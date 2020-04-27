Переболевший коронавирусом Стас Михайлов: «К сожалению, часть людей думают, что никакой болезни не существует»

Стас Михайлов давно стал кумиром миллионов россиян. Его песни неизменно отзываются в сердцах и заставляют мечтать о любви, о той самой светлой, чистой настоящей.

Свою любовь к исполнителю поклонники доказывали не раз, выводя его композиции на первые строчки самых популярных чартов. В копилке заслуженного артиста России восемь премий «Золотого граммофона» и фестиваля «Песня года», десять раз он становился Лауреатом премии «Шансон года» и премии «World Music Awards». И это далеко не все, но главная награда артиста – любимая супруга Инна, которая во всем поддерживает мужа.

Сегодня именинник отмечает свой 51-й день рождения. За праздничным столом только самые родные и близкие, пандемия коронавируса вносит коррективы, но поздравления летят со всех уголков земли.

Исполнитель признается, что телефон не замолкает ни на минуту. Друзья и знакомые, коллеги и поклонники спешат дозвониться до именинника и сказать теплые слова.

— Получаю массу приятных сообщений, мне звонят со всех уголков Земли. Люди заперты по домам, но мы можем общаться: телефон, Скайп, Интернет. Но, конечно, живого общения это не заметит. Тем ценнее будут наши встречи, когда выйдем из дома. Пока мы на карантине — нужно задуматься, многое пересмотреть, задать себе важные вопросы, чтобы выйти немножко другими людьми. Мир от нас отдохнет, станет чище и постепенно мы сможем вернуться к нормальной человеческой жизни. Главное, чтобы без потерь, — говорит Стас Михайлов в эксклюзивном интервью сайту Teleprogramma.pro.

Про популярную сегодня болезнь исполнитель знает не из новостей. В марте врачи диагностировали у Стаса Михайлова CoViD-19. Позади осталось тяжелое лечение, период восстановления и теперь, когда опасность миновала и здоровье в норме, артист делает вывод: «Не дай Бог никому с этим столкнуться».

— К сожалению, так устроено общество, часть людей думают, что никакой болезни не существует. Наверное, они себя этим успокаивают. Но не дай бог им с этим столкнуться, лечение непростое и я видел, как врачи спасают жизни людей. Если ты не думаешь о себе, то ты обязан подумать о людях, которые у тебя дома, о родителях.

В СМИ постоянно твердят: мойте руки, сидите дома. Это же не просто так, никому не интересно загнать нас по домам. Страдает большое количество людей, страдает экономика, никому не выгодно, но другого метода борьбы с этой гадостью нет, — рассуждает заслуженный артист Российской Федерации.

— Не думали, где могли заразиться коронавирусом?

— При моем графике даже не предполагаю, где можно эту гадость подцепить. Были концерты, разные города. Чтобы потом не задавать таких вопросов, нужно сидеть дома. Есть статистика, мы видим цифры, это же не придумано. Надо очнутся, остановиться и понять, почему так происходит, перестать ставить во главу угла чувство эгоизма.

— Когда почувствовали недомогание сразу подумали на коронавирус и обратились к врачам или допускали, что сезонная простуда, усталость?

— Даже сомнений не было. Пропало обоняние, небольшая температура, а насморка и кашля не было. Странные ощущения, незнакомые для тебя. Главное вовремя обратиться к врачам, а не ставить себе никаких диагнозов. Проверить легкие и если все хорошо, то спокойно жить дальше.

— Когда диагноз подтвердился, где проходили лечение?

— В больнице провел 5-7 дней, а потом лечился дома. Процесс выздоровления не быстрый, примерно полтора месяца ушло. Про сами способы лечения лучше не говорить, чтобы люди не лечились дома, а шли к врачам. Все что от нас сейчас требуется, чтобы прервать цепь болезни – это соблюдать самоизоляцию.

Что касается самоизоляции, то еще в марте, когда президент объявил нерабочий режим, артист думал, что будет больше свободного время для творчества. Но болезнь распорядилась иначе.

— Я тоже думал, что буду писать песни и заниматься творчеством, но оказалось не до этого. Было одно желание выйти из больницы и дышать, как могут обычные люди, которые не подозревают, какой это драгоценный дар. Просто жить, выходить на улицу, радоваться солнышку. Эти моменты заставили меня серьезно пересмотреть отношение ко многим вопросам.

— Теперь это отразится на вашем творчестве?

— Надеюсь, я напишу что-то, что будет актуально для меня самого, учитывая то, что я прошел, осознал. Надеюсь, будет также актуально для людей.

— Когда история с изоляцией останется в прошлом и можно будет жить полноценной жизнью, что сделаете в первую очередь?

— Мы выйдем из карантина другими людьми. Это не занавес в театре, который поднялся и можно жить, как жил раньше. Мы не сможем в один момент запустить общение с людьми. Все будут опасаться больной человек или нет, с этим психологическим опасением придется жить какое-то время. А вообще, хочется прийти к родителям, посидеть, поговорить. Никаких глобальных планов, просто желание жить, иметь человеческое общение, которого мы сейчас лишены.