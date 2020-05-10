«Не могу себе позволить находиться на самоизоляции»: Оксана Пушкина о конфликте с Волочковой, о домашнем насилии и о дне рождения

Наш корреспондент позвонила Оксане Викторовне в преддверие этой даты, чтобы задать несколько вопросов и узнать: 57 лет – это много или мало?
«Люди остались лицом к лицу с близкими»
— Сегодня для всех сложное время, а что вы, как депутат, считаете самым трудным для людей в ситуации пандемии и самоизоляции?
— Это беспощадное время проверяет людей на прочность. Самоизолировавшись, люди остались лицом к лицу с самыми близкими, — в такой ситуации нельзя быть тем, кем ты не являешься. Нельзя лукавить, притворяться, любая фальшь тут же становится очевидной. Кто-то с честью проходит через эти испытания, помогая родным, друзьям, а порой и незнакомым людям. А кто-то, наоборот, — делает жизнь своей семьи невыносимой, срывает напряжение и злость на домочадцах. Esse quam videri — «Быть, а не казаться», — вот девиз этого сложного для всех времени.
«Домашнее насилие – серьезная проблема!»
— Вы много ездите по своему округу, много общаетесь с людьми — на что чаще всего жалуются?
— Чаще всего люди жалуются на снижение доходов, неопределенность и участившиеся случаи домашнего насилия. И если социально-экономические проблемы — безденежье или отсутствие работы — всем понятны, правительство вводит всё новые меры поддержки граждан и бизнеса, то в семейно-бытовой сфере дела обстоят намного хуже. Россия вошла в пандемию без закона о профилактике семейно-бытового насилия. Это обернулось трагедией не только для женщин и детей, но и для стариков, у которых силой отбирают пенсии.
Общественные организации бьют тревогу, потому что число жалоб на домашнее насилие в апреле увеличилось в 2,5 раза! О наиболее громких случаях всё чаще пишут журналисты, ситуацией обеспокоена уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова.
21 апреля мы с коллегами по Государственной думе Ириной Родниной и Ольгой Севостьяновой обратились к вице-премьеру Татьяне Голиковой с требованием защитить жертв домашнего насилия во время пандемии. Татьяна Алексеевна поручила шести ведомствам: МВД, Минздраву, Минтруду, Минюсту, Минкомсвязи и Роспечати — изучить информацию о росте домашнего насилия и предложить меры по борьбе с ним. Видя, что проблема усугубилась, правительство хочет решать её в ручном режиме. Мы опять пытаемся «изобрести велосипед», ведь мировой опыт говорит, что бороться против домашнего насилия можно только на законодательном уровне!
«Мама и папа учили меня помогать людям»
— Вы много помогаете врачам в Подмосковье, привозите оборудование. Расскажите немного, сложно ли это делать? Какие ресурсы для этого приходится задействовать?
— Я действительно помогаю врачам, стараюсь делать это каждый день. Сложно ли? Для меня так вопрос не стоит. Либо ты чувствуешь потребность помогать и делаешь это от души, либо не делаешь вовсе. В последние годы мы много спорили о традиционных семейных ценностях. Для меня такой ценностью всегда была помощь людям, оказавшимся в беде.
Это не значит, что я лучше кого-то, в конце концов, здесь вопрос личного выбора. Но меня так учили мама и папа: подставь плечо, найди нужные слова, помоги. В журналистике второй половины 80-х годов эти принципы разделяли все мои коллеги, таков был образ жизни журналиста. И сейчас я помогаю врачам своими силами на личные средства.
«В своем жанре я лучшая»
— Зрители соскучились по вашим телепроектам. Вам всегда удается «разговорить» человека, вызвать на откровенность, при этом сохраняя высокий уровень разговора и не опускаясь до пошлости. Планируете продолжать деятельность телеведущей?
