Жанна Бадоева: «Как только откроют границы, я первая куда-нибудь рвану»

Вместе с мужем и детьми Жанна живет всего в 20 минутах езды на машине от Венеции. Вот почему недавний спецвыпуск программы «Жизнь других» был снят там, в закрытом из-за пандемии городе. Бадоева стала единственным иностранным журналистом, получившим разрешение снимать в Венеции. Мы поговорили с Жанной о жизни в Италии на карантине.

«Дети пойдут в школу только в сентябре»

— На российском ТВ студийные ток-шоу теперь снимают без зрителей. А что сейчас смотрят по телевизору итальянцы?

— Все то же самое — идут программы без зрителей, стали показывать больше сериалов и фильмов. Многие итальянские каналы рассчитаны на определенное направление — новостные, развлекательные, сериальные. Съемки некоторых телепроектов были приостановлены, но сейчас возобновляются.

— Программу в Венеции вы снимали вдвоем с вашим мужем и продюсером Василием, поскольку съемочная группа уже не могла к вам прилететь. Муж снимал вас на айфон. Что из этого опыта возьмете в послекарантинную жизнь?

— Мы первопроходцы в подготовке передач по онлайн-связи, два года так работаем. Члены нашей команды живут в разных странах. У нас операторы из Америки, продюсеры из Москвы, сценарист из Барселоны, режиссер из Киева. Так что подготовительный этап обычно ведем по скайпу, а встречаемся уже на съемках. В этот раз в Венеции с нами на связи были режиссер и сценарист. Честно сказать, я не очень хотела бы это внедрять в дальнейшем. В обычном режиме у нас две камеры. Это важно для картинки, для монтажа, для динамики программы. Поэтому мы ждем начала привычной работы.

— Пока в эфире идут передачи, снятые до карантина. По вашим прикидкам, когда вы сможете полететь на новые съемки?

— Никто сейчас ничего не может сказать — даже люди, которые принимают решения. Сейчас у нас в Италии карантин продлен до 4 мая. Обещают, что с середины мая понемногу начнут открывать различные предприятия. Хотя воздушное пространство откроют еще не скоро. Но мы ведем подготовку: планируем выпуски и, как только что-то откроется, сразу рванем на съемки.

— Школы у вас тоже в мае откроют?

— Уже объявили, что школы в этом учебном году не будут работать, все экзамены пройдут онлайн. Дети в школу пойдут только в сентябре.

— В каком классе ваша дочь Лолита? Легко ли она перестроилась к новому формату уроков?

— В Италии дети учатся 13 лет. Дочь закончила пять лет младшей школы и три года средней, сейчас сдает экзамены, чтобы перейти в старшую школу. И там еще будет учиться пять лет. Онлайн-учеба здесь тоже в новинку. Но и учителя, и дети как-то быстро адаптировались. Лолита завтракает и убегает в свою комнату за компьютер — у нее урок… Учебники те же. Урок идет столько же. Преподаватель объясняет такую же лекцию, дает тесты, контрольные, дети делают домашнее задание. План учебы не изменился. Поэтому на экзаменах скидок никаких не будет. Более того, даже жестче станет, потому что в классе на экзамене куда-то можно шпаргалку засунуть, а здесь нужно будет очень сильно ухитриться, чтобы списать. Камера установлена под определенным углом, чтобы были видны лицо, руки, стол. Взгляд ученика должен быть все время направлен в одном направлении. Так что учить придется лучше.

— Ребенок легко адаптировался к новой реальности?

— Да, слава богу, что мы все-таки живем в такое время, когда у детей есть техническая возможность общаться, смеяться, делать что-то все вместе онлайн… Но, конечно, им очень хочется выйти, погулять, на велосипедах поездить.

— Ваш сын Борис живет отдельно?

— Он сейчас студент, живет в Милане, но в данный момент все сидят дома и учатся онлайн, потом также будут сдавать экзамены.

— Какую специальность он осваивает?

— Монтажер.

— Он как-то участвует в проекте «Жизнь других»?

— Борис занят реализацией своих идей, но перед самым карантином мы делали программу из Милана, и он снимал нам, был на площадке постоянно.

«Первый раз в жизни испекла пирог»

— Итальянцы часто нарушают карантин? Ведь у вас можно выходить на улицу только в аптеку и в магазин.

— Итальянцы вообще очень дисциплинированные люди. И тут такие большие штрафы, что лучше не нарушать. Минимальный штраф — €400 (32,4 тыс. руб.) К примеру, если ты вышел из дома на пробежку или просто погулять. Максимальный штраф — €3000 (243 тыс. руб.) Хоть полиция очень корректна, но штрафуют часто: даже если ты просто идешь не в ближайший к своему дому маркет, а решил пройтись чуть дальше.

— Цены на продукты в магазинах выросли?

больше по теме Жанна Бадоева побывала на вилле, где убили Джанни Версаче Телеведущая написала о своем последнем впечатлении перед карантином.

— Я здесь живу шесть лет, и все это время цены стабильные. Сейчас даже подешевели скоропортящиеся продукты, которые нужно продать за день, а теперь это непросто. Поэтому в Венеции продавцы на рынке на 20% снизили цены на свежую рыбу.

— Чем дома занимаетесь?

— Мой образ жизни такой, что я все время уезжаю работать, а когда возвращаюсь, вытянуть меня из дома очень сложно — я домоседка. У нас собаки, с которыми я могу выходить прогуляться. Мы столько ездили в последнее время и так устали, что удовольствием находимся дома. Единственное, что изменилось, — мы перестали пить кофе в барах, ходить куда-то перекусить. Мы с мужем и дочкой много общаемся: смотрим фильмы, загораем на террасе, когда погода позволяет. Для разнообразия времяпровождения в нашей жизни появились шахматы. И я испекла пирог — первый раз в жизни!

— Неужели никогда не пекли раньше?

— Обычно я вообще не готовлю. А теперь попробовала, и муж все съел, причем с удовольствием.

— Василий дольше вас живет в Италии — наверное, хорошо готовит?

— Еще как! Вчера он сделал пасту на ужин, сегодня салат. У нас и Лолита может приготовить нам обед, и я — у кого фантазия вдруг разыгралась, тот и пошел на кухню.

— Помните момент, когда вас перестали ассоциировать с программой «Орел и решка»?

— Это случилось практически сразу после первых выпусков «Жизнь других». Наша программа как-то так быстро набрала обороты; В соцсетях, на встречах с поклонниками мне вообще перестали задавать вопросы про «Орел и решку». Это настолько уже далеко от меня. Аудитория Первого канала намного шире, и я быстро привыкла, что появились люди, которые узнали обо мне только из «Жизни других».

— Как зрители выбирают, выпуск о какой стране им посмотреть?

— Думаю, зритель выбирает интересное для него место. Если интересен Амстердам, то независимо от того, был там человек или нет, он посмотрит программу. А если зрителю неинтересна Камбоджа, то вряд ли он останется у телевизора. Мы готовим новые выпуски не только по раскрученным туристическим маршрутам, но и по неизвестным широкому зрителю местам.