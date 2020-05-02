«На данном этапе доктор Хаус – национальный герой»: звезда «Универа» Алексей Климушкин снял маску

За пару дней до такой значимой даты наш корреспондент позвонила Алексею Владимировичу, чтобы поговорить с ним о жизни, о ролях, о самоизоляции.

«Вирус не дремлет!»

— Как планируете отмечать свой день рождения в сегодняшних условиях?

— Как и весь мир – в самоизоляции, понимая всю важность сакрального момента.

— Может быть, свяжетесь с близкими по скайпу?

— Нет, я даже по Скайпу боюсь заразиться! Хожу в маске. Даже ночью иногда надеваю маску – а вдруг вирус и по ночам не дремлет!

К сожалению, вот такой смех сквозь слезы… А что делать, если сложилась такая ситуация – от Голливуда до Австралии.

«Политики не смогли уберечь нас»

— Чем вообще сейчас занимаетесь дома?

— Пытаюсь найти осколки позитива, счастья и надежды. Стараюсь слушать всех ученых, а политиков не слушаю, — разве что ради того, чтобы посмеяться.

Мне кажется, что все они в этот период показали свое истинное лицо. Не смогли они уберечь ни себя, ни мир, ни нас своими красивыми фразами.

А ученых слушаю многих – американских, австралийских, немецких, наших… Самое частое слово из их уст – «не знаю». Поэтому на данном этапе доктор Хаус – национальный герой, я считаю.

Любимые режиссеры – Тарковский, Бергман, Феллини

Смотрю хорошее сложное кино, авторское, которое заставляет думать, сострадать. Пересматриваю «тройку великих» — Тарковского, Бергмана, Феллини. Это мои любимые режиссеры.

Смотрю новинки, вот на днях пересмотрел фильм Гаса Ван Сента «Не волнуйся, он далеко не уйдет» с Хоакином Фениксом, остался очень доволен, и мотивацию получил, потому что клин вышибается клином. Сложное кино – оно вызывает во мне сопротивление этим обстоятельствам и тягу к жизни, жажду жизни.

А все «веселушки» — они если и прокатывают, то потом, после их просмотра, приходит какая-то депрессия, и становится еще хуже. Ну, стараюсь чередовать… Шутка и на фронте помогала справиться с трудностями.

«Легковесное кино будет исчезать»

— Сейчас, в связи с пандемией, заморозили практически все творческие проекты, это и вас коснулось?

— Ну, естественно, «СашаТаня» сейчас не снимается. Кроме того, в работе было два фильма, которые вот-вот должны были начать снимать. Может быть, это даже и к лучшему, потому что переделка сценария подразумевает более подробное ощущение этой реальности. Надеюсь, что-то «поймаем» от хорошего авторского кино.

Я вообще думаю, что все легковесное – оно будет постепенно исчезать, потому что мир стремительно меняется и никогда уже не будет прежним. Я не провидец, но думаю, что все будет совсем по-другому – неожиданно и более интересно.

— А как будет – давайте попробуем предположить?

— Ну, я вот слушаю всех продюсеров, и голливудских, и наших… Думаю, что авторское кино будет «номером один».

Люди будут объединяться в «могучие кучки», которые точно знают, чего они хотят, про что они снимают, что у них болит, что их смешит. Никакие упования на то, что «пипл схавает» и что народ нужно отвлечь-развлечь, больше не прокатит.

Телевизор я вообще не смотрю. Есть Ютуб-канал, есть какие-то платформы, на которых я смотрю кино и документальные передачи, а все остальное сошло на «нет», потому что оно выглядит как-то глупо в данной ситуации. И – не «заводит».

Сериал «Новый папа» посмотрел с удовольствием. А «Мост» во втором сезоне скуксился. Неинтересно, скучно, такая же профанация и «мыло мыльное», как, скажем, «Доктор Хаус» в пятом сезоне…

«Страдаю без бассейна и путешествий»

— Съемки в сериалах ведь всегда очень энергозатратны. Что помогает вас восстановить энергию?

— Смотрю хорошее кино, как я уже говорил. Стихи хороших поэтов и хорошая музыка – да, они тоже что-то делают.

