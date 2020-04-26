«Не читайте желтую прессу»: звезда «Уральских пельменей» Илана об «уходе» Андрея Рожкова, любимых образах и школьных обидах

Илана – звезда популярного юмористического проекта «Уральские пельмени» и его настоящее украшение. Она одинаково убедительна и в образах тайской горничной, гламурной мастерицы маникюра, работницы стриптиз-клуба и многих других ролях. Сейчас Илана, как и большинство законопослушных российских граждан, находится на самоизоляции. В эксклюзивном интервью Teleprogramma.pro она рассказала о своих секретах красоты, отношениях с бывшей участницей «Уральских […]

Илана – звезда популярного юмористического проекта «Уральские пельмени» и его настоящее украшение. Она одинаково убедительна и в образах тайской горничной, гламурной мастерицы маникюра, работницы стриптиз-клуба и многих других ролях. Сейчас Илана, как и большинство законопослушных российских граждан, находится на самоизоляции. В эксклюзивном интервью Teleprogramma.pro она рассказала о своих секретах красоты, отношениях с бывшей участницей «Уральских пельменей» Юлией Михалковой и любимых книгах.

— Илана, чем «Уральские пельмени» порадуют нас в новом сезоне?

— Скоро вы увидите, как «Уральские пельмени» проводят время на карантине. Это единственное, что пока могу сказать. Больше никаких тайн раскрывать не могу.

— Значит, скоро впустите зрителей в свои дома?

— Получается, что в некоторой степени это так и будет.

— Как вообще карантин отразился на вашей финансовой составляющей?

— У нас сейчас закончились все концерты. Отменены все съемки. Фактически

лишились заработка. Ну а я нахожусь на обеспечении мужа.

— Вы воплотили множество образов на экране. А какая роль является самой любимой?

— В новогоднем выпуске появился такой новый образ, как Мариночка и Аркадий – это такая интеллигентная семья. Моя героиня — учительница французского языка. В новых выпусках и новом сезоне аудитория увидит продолжение этого номера. Очень смешно, я думаю, будет наблюдать за тем, как Мариночка выходит из себя и начинает ругаться по-французски. Сейчас это мой самый любимый персонаж. А еще Мариночка поет и танцует, и делает это очень забавно. Ну а мы выполняем свою главную задачу – рассмешить зрителя.

— Образ учительницы ведь стал вашей первой ролью на проекте. А как учились в школе?

— На самом деле достаточно неплохо. У меня было всего две тройки по точным наукам – по физике и по химии.

— Я где-то читала, что в школе у вас были непростые отношения со сверстницами…

— Я действительно не ладила с одноклассницами. Когда мы переехали в Санкт-Петербург, то жили достаточно тяжело. И некоторые девочки подтрунивали надо мной: «Илана целый год ходит в одних и тех же джинсах». Именно поэтому у меня сейчас огромная гардеробная комната, а в коллекции одежды самые лучшие бренды. Это все последствия детских комплексов. После переезда в Санкт-Петербург мои родители много работали, им было очень тяжело. Все деньги уходили на то, чтобы я ходила в музыкальную школу, на танцы, на занятия по английскому языку, а не на шмотки и на развлечения.

— А подруги у вас есть? Верите в женскую дружбу?

— У меня есть две подруги, с которыми я дружу уже очень долго. Одна вообще не имеет к творчеству никакого отношения, мы с ней вместе с восьмого класса, со школьной скамьи. А что касается другой, то это актриса Дарья Храмцова. Вы могли видеть ее в таких сериалах, как «Корабль», «Закрытая школа», «Принцесса-лягушка». Это мои самые лучшие подружки.

— А с Юлией Михалковой, покинувшей проект «Уральские пельмени», общаетесь? Может быть, вы дружили с ней?

— Иногда можем созвониться, списаться, встретиться где-то на мероприятии. Но если говорить о дружбе глобально, то мы не дружим. После того как Юлия ушла из шоу, она немного закрылась. Мы с ней хорошо ладили всегда. Периодически после концертов сидели в кафе, что-то придумывали, но она сейчас занята своей личной жизнью. Когда женщина встречает своего мужчину, ей становится не до подруг. И сами подруги понимают, что в этот самый период отходят на второй план.

— Но ведь у вас тоже налаженная личная жизнь. Но, тем не менее, вы везде успеваете…

— Когда у тебя все завертелось, и ты с головой ушла в новый роман, это одно дело. У меня же стабильная семейная жизнь, которая длится уже седьмой год. Естественно, что сейчас я могу уделять время и подругам, и работе.

— … И своей внешности. Поделитесь, пожалуйста, своими рецептами красоты…

— В первую очередь это хорошее настроение и спорт. Также следует пить больше воды, читать книги. А то любая красота не перекроет пустых глаз.

— А какая у вас любимая книга?

— Книга «Маленькие женщины», по которой был снят фильм, номинированный на «Оскар» в этом году. Это моя любимая книжка с детства.

— Вернемся к теме шоу. Писали, что Андрей Рожков ушел из «Уральских пельменей» вместе с Вячеславом Мясниковым. Как бы вы прокомментировали этот раскол?

— Куда он ушел? Вы читаете желтую прессу, которая сочиняет истории о том, что у меня что-то не то с лицом и другие разные небылицы. Вы зачем это делаете? Андрей Рожков никуда не ушел. Единственный момент, что они с Вячеславом Мясниковым гастролируют отдельно. А в Екатеринбурге и в Москве мы все выступаем вместе.

— Какое первое впечатление на вас произвел Андрей?

— Самое благоприятное. Андрей – умнейший и добрейший человек. Когда с ним общаешься, то испытываешь какое-то спокойствие – он добрый и невероятно светлый.

— Насколько тяжело женщине в мужском коллективе?

— Я только недавно рассказывала, что когда мы переодеваемся за кулисами, то межполовых различий не существует. Мы бесполые. В этот момент, прежде всего ты артист и работник, а не женщина или мужчина.