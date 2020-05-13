Марина Федункив: «Второй половины у меня сейчас нет, и мне с этим комфортно»

Звезда Comedy Woman и «Реальных пацанов» Марина Федункив запела! Даже в гастрольный тур осенью собралась. Мы обсудили с артисткой перспективы в карьере и личной жизни.

«Надеюсь, проблемы у людей скоро закончатся»

— Сейчас на карантине женщины страдают без салонов красоты, косметологов. Некоторые ваши коллеги нарушают самоизоляцию и вызывают домой мастеров маникюра и стилистов. Вам без каких процедур нелегко? Не пришлось пропустить уколы красоты?

— Мне до карантина очень сильно не хватало сна с моим безумно насыщенным графиком. И как раз сейчас я этот недостаток восполняю. Со всем остальным порядок. Конечно, от свежего маникюра я бы не отказалась. Но истерить по поводу того, что «ах, давно не делала массаж лица» или «ох, как же я так долго без чистки», не стану.

Я и до карантина не делала всего этого регулярно. Часто на косметологов просто времени нет, работаю. Что касается уколов красоты — не делала никогда. Ничего против не имею, но мне они не подходят.

Я же комедийная актриса, мне очень важна мимика лица, с ее помощью передаю большой спектр эмоций, а ботокс может мышцы лица заморозить.

— Все мечтают: вот снимут карантин, и я обязательно… Чего вам больше всего не хватает?

— Общения со зрителем. Я ведь привыкла гастролировать. И, кстати, готовила до карантина большую сольную песенную программу и собиралась с ней отправиться в гастрольный тур. Ну ничего, сделаем теперь к осени.

Еще обязательно после карантина встречусь и обнимусь с друзьями. Я очень искренне надеюсь, что все вернется на круги своя и экономические проблемы у людей закончатся.

— Есть мечта, к осуществлению которой вы сейчас целенаправленно двигаетесь?

— О да, такая мечта есть. В конце прошлого года я попробовала себя еще и в качестве певицы, и первый сингл «Не устоишь» отлично зашел на радио и в интернете. Нет, я не претендую на лавры крутой вокалистки, я в чистом виде поющий персонаж.

У меня в песнях никакой драмы — только позитив, юмор и жизнерадостность: то, чего немного не хватает на эстраде, и то, что я умею делать лучше всего. Сейчас я готовлю сольный альбом, большую концертную программу, а скоро выйдет обалденный летний хит «Лав Стори».

Я горю этим процессом! Чувствую, будет совершенно бомбовая концертная программа. И поэтому искренне и сильно мечтаю, чтобы и она, и песни, и в целом моя новая сфера деятельности не оставят равнодушными зрителей.

«Мыслей про одиночество нет»

— Говорят, что в такие моменты, когда вокруг неопределенность, мы переживаем за близких больше, чем за себя. И остро ощущаем свое одиночество. Сложно вам справляться с такими мыслями? Что или кто помогает?

— Да у меня нет таких мыслей про одиночество. А если начинаю грустить, тут как раз и спасает чувство юмора. Мы сейчас все в ситуации, на которую никак повлиять все равно не можем. Вместо того чтобы вводить себя в депрессию, лучше заняться тем, что тебя радует, или найти то, что веселит.

— Есть ли у вас сейчас вторая половина? Известным женщинам проще встретить любовь, чем тем, кто по другую сторону экрана?

— В данный момент нет, и мне комфортно с этим, особенно после 13 лет брака, который был похож на виражи на американских горках. Я ничего не исключаю, я фаталист, вдруг вспыхнет с кем-то искра и случится снова большая любовь… Пока же ничего такого нет. Про известных женщин, кстати, хороший вопрос. Поверьте, им в разы сложнее, чем немедийным личностям. Многие просто боятся знакомиться с ними, думают: «А вдруг сразу отошьет». Другие, наоборот, интересуются исключительно с одной целью — пытаются воспользоваться их популярностью, успехом, связями. Найти того, кто за популярностью разглядит в тебе простую женщину и сможет позаботиться о тебе, ох как непросто.

— В мае нам покажут новый сезон «Реальных пацанов». Десять лет на экране! Почему этот сериал живет так долго?

— Во-первых, потому что это наш отечественный, понятный продукт, без претензии на какое-то «сверхвысокое» искусство, демонстрирующий реальную жизнь без прикрас. Все персонажи узнаваемы: кто-то видит в них своих родственников, кто-то — друзей и коллег, кто-то — соседей, многие узнают себя. Ведь до сих пор мне в соцсетях люди пишут и дают советы относительно «сына Коли» или «мужа Армена». Они уверены на 100%, что на экране моя настоящая жизнь. Во-вторых, «Реальные пацаны» делает команда людей, влюбленных в этот проект, и это, конечно, сказывается на результате.

больше по теме Психанувшая Марина Федункив помолодела на двадцать лет 48-летняя актриса Comedy Woman сменила имидж.

— Ваш сериальный сын Колян в новом сезоне, чтобы получать завещанные тестем миллионы, должен завоевать чемпионский пояс ММА. А что же его мама Марина?

— Постарается поддержать сына в этой травмоопасной деятельности. У самой тети Марины тоже будет немало интересных приключений — разъезжает на «Бентли», посещает закрытые вечеринки на Рублевке. Не скучает!

— Представьте День сурка наоборот: вы проснулись утром, а страна не знает артистку Марину Федункив. Как бы вы этим воспользовались? И кем бы хотели работать в другой жизни?

— Наверное, спокойно отправилась бы в магазин без маскировки: темных очков на пол-лица и платка. Попутешествовала бы не по гастролям, а в свое удовольствие. Но, думаю, надолго бы меня не хватило. И снова бы затянул омут творчества. Да и в других профессиях, кроме как в артистической, себя не вижу — я ведь в жизни много кем работала: от нянечки в детском доме до проводника на железной дороге, мне есть с чем сравнить — и я понимаю, что действительно мое, а куда лучше не соваться.