«Мир»! Дружба! Жвачка!»: Ангелина Стречина о том, что запомнила из 90-х и почему не полюбила бы бандита

Новый сериал о лихих 90-х напомнит, как стране жилось в неспокойное время, когда на улицах разгуливали бандиты, а за колбасой стояли километровые очереди.

18 мая в 22:00 в эфире ТНТ состоится долгожданная премьера — зритель увидит сериал «Мир! Дружба! Жвачка!», рассказывающий о событиях 25-летней давности.

Одну из ролей в проекте сыграла молодая актриса Ангелина Стречина, ее героиня — девушка бывшего афганца, а ныне благородного бандита Алика, которого сыграл Юрий Борисов.

В интервью порталу Teleprogramma.pro Ангелина поделилась своими воспоминаниями о 90-х, назойливых поклонниках и о жизни в режиме самоизоляции.

«Делили попку от колбаски, сидели на макаронах весь год»

— Расскажите о своей героине в сериале «Мир! Дружба! Жвачка!»?

— Эльза — классная девчонка. В любых компаниях есть крутой парень — альфа, лидер, а рядом с ним должна быть крутая девчонка, которая лучше всех, интереснее всех, палец в рот не клади. Она дерзкая, сильная, знает, чего хочет. Гоняет на тачке.

Мне понравилось, что ей это дается очень просто. Лично я боюсь водить, а Эльза с машиной на «ты».

— Чем вас привлекла эта роль и легко ли вы ее получили?

— Когда мне прислали приглашение на кастинг, мне очень понравилась эта героиня тем, что я на нее максимально непохожа. Я совершенно другая, поэтому хотелось сыграть именно Эльзу.

Поначалу было волнительно, но потом сказала себе: «Ну тебя же никто там не знает. Почему бы не зайти в кадр и не начать вести себя так, как она?». Так и вышло. Меня взяли.

Перед финальными пробами с Юрой Борисовым он тоже подсказывал: «Давай, давай, ты дерзкая, ты смелая. Делай! Никаких сомнений». И все получилось. Это был вызов, приятное новое испытание, другой уровень.

— В сериале рассказывается о событиях, которые происходят в 90-е годы. А что вы помните о том времени, может быть из рассказов родителей?

— Родители мне много рассказывали, что это был крайне непростой период. Как люди получали миллионы (неденоменированных) рублей, на которые ничего нельзя было купить.

Или как многие откладывали деньги, копили на швейную машинку, а цены так росли, что купить это было невозможно.

Как делили палку колбаски, сидели на макаронах весь год, и это была норма, как и перестрелки на улицах. Я не верила, что такое возможно. Это шок. Я застала не уличные 90-е, а то, что было дома: видео- и аудиокассеты, жвачки.

— Были какие-то особенности 90-х, которые вы узнали из сценария во время съемок и даже не догадывались, что так было?

— Одно дело знать на словах, что были перестрелки на улицах. А другое дело читать в сценарии, что люди вот так запросто могли прийти и убить кого-то. Как? Почему?

Это не укладывалось в голове. Или банда прибегает и разносит целый рынок. Как это возможно? Захотели — зашли в квартиру, захотели и сделали.

«Если любишь человека, то принимаешь его со всем «багажом»

— В сериале вы играете девушку героя Юры Борисова. Расскажите, как вам

работалось вместе?

— Он уникум в профессии. Мы с ним знакомы почти на протяжении всей моей актерской карьеры.

Он выпускался из мастерской Владимира Михайловича Бейлиса и Виталия Николаевича Иванова в Щепкинском театральном училище, а я как раз туда поступила. Юра часто был у нас на занятиях, общался с нами, подсказывал что-то. Мне лично — тоже.

Рада, что мне выпала возможность с ним поработать. Он полностью погружает себя в обстоятельства. Продумывает про своего персонажа все до деталей — откуда, почему, зачем. Знает про него все. Как будто общаешься не с ним, а с Аликом. Такое чувство, что может ответить на все вопросы: какую еду любит его герой и какие напитки предпочитает.

— В реальной жизни вам мог бы понравиться такой мужчина как Алик (герой

Юры Борисова) и почему?

— Трудно сказать. В жизни никогда не встречала таких людей. Думаю, решающую роль, в любом случае, играет внутренний мир человека. Верю в слово любовь. Если любишь человека, то принимаешь его со всем «багажом».

— Про вашу личную жизнь почти неизвестно. У вас есть вторая половинка?

— Могу сказать так: мое сердце всегда полно любви (смеется).

— Наверняка, поклонники пытаются добиться вашего внимания. На какие ухищрения идут?

— Поначалу часто писали в соцсети, я отвечала. Потом связывались с моими агентами и на нейтральной территории, передавали цветы. А потом это переросло в ужас. Создавалось впечатление, что некоторые люди не совсем в себе.

Стали вести себя агрессивно, потом через соцсети нашли мою сестру, родных, писали им. И когда все это начало происходить, я перестала реагировать на внимание.

Лично мне приятно сделать человеку хорошо, дарить подарки, говорить комплименты, но когда это оборачивается безумием, неадекватностью и агрессией, приходится отгораживаться. У каждого есть право на личную жизнь, многие этого не понимают.

Одна актриса мне рассказывала, как ее фанат следовал за ней от театра до двери квартиры. Вот это по-настоящему страшно.

«Переел – сто кругов вокруг дома»

— Из-за коронавируса сегодня многие живут в «замороженном» состоянии. Как вам дается изоляция и что делаете, чтобы не поправиться? Многие жалуются как раз на непобедимое желание заглянуть в холодильник.

— В холодильник часто не заглядываю, а вот работать над собой стараюсь как можно больше. У нас сейчас настолько минимальная подвижность, что заниматься просто необходимо.

Два месяца я тренируюсь каждый день. Без перерывов. И бывают дни, когда просыпаюсь и понимаю: устала, не могу. Но при этом помню — если не позанимаюсь, то все, что съела, останется со мной. И начинаю тренировку.

Огромное спасибо всем, кто выкладывает бесплатные тренировки. Всем этим пользуюсь. Потому что делать одни и те же упражнения утомительно.

А есть бесплатные приложения («Платформа», к примеру), которые предоставляют различный широченный спектр упражнений и методик, вариантов тренинга — от йоги и пилатеса до фитнеса и силовых тренировок. Не надо говорить, что скучно и неинтересно. Просто берешь и выбираешь.

— Пользуетесь электронными пропусками, выходя на улицу?

— Буквально раз оформляла цифровой пропуск, когда надо было съездить на другой конец города. А вообще, нахожусь рядом с домом. Мне хватает прогулок вокруг домов.

Кстати! Если есть беспокойство по поводу активности или физической нагрузки, кто мешает пройти сто кругов вокруг дома? Я так и делаю — прохожу по несколько километров каждый день вокруг местных домов. Почему бы и нет?

«Мир! Дружба! Жвачка!», с 18 мая в 22:00 на ТНТ