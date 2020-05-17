Артем Ткаченко: «Мы с женой стали терпимее и добрее друг к другу»

Звезда фильма «Меченосец» и сериалов «Гоголь» и «Экспроприатор» Артем Ткаченко без дела на самоизоляции не сидит. Он ежедневно и по много часов тренируется в танцевальном зале, читает книги сыновьям и готовится к выходу нового проекта «Северная звезда» (НТВ), где сыграл главную роль — попавшего в тюрьму майора полиции. «Телепрограмме» Ткаченко рассказал о том, как снимался в реальной колонии с настоящими уголовниками, что они ему подарили на день рождения и почему пришлось завести собаку в период самоизоляции.

— Очевидно, сценаристы подразумевали под «Северной звездой» колонию «Полярная сова», где отбывают наказание битцевский маньяк, майор Евсюков, красноярский Чикатило и другие. Это особый мир. Вы изучали, как их там содержат?

— Насколько мог, изучал. Просмотрел цикл передач на YouTube — про людей, которые осуждены пожизненно. Это суровые и страшные преступники. Вот от их интервью кровь в жилах стыла, потому что не укладывалось в голове: как может человек, который внятно и логично изъясняется, всем видом напоминает здорового человека, с легкостью совершать чудовищные поступки. От этого контраста становится жутковато.

— Как и где проходили съемки?

— Мы снимали в городе Себеж Псковской области, в исправительной колонии строгого режима № 3. Рядом с ней еще находится колония-поселение. Работали на территории ИК. Появились у нас и знакомые уголовники, которые постоянно сидели с нами в кадре, выступали в качестве массовки. Первый месяц было очень тяжело: как бы ты себя ни успокаивал, что есть охрана, ничего не случится, снимаем вымышленную историю, все равно это давит. То, что я изучил по теме, атмосфера тюрьмы, наложило серьезный отпечаток. Мне даже начали сниться кошмары, связанные с колонией. Но в какой-то момент это прошло. Удалось выстроить психологическую стену, относиться к этому как к работе и не засорять разум негативом. Хотя мы продолжали находиться рядом с не самыми образцовыми элементами общества.

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— Приходилось ли учить специальную лексику или порядки, царящие на зоне?

— Сидеть со словарем уголовной речи и учить феню? Нет, конечно. Там, где надо было, вставляли нужные слова. Ребята, которые сидели, подсказывали — где уместно определенное слово из их лексикона, а где нет. Так же и с порядками: консультантов хватало. Были люди, у которых, к примеру, пятая ходка. Естественно, нам объясняли, кто и когда должен вставать, кто садиться, кто может разговаривать первым, кто нет, что означают татуировки и так далее.

— Тот день рождения — самый необычный на вашей памяти?

— Такого точно не было. В прошлом году я отметил его в колонии строгого режима. Как и у всех участников съемочной группы, у меня забрали телефон, поэтому даже не мог принимать поздравления, отвечать на сообщения. Но у меня была неполная смена, только половина, так что вскоре вернулся на свободу. Сидельцы подарили мне памятный подарок — нарды, которые были сделаны мастером, отбывающим наказание в колонии. Качественная и интересная работа.

— А в этом году 30 апреля как отметили? Опять в заточении?

— Нет. На репетиции «Танцев со звездами», усиленно тренируясь. Поэтому назвать праздник карантинным не могу. Я не был заперт. Вечером была отличная zoom-вечеринка. После которой наутро полное ощущение, будто вчера был полон дом гостей.

— В танцевальном телепроекте, в котором вы сейчас участвуете, на днях одну пару сняли из-за подозрения на коронавирус. У телеведущей Марии Иваковой положительный результат теста, который перепроверяют. У вас это не вызвало опасений за свое здоровье?

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— Некоторое опасение было, но с момента, как взяли тест у Марии, я не видел ни ее, ни ее партнера Евгения Папунаишвили, то есть мы не контактировали, не обнимались. Это успокаивает. Вообще в проекте соблюдены все меры предосторожности — все участники раз в неделю сдают тесты. Маски, дезинфекция рук и все прочее, конечно, присутствует. Что делать? Волнительно, но надо продолжать работу. Мы, можно сказать, стоим на баррикадах. Надеюсь, что помогаем людям переключаться с тревожных новостей и скрашиваем их досуг.

— В Инстаграме вы показывали, как отжимаетесь с сыном Степаном на спине. Довольно популярный, как сейчас говорят, челлендж. Как еще держите форму?

— Не знал, что это популярный челлендж. У меня каждый день трехчасовые тренировки по танцам на протяжении 50 дней, пока идет проект «Танцы со звездами». Без выходных.

— Как справляетесь с непобедимым желанием открывать холодильник?

— Да никак. Я просто открываю и беру то, что захотелось. В любое время суток. Правда, ночью обычно этого не происходит, у меня все нормально со сном.

— Чем сыновья Степан и Тихон заняты на карантине?

— Тем же, чем и остальные дети, полагаю. Методично поедают нервы родителей. И задания делаем, и книги читаем, стараемся иногда прогуливаться — для этого у нас появилась собака.

— На отношения с женой самоизоляция повлияла? Одни говорят, что число разводов в скором времени резко увеличится, другие вдруг обнаружили, что жены — интересные собеседницы.

— Конечно, повлияла. Мы стали терпимее и добрее друг к другу.

— Что из того, что долго откладывали, удалось сделать?

— Во-первых, технические моменты по дому: подклеить, отремонтировать, подлатать. Во-вторых, начал заниматься музыкой, о чем давно мечтал. Теперь осваиваю компьютерную программу для написания музыки. Хочу попробовать себя в этом направлении.

— Про пандемию: зачем нам все это дано, как считаете? Повод для смирения, кара небесная, неудачное стечение обстоятельств?

— Сложно сказать. Может быть, чтобы мы поняли, что жизнь куда более хрупкая штука, чем нам кажется, а люди вокруг нас — более важны, чем мы привыкли считать?

— У вас есть ощущение, когда это все может завершиться?

— Глядя на Европу, где постепенно начинают ослабевать карантинные меры, можно утверждать, что то же самое вскоре произойдет и с нами. Надеюсь, в ближайшем будущем.

— Что сделаете первым делом после освобождения?

— Хотелось бы забрать детей, жену и полететь в родной Калининград. В свой любимый город к маме на любимое Балтийское море.