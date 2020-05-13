Дарья Мороз: «Мне всю жизнь как-то фартило…»

В «Танцах со звездами» актриса недавно пережила настоящую драму со счастливым финалом. Мы поговорили с Дарьей о закулисье шоу, о том, как артисты проходят пробы во время карантина, и о том, как договориться бывшим супругам, воспитывая ребенка.

«Я девушка крепенькая»

— Ваша пара покинула «Танцы со звездами», но потом телезрители вернули вас, и теперь вы в лидерах. Как на вас повлияли эти события? Может, стали больше тренироваться?

— Это крутая история для шоу. А для меня это был тройной кульбит с переворотом: сначала все рыдают, потом смеются, потом кайфуют от происходящего. А количество тренировок осталось прежним — часов по пять проводим на танцполе ежедневно. Появилась новая энергия, азартное ощущение, что будет еще круче, еще интереснее.

Я трудоголик — если берусь за какое-то дело, то всегда серьезно к нему отношусь. Если уж я пришла в «Танцы…», то буду с полной самоотдачей тренироваться. Тем более что сейчас нет ничего другого, чем заняться.

— У вас много планов нарушилось из-за пандемии?

— У меня один проект должен был войти в съемочный период в апреле, теперь он отложен, вероятно, на лето. Надеюсь, что мы в ближайшее время начнем постепенно выходить из карантина и съемки в двух других проектах начнутся по графику, пока ничего не меняли.

Сейчас у меня периодически проходят пробы — они перешли в режим самостоятельной записи видео, которое отправляется режиссеру и продюсерам на утверждение. В последнее время записала несколько таких самопроб. Посмотрим, что из этого получится.

Я рада, что проект «Танцы со звездами» для меня не закончился, потому что появилось свободное время, и классно, когда ты его проводишь с пользой и интересом для себя. Это возможность творческого выплеска, который, конечно, всем артистам необходим. Нам всем надо выражать себя.

— В шоу участники демонстрируют талант и трудолюбие. Но и без доли везения не обойтись. Вам часто везет?

— Что касается профессии, то мне всю жизнь как-то фартило. Но я никогда на это не рассчитывала и всегда знала: единственное, что будет меня держать на плаву в профессии — это трудоголизм. Высокая планка, которую я себе ставлю. Плюс характер, который у меня сильный, амбициозный. В профессии без этого никак. Это многих пугает, мне часто ставят в претензию: «Ты такая сильная, высокомерная…» Но это всего лишь моя энергия, мой характер, которые помогают жить в этой профессии долго, не сдаваться ни при каких витках судьбы. И я хорошо умею держать лицо — очень полезный навык. Это от мамы. Никому, кроме близких, не показываю природную ранимость.

— Теперь мы увидели, что вы и физически выносливы.

— Мое тело действительно достаточно выносливое, я девушка крепенькая — это доказал «Ледниковый период», в котором я участвовала три года назад. Тогда мне стало понятно, что я могла бы всерьез заниматься каким-то профессиональным спортом и быть в этом успешной. Танцам я раньше не училась, потому что в институте меня считали кривой, косой — мол, я плохо танцую. А я очень люблю танцевать! Но так как раньше не занималась, то у меня в теле совершенно нет танцорской резкости, профессионального навыка, который бы мне очень хотелось получить благодаря тренировкам. На самом деле очень заводит, когда чувствуешь, что твое тело готово на подвиги, способно осваивать что-то новое и получать результат.

— В социальных сетях обсуждают, что вы намеренно выбираете для шоу наряды, которые скрывают шикарные ноги. Мол, таким образом хотите уйти от откровенных образов, которые были, к примеру, в «Содержанках». Это так?

— Это неправда. Я иду в соответствии с задумкой номера: если бы нам нужны были открытые ноги или мы бы хотели сделать какой-то провокативный номер, то мы бы его сделали. Если все будет нормально и мы будем идти дальше в проекте, то идеи в этом направлении есть. С удовольствием открою ноги, когда это будет оправдано танцевальным жанром, но никогда не буду делать это для того, чтобы просто их показать.

«В воспитании дочери мы с Костей на одной волне»

— Ваша дочь Аня учится в немецкой школе. Как там устроена онлайн-учеба?