— Я очень благодарна журналистике за всё, чему она меня научила. Работа на телевидении — это то, что я хорошо знаю и умею. Я одна из лучших, возможно, лучшая в своём жанре телевизионного очерка, документальной мелодрамы. Но в какой-то момент телевизионная карьера стала для меня стартовой площадкой в публичную политику, это был мой осознанный жизненный выбор.
«Никогда не говори никогда», но заниматься новыми телепроектами я пока не планирую. Зато я всегда готова прийти в студию в качестве гостя и рассказать о том, что знаю не понаслышке, — проблемах демографии, социальной политике, вопросах семьи, материнства и детства. Я благодарна коллегам, которые приглашают меня в свои программы и дают возможность высказаться. Это часть депутатской работы, которую я умею делать профессионально.
«Если дочери Волочковой нужна будет помощь, я сделаю для нее все возможное»
— Несколько лет назад, после запомнившегося телеэфира с Настей Волочковой в программе «Зеркало для героя», вы сказали: если я узнаю, что дочь Насти Ариадна находится в ненадлежащей обстановке, я включу другую Оксану Пушкину. Вы продолжаете наблюдать за обстановкой в этой семье?
— Мне по-прежнему неприятно вспоминать эту историю, потому что Настя Волочкова и её семья для меня не чужие люди. Возможно, я была слишком резкой, но сказала ровно то, что думаю. Именно потому, что судьба Насти и особенно Ариадны — моей крёстной дочери — мне небезразлична. И я не снимаю с себя ответственность и не отказываюсь от своих слов.
Но нужно отличать правду от вымысла, а вернее, от клеветы. Клевета состоит в том, что после записи этой программы я якобы стала создавать проблемы Ариадне в Одинцовской лингвистической гимназии. Это стопроцентная ложь, мстить кому-то, тем более ребёнку, просто не в моей природе. Распространителям таких фейков сейчас грозили бы крупные штрафы.
Я не наблюдаю за тем, что происходит вокруг Насти Волочковой, но искренне желаю ей счастья и профессиональных успехов. Настя действительно талантливый и неординарный человек. Арианде же я могу лишь повторить собственные слова: «Если я понадоблюсь, я всегда рядом». Если девочке нужна будет помощь, я, как и прежде, готова сделать для неё всё возможное.
«Не могу себе позволить находиться на самоизоляции»
— Как проведете свой день рождения? Чего вам будет особенно не хватать в этот день в режиме самоизоляции?
— Конечно, этот день рождения будет для меня особенным. Вся моя семья находится на самоизоляции, а я не могу себе этого позволить. Но я считаю, что сейчас должна вести себя именно так — быть на передовой, идти к избирателями, разговаривать с людьми. Помогать, где можно. Где нельзя, я не могу и не лезу. А где можно — там можно.
Конечно, я сдаю тесты, но не рискую встречаться с семьей. Наверное, это будет самый необычный день рождения, когда все мои близкие выйдут со мной в Zoom. Хотя мы круглые сутки на связи и не выпускаем телефоны из рук. Из-за работы мы часто бываем на расстоянии и давно привыкли так жить. Жаль только, что в день рождения не получится обнять родных, вот это трогает до самого сердца. Что ж, подождём лучших времён и будем надеяться, что они скоро наступят. «Надеяться и действовать — наша обязанность в несчастии», как писал Пастернак.
— 57 лет — это много или мало?
— Этого времени мне оказалось достаточно, чтобы овладеть искусством забывать о сомнениях, боли и пределах своих возможностей. Я по-прежнему верю в людей, в собственные силы, в закон сохранения добра и зла — всё, что ты делаешь другим, непременно вернётся к тебе бумерангом. Сейчас, во время пандемии, я чувствую это особенно остро.
Мы поздравляем Оксану Викторовну Пушкину с днем рождения и желаем, чтобы потраченные на людей силы восстанавливались как можно быстрее, чтобы добро возвращалось сторицей, а близкие люди всегда были рядом – пусть хотя бы виртуально!