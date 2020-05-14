«Рудковская – гений, а Тимати разочаровал»: чем бесит «Бабская курилка» звезд шоу-бизнеса

Они доведут до слез любого, если захотят. Ксения Собчак приходит в бешенство от их постов, и Рудковская часто ведется на их провокации. Журналисты Teleprogramma.pro пообщались с авторами скандального канала «Бабская курилка».

«Бабская курилка» — молодой, но уже известный Телеграм-канал, успевший пощекотать нервы Ксении Собчак, Яне Рудковской, Насте Волочковой и другим знаменитостям. Авторы не скрывают, что могут быть очень грубыми и провокационными.

Журналисты портала Teleprogramma.pro пообщались с представителями популярного канала и узнали некоторые подробности из их жизни.

О своей миссии, сигаретах и феминизме

— «Бабская курилка»! Откуда появилось такое феминистское название?

— Название отнюдь не феминистское, а гендерно-акцентирующее. Изначально планировалось обсуждать в канале чисто темы «женского Интернета»: косметику, звезд, похудение, романы….

Ну, знаете, что обычно в курилках офисных женщины обсуждают? Так и начали канал. А потом мы подумали: «И это все?! Все, на что мы способны?».

И стали иногда писать про то, что интересно нам самим: политику, медиавойны, людей у власти, ну и искусство, конечно.

⁃ Как давно существует канал?

— Каналу год, но активно мы за него взялись только с января. До этого был просто как развлечение и бессистемная солянка новостей про звезд.

— В чем ваша главная миссия ?

— О, наша миссия весьма глобальна и благородна — развить критическое мышление у людей. Но не стоит путать это с потоками негатива по любому поводу. Совсем нет.

Мы же что-то хвалим, над чем-то по-доброму смеемся (привет, Яна Рудковская!), а что-то конкретно уничтожаем. В основном, глупость и чванливость. Так что учим подписчиков отделять зерна от плевел. Ну и веселим, конечно.

⁃ В вашем канале только девушки или парням тоже есть место?

— В массе своей у нас женская аудитория, но и мужчины нас читают и почему-то чаще девушек общаются с нами через бот.

«Это настолько пошло и плохо, что в итоге даже хорошо»

⁃ Кто из российских звезд ваши любимцы? А кого вы даже на порог курилки «не пустите»?

— Обожаем Настю Волочкову, Виталия Кличко, Аню Семенович, Яну Рудковскую — это настолько пошло и плохо, что в итоге даже хорошо.

Знаете, в «Козлиной песне» у Вагинова был персонаж Костя Ротиков, который коллекционировал пошлость? Как и ему, нам больше доставляют эстетические переживания изображения Кармен на конфетной бумажке, нежели картины венецианской школы.

Еще, конечно, у нас есть плеяда чисто «наших» любимых героев, которые просто милы сердцу — это Александр Дугин, Петя Верзилов, Надя Толокно, Сарина Турецкая, Илья Тютенков, Ксюша Шипилова, Настя Ивлеева.

Теперь еще, чувствуем, Илья Хржановский появится в этом списке — нас очаровал.

На порог пускаем всех, главное, чтоб гости не следили на наших коврах.

⁃ Кого-то из звезд знаете лично?

— Знаем многих героев лично, но карты, увы, раскрывать не можем.

«Иногда так далеко отплываем от берега, что не видим его»

⁃ В феврале Ксюша Собчак нелестно отзывалась о вас. Были ли основания для таких оскорблений? Кто первый начал?

— Да, в феврале был огромный скандал по поводу нашего употребления жаргонных слов с национальной окраской.

Первые начали мы, но хейт на нас обрушился такой, будто мы Холокост отрицали, не меньше. Ксения назвала нас чем-то вроде «желтого» канала.

Но нам-то что, мы же знаем, что мы не «желтые», так как почти всегда получаем информацию из первых уст и просто иронично ее преподносим. А за тот наш проступок — да, нам стыдно. И мы пользуемся случаем и просим нас понять и простить!

Напомним, что в феврале 2020 года между звездами разгорелся нешуточный спор о том, что написала «Бабская курилка» о известных гостях блогера Кристины Потупчик.