— У нас школа при посольстве Германии с немецкой системой обучения, немецкими и австрийскими педагогами. Преподавание идет на немецком языке. Плюс дочь дополнительно занимается русским языком и литературой, так как в школе этому посвящено не так много часов, как хотелось бы. Аня сейчас в 4-м классе, будет переходить в старшую школу. Как у всех, у нас сейчас онлайн-учеба. Пара уроков в день по видеосвязи, на почту приходят домашние задания. Она быстро освоилась, сама проверяет свою почту, просит меня что-то распечатать, так как у нас дома нет принтера. Аня сама учится, я ей помогаю, только если она самостоятельно с чем-то не справляется.

— Повезло вам. Самодисциплинированный ребенок.

— Да! Хотя сегодня мне с утра написал Костя, что Аня проспала урок, за что с ней был строгий разговор. (Константин Богомолов — экс-супруг Дарьи Мороз. — Авт.)

— Часто папа что-то разрешает ребенку, а мама именно это запрещает. У вас как — мама более строгая?

— Примерно так и есть. Я более строгая мама, Костя — более мягкий отец. Сейчас дочь начала взрослеть — у нее предпубертатный возраст, и папа понимает, что с ней надо разговаривать по-взрослому. Я всегда ему говорила: «Мне кажется, ты много ей разрешаешь» и т. п. Он отвечал: «Нет, я считаю, ребенка надо воспитывать только таким образом». А сейчас какие-то вещи в его сознании по поводу воспитания подросшей дочери, мне кажется, поменялись.

— Меньше разрешать, меньше баловать?

— Баловать столько же, но одновременно с этим быть более настойчивым. Меня тоже воспитывали довольно строго, при этом в рамках уважения, понимания. И я примерно так же поступаю с Аней. Но это не значит, что я ей многое запрещаю. Даю ребенку максимальную свободу, при этом она понимает, что есть правила, которые необходимо соблюдать. Другой вопрос, что я всегда соотношусь с желаниями ребенка. Я ее стараюсь внимательно слушать, слышать, что она хочет, к чему стремится. Понятно, что в нашей жизни есть занятия, которые ей не всегда нравятся: скажем, ребенку не всегда хочется ежедневно дополнительно заниматься русским и литературой. Но это не обсуждается. При этом я переживаю: не слишком ли я строга с ребенком? Когда Аня бывает в гостях у подружек, мне потом звонят их родители и говорят: какая у вас прекрасная, воспитанная, веселая и умная девочка.

— Приятно же слышать такое.

— Конечно. И я рада, что это результат нашего с Костей, судя по всему, правильного воспитания и, конечно, ее природы. Дочь классная у нас!

— Чаще полагаетесь на интуицию, рекомендации из книг или советуетесь с отцом ребенка?

— Мы с Костей абсолютно на одной волне, всегда обсуждаем то, как взрослеет Аня, ее поведение. Мы совместно решаем все вопросы, касающиеся ребенка. Чаще решения приходят интуитивно — и у меня, и у него. Хотя Костя гораздо больше читал всяких книжек по психологии, в том числе и детской. Когда я не понимала или считала неправильными какие-то вещи, он давал мне почитать информацию на нужную тему. Аргументировал свое мнение.

— Как вы защищаете дочь от повышенного внимания к родителям в соцсетях, прессе?

— На Новый год мы подарили дочери страничку в Инстаграме. Она просила об этом в течение года. Конечно, Аня может залезть в интернет и почитать все что угодно, мы не можем ее до конца от этого уберечь. Но насколько можем, ограничиваем доступ в интернет. У нас есть договоренность, что она смотрит в сети свои мультики и сериалы, ищет нужную для школы информацию, заходит в Инстаграм. Понятно, что через два года я уже не смогу оградить ее от потока информации. Мне просто нужно будет объяснить дочери, что 90% из того, что пишут, — неправда, поэтому на это не нужно обращать внимание. Нужно адекватно фильтровать инфопоток и задавать нам вопросы, если что-то будет беспокоить. Она дочь двух медийных персонажей, поэтому все равно придется сталкиваться с повышенным вниманием. А если Аня сама пойдет в эту профессию, то втройне этого хлебнет.

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«Дочь прошла первые в ее жизни пробы»

— Некоторые с пеленок снимаются в кино — вы, например. Не лишает ли это ребенка детства?

