впечатлениями Дарья. — Мы сделали несколько дублей, но Григорий Михайлович сказал мне, что это все не то.

И тогда я предложила сделать мою героиню не сексуальной девчонкой легкого поведения, а пацанкой, которая, что называется, «своя в доску». Режиссеру очень понравилось, и он сказал: «Думаю, да, это больше в твоей органике и давай делать так».

– А мне было достаточно понятно, как вживаться в роль, потому что я с этим режиссером работаю не в первый раз и все пристройки уже более-менее знаю, — дополняет Иван.

— Назовите те черты характера, которые роднят вас с вашим героем в фильме?

– Кулигин – свободный и нежный боец, как и я. И любовь к творчеству, а иногда немножко к протестующему творчеству, нас роднит, — рассуждает о своем герое Макаревич.

– История мне очень понравилась тем, что в моем персонаже и персонаже Вани Макаревича я вижу двух людей, которые разбираются в жизни, — продолжает Каширина. — Варвара Кабанова — это, как раз та девушка, которая делает вид, что со всем в жизни мирится. Она все про себя поняла и готова в любой момент взять и уйти, бросить все и попробовать жить самостоятельно. В этом мы с ней похожи.

Внештатные ситуации на площадке



— Какие внештатные ситуации случались на площадке?

– Кино – сама по себе вещь внештатная. Любые ситуации на площадке – это коктейль из штатного и внештатного, — отмечает Иван.

– Мы работали в таком режиме, что сильно зависели от погоды, природы, закатов и рассветов. У нас было мало смен, всего 12, кажется. Были смены, когда мы с Любой Аксеновой просто не успевали даже зайти поесть, погреться.

Конечно, работа в режиме «здесь и сейчас» – это потрясающий опыт. Григорий Михайлович всегда снимал несколько дублей, но не потому, что у нас не получилось, а потому, что ему казалось, что мы можем сделать еще лучше, — рассказывает Дарья.

— Какие отношения сложились у вас с Григорием Константинопольским? Были ли случаи, что он кричал на вас?

– С Григорием Константинопольским у меня прекрасные отношения, — говорит Иван. — Я его очень уважаю, как режиссера и человека. Очень рад с ним всегда работать. У Гриши есть свои пристройки к актерам, и не только к ним. Пристройки бывают разные, поэтому здесь нужна определенная закалка, — смеется Макаревич.

Мы до этого очень много работали с Григорием Михайловичем. И в фильме «Русский бес», в комедии «Пьяная фирма», в короткометражке «Олеся», делали выпуск передачи Григория Михайловича, которую, по-моему, еще никто не видел. А сейчас – «Гроза».

– Честно говоря, «Гроза» для меня дебют в полном метре, — откровенничает Дарья. — Я воспринимала любую критику в свою сторону. Старалась понять, что от меня хотят и делала это. Мне было комфортно. Это были мои первые съемки с Константинопольским, — отмечает Каширина.

больше по теме На платформе PREMIER состоится премьера фильма по книге Островского с Макаровым и Аксеновой За основу сюжета Григорий Константинопольский взял пьесу писателя «Гроза».

«У меня не было времени осмыслить, что это Островский»

— «Гроза» – сложное драматическое произведение Островского, какие чувства возникли, когда вас утвердили на роль?

– Я просто очень радовался, потому что у Григория Михайловича крайне классный взгляд на классику, и то, как он ее преподносит – всегда очень интересно, — рассказывает Иван.

– А у меня не было времени осмыслить, что это Островский, что я буду сниматься у великого режиссера. Мы с Григорием Михайловичем очень много разговаривали до съемок и после. Обсуждали роль женщины и в истории, и в настоящий момент. Мне кажется, что он очень хорошо умеет чувствовать русскую женщину, — вспоминает Дарья.

— Использовал ли режиссер какие-то особенные фразы, чтобы подбодрить или рассмешить актеров?

– Григорий Михайлович – вообще особенный. Поэтому каждая его фраза – особенная. Подбодрить или рассмешить актеров – это для него не проблема, — рассказывает Макаревич.

– Есть одна забавная история. У нас с Сашей Кузнецовым на колесе обозрения была постельная сцена. Она была хоть и короткая, но снимали ее достаточно долго, — смеется Дарья. — Это первая постельная сцена для меня в кино. Я вообще не представляла, как это делается, как это можно изобразить.

Помню, по словам Григория Михайловича, входим мы с Сашей на колесо обозрения, на нас висят микрофончики, режиссер все слышит. Саша мне говорит: «Сейчас все быстро сделаем, ты главное – не волнуйся». Я ему в ответ: «Да ты сам, главное, не волнуйся, — вспоминает Каширина. — И почему-то Григорию Михайловичу очень это понравилось, он долго смеялся и теперь всем рассказывает эту историю.

— С кем из актеров сдружились и будете общаться и после съемок?

– Актеры – все знакомые мне люди, и я с ними всегда очень рад работать. Это такая магия Константинопольского, когда вокруг него собираются замечательные, талантливые и прекрасные артисты, — отмечает Иван.

– Хочу сказать отдельно про Ваню Макаревича, — рассказывает про коллегу Каширина. — С ним я подружилась еще до съемок, и поняла, что он мне как брат. Я очень много за Ваней наблюдала. Он максимально свободен в своих действиях, и он намного больше, чем актер. Я на съемках брала с него пример, — делится мнениям Дарья. — И для меня очень была важна Маша Шалаева, потому что она искренний человек. Это личности, которые мыслят намного шире других.

Чем кормили на съемках

— Чем вас кормили во время съемок?

– Мы питались в ресторанах Ярославля. Это была русская кухня, все очень вкусно. Но о еде я не могла думать, потому что была максимально увлечена работой, — вспоминает Каширина.

— Использовал ли режиссер какие-то особенные фразы, чтобы подбодрить или рассмешить актеров?

– Григорий Михайлович – это человек с тонким чувством юмора. Он может сказать фразу, которую человек без культурного кода воспримет, как обиду. На самом деле – это шутка, и это здорово. Мне нравится его юмор, — отмечает Дарья.

О коронавирусе…

— Коронавирус затронул многие слои нашей жизни, как пандемия отразилась на вас?

– Если мы говорим про пандемию, то для меня это лишняя возможность сейчас побыть дома. Я очень домашний, пещерный человек. Мне очень хорошо, — говорит Иван.

– А у меня сейчас нет актерских проектов, — продолжает Дарья. — Я стараюсь пробоваться куда-то, но пока даже не понятно, когда все восстановится. Хотя и обещают, что скоро начнутся съемки, — делится Каширина.

Фильм «Гроза» на видеоплатформе PREMIER c 21 мая.