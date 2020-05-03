Тимур Родригез: «Теперь у нас с женой уйма времени друг на друга»

Некогда резидент шоу Comedy Club (читайте о юбилее этого проекта на стр. 9) Тимур Родригез регулярно выпускает песни, дуэты, судит шоу «Маска» (НТВ) и успевает много разговаривать с любимой женой. «Телепрограмма» расспросила артиста, откуда у него столько сил и вдохновения.

— Шоу «Маска» стало для вас открытием? Выходит на сцену апокалиптический олень или психоделический лев — и поет. Не было жутковато?

— Мне повезло участвовать в огромном количестве различного рода программ. Подавляющее их большинство было интересными, оригинальными и значимыми. Что касается «Маски», пожалуй, я не подозревал даже о 50% потенциала этого шоу. Не говоря уже о бесконечном числе вопросов от подписчиков во всех соцсетях.

Мало того, что я сам ломал голову, кто на сцене, так еще меня атаковало огромное количество людей, не интересовавшихся до этого телевидением. Люди из интернета редко обсуждают то, что происходит на ТВ, а тут произошло обратное.

«Спасаем от скуки»

— У нас и так немало вокальных шоу. Кажется, зрителя даже перекормили ими. Но почему «Маску» смотрели?

— Я бы не назвал наше шоу сугубо вокальным, хотя формально, если отталкиваться от состава финалистов, да. Тут все работало вкупе. Неподдельный интерес вызывали не только номера, но и беседа с жюри, ответы на вопросы, живое общение, в котором участники себя проявляли, запутывали всех и вызвали интерес, даже когда номер был слабым.

— Кто больше всех удивил вас в «Маске» и почему?

— Пожалуй, самым большим открытием стал Лев. Несмотря на то, что в третьем выпуске я узнал этот тембр и шипящие звуки. Но когда я понял, что это Анатолий Цой (солист распавшейся группы MBand. — Авт.), мне не стало менее интересно следить за ним. Потому что Анатолий — качественный, высококлассный, талантливый вокалист. Думаю, он открыл в шоу самого себя заново. Все его номера были западного уровня.

— Вы участвовали во множестве музыкальных и музыкально-пародийных проектов. Можете вспомнить самый комичный эпизод?

— Как мне кажется, по-прежнему самым смешным номером остается перевоплощение в Нюшу в проекте «Один в один». Более резкой и ноющей боли, чем от пребывания в шортах пятилетней девочки, я не испытывал. Вряд ли что-то с этим может сравниться.

Мне еще надо было поднимать ноги, забираться на высокие конструкции. Да, мне это помогало петь песню «Выше» еще выше. Если вы понимаете, о чем я. Но было адски больно. Еще больнее было подниматься в этом наверх под потолок, но чего не сделаешь ради людей? Мы же ходили во время карантина на съемки «Маски», понимая: кому, как не нам, бросаться на амбразуру спасения людей от скуки?

— На днях проекту Comedy Club исполнилось 15 лет. Чем этот проект стал для вас? И согласились бы вернуться туда, если бы позвали?

— Конечно, не согласился бы. Потому что моя жизнь и карьера полностью меня устраивают. На радио сейчас звучит дуэт с Григорием Лепсом на песню «Спасибо», которую я написал сам и вызвал восторг Григория Викторовича. В интернете гуляет песня «На карантин», которая была написана исключительно для моей ленты Инстаграма. После того как она стала хитом, мне пришлось ее выпустить как отдельную песню.

— И все же, что с «Комеди»? Скучаете?

— Да, скучаю. По гастролям с определенным градусом настроения. Но это то, что я должен был пройти, — и сделал с удовольствием. Однако мне было безумно интересно рассказывать о себе дальше. Это часть моего прошлого, которую я очень люблю.

— Карантин и вирус — это заговор рептилоидов? Или реальная угроза?

— Как пошутил мой близкий друг, продюсер Леонид Школьник, в мире должно было что-то произойти, чтобы ты написал очередную бомбу. Во время карантина я стал выдавать в два раза больше контента и, к счастью, сделал это, потому что понял — людям нужна отдушина. Их надо отвлекать от ужасов. Сел и искренне начал делать ультраразвлекательный контент. Надеюсь, это помогло поднять дух нации (смеется).

«Буду много целоваться»

— Детей и жену приходится успокаивать?

— Скорее приходится объяснять. Потому что даже будучи дома я продолжаю «отсутствовать». Чаще всего я увлечен созданием нового контента. А так как жена со мной живет уже очень много лет (Тимур женился на Анне в 2007 году. — Авт.), да и дети уже взрослые, все понимают: если к папе пришло вдохновение, то прогонять его не стоит. Так что весь в работе даже на карантине.

— Самоизоляция стала для вас временем переоценки?

— Как и большинство людей планеты Земля, открыл для себя невероятное количество плюсов в этом. Пребывание дома с родными — главный из них. Хотя есть и шутка: люди оказались в ужасе от того, что месяц им придется провести взаперти с теми, с кем поклялись провести остаток жизни. Она дико смешная. Но мне хорошо с моими родными. Конечно, иногда устаем друг от друга. Для этого и есть большой дом — мы можем разойтись по разным комнатам, почитать книгу или посмотреть что-нибудь, а потом вернуться за общий стол или сесть вместе и посмотреть кино. Я вот перечитал то, что давно хотел перечитать. И прочел то, что откладывал. Думаю, если уметь искать позитив — а я всегда так живу, — то карантин может стать полезным временем. Разумеется, хочется пожелать здоровья тем, кто оказался на больничной койке. Поскорее выздоравливайте!

— Сидеть долгое время дома и все время видеть жену — это хорошо или плохо?

— Мы много разговариваем, и это очень приятно. Поговорить о важном с любимым человеком иногда не удается. А теперь у нас уйма времени друг на друга.

— Что сделаете из запрещенного или недоступного в карантин первым делом, когда нас всех отпустят на свободу?

— Думаю, буду много целоваться, обниматься, жать руки. И очень много выступать! А на концертах я часто касаюсь людей. Если кто не знал, приходите. Будем много обниматься. Обещаю. Будьте здоровы и до встречи! Вы в зале — я на сцене, все, как обычно, схема привычна.