«Сценарий обычно составляет 4-5 страничек»: как на самом деле создается мультфильм «Смешарики»

«Смешарики» возвращаются! 18 мая на КиноПоиске НD появятся новые серии с любимыми героями.

В преддверии премьеры журналисты Teleprogramma.pro взяли эксклюзивное интервью у художественного руководителя проекта «Смешарики», лауреата Государственной премии РФ Анатолия Валентиновича Прохорова. Мы узнали, как создается мультфильм от идеи до появления на экране.

О том, как рождается идея

— На какие этапы делится создание мультфильма?

— Первый этап (еще в начале 2000-х годов) сделал художник всех «Смешариков» Салават Шайхинуров. Первые наброски появились из-под его карандаша. За это он получил звание Лауреата Государственной премии РФ в 2008 году. И до сих пор Салават — главный художник проекта.

— Сколько изначально было персонажей?

— Изначально персонажей было двадцать и там были самые разные типажи, но мы их сократили до девяти.

— Как рождается идея новой серии?

— Это работа наших сценаристов Димы Яковенко и Светланы Мардаголимовой. Они присылают синопсисы, и мы с ними обсуждаем, что будет происходить в новой серии. Синопсис — это краткое изложение сюжета. Они — люди опытные и 70 % их материала проходит. И я говорю: «Ура! Идем к сценарию!».

Сценарий обычно составляет 4-5 страничек. У нас ведь, как известно, всего 6 минут. В сценарии очень важно попасть в атмосферу мира «Смешариков», почувствовать их взаимоотношения. Что может Крош, а чего Крош совсем не может? Каков Копатыч, а каким он вовсе не является?

Иногда наши сценаристы приносят нам откровения про героев. Так, Алексей Лебедев, примерно 12 лет тому назад, прислал сценарий «Танцор Диско», где выясняется, что Копатыч в молодости был знаменитым танцором. Кто бы мог подумать?!

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О работе режиссера и технологии сториматик

— Что происходит после того, как написан сценарий?

— Мы со сценаристами делаем небольшие правки и отправляем режиссерам. У нас работает около 5-7 режиссеров, среди них — ведущий режиссер сериала Денис Чернов.

Он начинал «Смешарики» и сделал первые 50 серий своими руками. Чернов превращал их в крохотные авторские фильмы, пародирующие взрослое кино. У нас, например, есть серии с названиями: «Полеты во сне и наяву», «Вишневый сад» и другие.

— Что делает режиссер, получив сценарий?

— Его работа начинается с раскадровки. Раскадровка — это последовательность сцен. Например, сцена возле домика Лосяша, далее Лосяш выходит на дорогу, а потом Лосяш стоит возле домика Копатыча и так далее.

И под каждой сценой описано действие персонажей и реплики. Раньше раскадровка рисовалась на листах бумаги. На одном листе умещается около десятка таких кадров-картинок. Таких листов было около 50-60.

Сейчас техника позволяет делать раскадровку прямо на компьютере. Картинка рисуется дигитайзером (Это устройство, предназначенное для оцифровки изображений, применяемое для создания на компьютере рисунков и набросков — Прим. Ред.), собирается в последовательность картинок, согласно длительности каждого кадра в фильме и называется сториматиком.

Сториматик – это раскадровка, перенесенная на компьютер, лента картинок с репликами, подписанными внизу.

В чем прелесть сториматика? В том, что мы сразу видим общее время фильма. У нас шесть минут. Режиссер в любой момент сториматика может отслеживать, сколько времени фильма у него осталось.

«Актеры потрясающе вжились в свои роли»

— А когда к процессу подключаются актеры?

— Параллельно с этим процессом идет запись актеров. У нас потрясающие актеры: Сережа Мардарь, который играет Совунью и Кар-Карыча, Антон Виноградов — это Крош, Михаил Черняк играет Пина, Лосяша и Копатыча, Вадим Бочанов — это Бараш, а также несравненная Светлана Писмиченко – наша Нюша.

Запись идет в несколько смен. Наш главный звукорежиссер Игорь Яковель записывает реплики всех актеров, которые присутствуют в эпизоде. На записи так же присутствует режиссер данной серии, который помогает актерам подобрать нужную интонацию.