Обидные слова в свой адрес получили Тигран Кеосаян и Маргарита Симоньян. Телеграм-канал в своем стиле оценил внешний вид звезд, что и вызвало резонанс.

Так, главный редактор Harper’s Bazaar Дарья Веледеева, Яна Рудковская и Ксения Собчак развернули словесные баталии, обвинив канал в антитолерантном отношении, недостоверности информации и вульгарности фраз.

Фото:https://www.instagram.com/dashabazaar_ru/

— Поступали ли реальные угрозы от ваших излюбленных персонажей российского шоу-бизнеса?

— Угрозы поступали. Очень серьезные. Но, во-первых, мы не очень боимся. Гордиться тут, кстати, нечем – мы знаем, что найти автора канала в Москве не так уж сложно, была бы голова на плечах.

Но целостность и последовательность все-таки ценнее, чем безопасность. И так уж случилось, что иногда так далеко отплываем от берега, что не видим его. Меняться не будем. А, во-вторых, давайте не будем о плохом.

«Секрет успеха в том, что юмор и ирония всегда побеждают»

— Ваш канал приносит доход, хватает ли его на безбедную жизнь?

— Определенный доход приносит, но мы тратим его, скажем так, «на мороженое и булавки». А булавки мы любим дорогие… Финансово от канала не зависим.

— Повлиял ли короновирус на работу и доход канала? Приходится себе в чем-нибудь отказывать?

— Коронавирус повлиял на то, что контента становится больше, люди его активнее потребляют, так как сидят дома и еще чаще скролят ленты своих Телеграмов.

Отказывать себе приходится только в жестком хейте. По причинам, о которых мы говорили с вами выше.

⁃ Какими качествами нужно обладать, чтобы привлечь широкую публику?

— Дерзостью. И, наверное, чутьем, чего эта публика хочет. Но, как мы помним, еще со времен Ювенала (классик римской сатиры Децим Юний Ювенал — Прим. Ред.), публика хочет хлеба и зрелищ (то есть крови).

— Какой самый необычный запрос вы получали?

— Самый необычный запрос еще в начале нашей активной работы с каналом был от одного мужчины. Он просил писать о музыке и политике. Тогда-то мы и задумались о том, что можем большее.

⁃ В чем секрет вашего успеха?

— Секрет успеха в том, что юмор и ирония всегда побеждают. Это единственное оружие против энтропии, скуки и даже коронавируса.

⁃ Приходилось ли вам извиняться за опубликованные статьи? Ваши высказывания доводили звезд до слез?

— Да, один раз пришлось извиниться насчет истории, о которой говорим выше. До слез, надеемся, не доводили, но очень-очень расстраивали. Сарина, прости нас!

«Гном Гномыча…. по-человечески очень жалко»

⁃ Какую позицию вы занимаете в теме Яны Рудковской, которая угрожает СМИ отомстить за сына и грозится мировым судом?

— Яна — большой профессионал, умница и гений пиара. Все у нее получится, и мы полностью на ее стороне. Хотя Гном Гномыча правда почему-то иногда чисто по-человечески очень жалко.

«Пожар в борделе во время наводнения»

⁃ Как бы охарактеризовали звезд нашего шоу-бизнеса?

— Пожар в борделе во время наводнения, который так и продолжает существовать в пространстве времен мюзикла «Сорочинская ярмарка» и «Старых песен о главном».

⁃ Кто достоин уважения, а кто на данный момент спустился ниже плинтуса?

— Сложно сказать, ибо все циклично. Разве что Филипп Бедросович — единственный спокойный среди бурь, как Лефортовский кондитерский комбинат. А вот Ветлицкая и Тимати, например, страшно разочаровали.

Думаем, что незаслуженно забыли про то, сколько делает Сережка Зверев в плане благотворительности. У него даже орден Святого Станислава есть за постоянную помощь благотворительному центру «Дети Мира»! Во всяких реабилитационных центрах и праздники устраивает и стрижет даже.

Ну, и цельных крутых персонажей типо Вилли Токарева и Михаила Круга очень не хватает. Такая фактура была!

⁃ Любимые темы в курилке? Среди них есть любовь? А она вообще есть?

— Про любовь мы знаем, но вот что сказать о ней, чтобы не скатиться в пошлость — нет. А то ведь придется писать про самих себя тогда.