Насчет восстановления сил – раньше был спортзал, бассейн, сейчас я этого лишен, из-за чего очень страдаю. Водичка меня когда-то очень облагородила, спину помогла вылечить, ну и вообще, бассейн – это очень хорошо.

Путешествий лишился – тоже очень тяжело из-за этого. Переписываюсь и перезваниваюсь с друзьями из Майами, Дюссельдорфа, Парижа, Биаррица… Страдаю из-за того, что не могу к ним поехать, обнять.

От общения мы все были такие гордые, пафосные, пальцы веером. И вот нам кто-то сверху – Создатель, Космос или естественный отбор, назовите как хотите – прислал вот это наказание. Хотите сами? Давайте, попробуйте!

В юности отказался сниматься в «Брате»

— Что для вас сложнее – работа в театре или на съемочной площадке?

— И в театре, и в кино важно актеру найти своего режиссера, а режиссеру – актера. Те, кто не нашел – проблемные люди, сложные люди. Вот я – сложный человек, к сожалению. Я не нашел своего режиссера.

Знаете, еще студентом я испугался, отказался сниматься у Алексея Балабанова в «Брате». Не скажу, что предлагали большую роль, нет, — мы тогда были студентами, молодыми, с наглыми глазами, и можно было сыграть какого-нибудь бандита в этом фильме.

Но это был Балабанов! А я испугался…

Мой однокурсник к нему сходил, потом говорил – «он так пьет, мы столько и не нюхали»… Потом я сильно жалел, потому что Балабанов – один из великих режиссеров современности.

Ну, а дальше – не сложилось, не нашел я ни в театре, ни в кино своего человека, который предложил бы мне ту самую роль, которая бы мне соответствовала.

Хоакин Феникс вот дождался «Мастера», дождался «Джокера», — «своих ребят». И в фильме Гаса Ван Сента видно – там есть «химия». А «химия» много решает в нашем деле. Не рейтинги, не популярность, — важнее всего в нашей профессии доверие одного человека к другому.

«Сильвестр Андреевич» — далеко не все

— То есть Сильвестр Андреевич – не ваш персонаж?

— Ну сказать, что «Сильвестр Андреевич – и все», — значит сказать, что я немножко неполноценный человек, который не читал и не играл Чехова. А я играл в свое время и Тригорина, и Треплева. Я прикоснулся к Островскому… И то, что я мог выразить там, я не смогу выразить в Сильвестре Андреевиче.

Я очень благодарен и Семену Слепакову, и Вячеславу Дусмухаметову за то, что 12 лет назад они выбрали меня и мы вместе начали это долгое плавание – кругосветку под названием «Универ», «СашаТаня». Сильвестра Андреевича мы лепили из меня самого, добавляя то, что они предлагали.

Когда-то Юрия Никулина спросили, как ему удается 20 лет с Шуйдиным выступать с одним номером, с бревном в цирке? В кино его тогда не особо приглашали. Никулин сказал, что для него этот номер с бревном был и Гамлетом, и Макбетом, и вообще всем Шекспиром, и Чеховым. Просто другого не было.

Так и у меня сейчас. Последние 3 года у нас в «СашеТане» замечательный режиссер – Саша Потапов, мы находим общий язык, ищем какие-то нюансы и по капле «выдавливаем из себя раба». Так что я очень благодарен тому, что это случилось. Но, как любой актер, конечно же, жажду встречи на площадке и со Спилбергом, и с Томом Хэнксом.

«Чехов и Достоевский знают обо мне больше, чем я сам»

— А о какой роли вы мечтаете?

— Я долгое время не любил этого вопроса, потому что боялся сглазить. Мистификация, знаете ли… Мы все-таки не арбузами торгуем, мы – «продавцы воздуха», и воздух этот надо беречь.

Я, к сожалению, не нашел режиссера, который бы поверил в моего «Гамлета». И сегодня не хочу называть конкретные роли, о которых мечтаю.

Но есть несколько авторов, которые помогают мне открывать себя. Например, Чехов и Достоевский – они знают обо мне больше, чем я сам! Там такой пласт… При умелой работе режиссера все может случиться. Но я только мечтаю об этом в своих снах…

Мы поздравляем Алексея Климушкина с днем рождения и желаем обязательно найти своего режиссера и сыграть роль своей мечты!