— Во многих сериях существуют клипы. Их тоже записывают актеры?

— Да, непременно! И наши зрители очень любят музыкальные мультфильмы. В 20% серий мы стараемся, чтобы была песня и клип. Режиссер вместе с композиторами обсуждают замысел, жанр, стиль…

Слова всех песен пишет поэт, актер и режиссер Сережа Васильев. А когда к нему присоединяется Марина Ланда, то они становятся композиторами всех «Смешариков».

В среднем, песня в мультике идет 1,5 минуты. Ее задача «захватить» действие перед клипом и перекинуть яркий, эмоциональный мостик к действию после клипа.

Сперва актеры записывают уже придуманную песню, а Сережа Васильев просто подыгрывает им на гитаре. После чего звукорежиссер убирает гитару из звуковой дорожки и на голос певцов накладывается очень сочная оркестровка, в фильме песню всегда исполняет оркестр. Но бывает, что это нежная скрипка или грохот литавр.

— Что происходит с записанным музыкальным материалом?

— Режиссер продолжает работать и включает его в раскадровку. Задача режиссера и звукорежиссера совместить видео и аудио дорожки фильма.

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«Чтобы оживить несколько секунд мультика уходит до 7 дней»

— Неужели на этом все?

— Нет! (смеется) Теперь мы переходим к новому процессу. К аниматику. Реплики актеров, песня и раскадровка, соединенные вместе, называется уже не сториматиком, а аниматиком. Аниматик — это уже картинки со звуком, но еще не мультфильм — нечто среднее между ними. И персонажи еще не шевелятся.

— А кто же оживляет картинку? Кто заставляет героев двигаться?

— Художник-аниматор! Это очень тонкая профессия, которой практически нигде не учат. На всю Россию до сих пор лишь единственный институт – ВГИК — занимается выпуском подобных специалистов.

Художник-аниматор делает весь мультипликат. Чтобы оживить несколько секунд мультика, уходит до 7 дней. Все зависит от сложности движений персонажа.

И хочу отметить, что это по-прежнему ручной труд. Только если раньше художники-аниматоры рисовали по технологии Диснея на кальке карандашами, то теперь они рисуют дигитайзерами на планшетах. Сейчас все немного проще, конечно. Но все равно — чтобы создать одну секунду мультика аниматорам приходилось рисовать 16-18 рисунков.

О заключительном этапе работы и киноляпах

— Что является завершающим этапом создания серии?

— От режиссера материал отправляется к видеоинженеру, задача которого все перевести в цифровой формат, да еще в определенном разрешении. Отвечает у нас за это замечательный Аркадий Муратов. Вот и все! После этого любимые герои готовы выйти на экран.

— Бывают ли киноляпы в мультиках?

— Да! (Смеется) У «Смешариков» не очень много, но было! У нас есть фанаты и их любимое занятия высматривать эти киноляпы. Есть целые сайты, которые в очень нежной манере посвящены этим моментам. Люди говорят нам: «А почему у Нюши в первых сериях дверь открывалась в одну сторону, а теперь она открывается в другую? Когда она успела ремонт сделать?».

О том, почему «Смешарики» вернулись в 2D формат

— Новые серии анонсированы в формате 2D, почему вернулись к этому формату?

— Даже когда мы делали «Смешарики»-3D, мы все равно больше любили формат 2D! К тому же, нас просто завалили сообщениями и просьбами вернуться в 2D, и я даже понимаю, почему. С точки зрения психологии ребенка рисованная мультипликация похожа на «оживший рисунок». В этом есть определенная магия. Это его детский мир…

— По какому графику будут выходить новые серии?

— Этот график оговаривается с Яндексом, который является нашим партнером. Они несколько раз меняли дату премьерного выхода. Сейчас это 18 мая. Как часто будут выходить серии, мы пока точно не знаем. Может быть, раз в неделю или раз в несколько дней. Все будет зависеть от реакции зрителей.

— А в новом сезоне появятся новые герои?

— Мы хотим, чтобы он появился (или она появилась!), но, скорее всего, это произойдет попозже. Публика должна понять и принять, что «Смешарики» снова в бою.

— Как за все эти годы изменились герои?

— Мне кажется, что «Смешарики» чуть-чуть повзрослели внутренне и немного стали мудрее.