— Мама никогда не толкала меня в профессию, это было мое решение, одобренное родителями, которые поняли, что, когда тебя Данелия утвердил на главную роль, глупо отказывать ребенку. Хотя, конечно, мои родители понимали все сложности этой профессии и рассказывали об этом. А детство у меня было прекрасное: настоящее такое киношное — с фестивалями, съемочными площадками и в творческом круге родителей.

— Но многие родители, не зная об особенностях профессии, толкают детей на пробы, на концерты, конкурсы, соревнования.

— Все равно без настойчивости родителей с детства не бывает отличных результатов — к примеру, в спорте. Всегда большой вопрос: заставлять ребенка рано вставать на тренировку или гаммы играть? Конечно, ребенка жалко, не хочется на него давить и т. д. Тут каждый родитель выбирает меру свободы. Правильно он делал или нет, можно будет сказать по итогу жизни. В актерской профессии талант важнее трудолюбия. А в спорте или в музыке все-таки большее значение имеет количество часов, проведенных на катке или за инструментом.

— Ваша дочь уже снималась где-то? Какие у Анны увлечения?

— Она занималась четыре года теннисом, потом сказала, что не хочет быть спортсменкой. К тому времени я уже видела, что у нее не мой характер. Она без спортивных амбиций, больше созерцатель — и это тоже нормально. Поэтому мы сократили теннис до раза в неделю, оставив занятия для поддержания спортивной формы. В этот же момент Аня начала писать маслом. И получается прекрасно! Ребенок вот уже полтора года занимается танцами и вокалом, ей это нравится, говорит: «Может, я могла бы быть артисткой». Несколько месяцев назад дочь прошла первые в жизни пробы. Она их прошла очень круто, я видела результат — мне потом показал режиссер. Но Аня, изучив серьезный и местами страшный текст, отказалась от съемок. Дочь сказала: «Если бы было что-то веселое, я бы сыграла, а здесь я чувствую себя неуютно». Я пыталась объяснить, что такой возможности может больше не быть, многие мечтают об этом. Аня ответила: «Да, я понимаю, но ничего страшного». Она сделала свой выбор, и я тут не препятствовала.

— За последние годы случился всплеск интереса и к вашим проектам, и к вам лично. Есть ощущение, что вы проживаете самый лучший возраст?

— У меня есть ощущение, что я, видимо, все правильно делаю — позиционирую себя, усердно работаю, выбираю проекты. У меня есть и актерское, и интуитивное, и продюсерское понимание для того, чтобы рос интерес к моей персоне, при этом, чтобы репутация профессиональная и человеческая оставалась на высоте. Думаю, если буду продолжать правильно существовать в профессии, то это продолжится. Я совершенно не собираюсь останавливаться на достигнутом. Папа мне когда-то сказал фразу, которой я руководствуюсь: «В искусстве надо жить долго». Можно взлететь, можно упасть, но главное — соблюдать этот генеральный план: стремиться к такой высокой планке, чтобы это в конечном итоге вызывало уважение. Мне нравится, что меня не ассоциируют с какой-то одной ролью. Раньше мне все время припоминали то «Апостола», то «Живи и помни», то «Преступление», теперь «Содержанок». Но все равно по итогу лет Даша Мороз — это Даша Мороз. Меня воспринимают в первую очередь как личность. Это очень важный, дорогой и ценный показатель.

Личное дело

Дарья Мороз родилась 1 сентября 1983 года в семье актрисы Марины Левтовой и режиссера Юрия Мороза. В 17 лет получила первое актерское признание — «Надежда Кинотавра» за роль в комедии Георгия Данелии «Фортуна». После окончания Школы-студии МХАТ была принята в труппу МХТ им. А. П. Чехова. Театральную премию «Чайка» получила за роль в спектакле «Живи и помни», премию «Золотая маска» — за исполнение роли барона Тузенбаха в спектакле «Три сестры». Дважды лауреат премии «Ника» — за лучшую женскую роль в фильме «Живи и помни» и за лучшую женскую роль второго плана в фильме «Дурак». Снялась более чем в 70 картинах и сериалах. Заслуженная артистка РФ. В 2010 году у Дарьи Мороз и ее супруга Константина Богомолова родилась дочь Анна. Сейчас в разводе.