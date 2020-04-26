«Я переживаю, чтобы уличные разбои не вошли снова в моду»: Александр Незлобин о 90-х, новом шоу и надоевшем вирусе

26 апреля на телеканале СТС состоится премьера шоу «Стендап Андеграунд». В его рамках на сцене выступят неизвестные стендап-комики с багажом самых провокационных шуток, которые в будущем могут стать знаменитыми.

Продюсеры передачи Сергей Светлаков и Александр Незлобин считают, что проект поможет сформировать кузницу юмористических кадров. Незлобин также выступил в качестве режиссера и специального гостя шоу.

В интервью Teleprogramma.pro он рассказал о закулисье нового проекта, своих карантинных буднях и о шутках после пандемии.

«Стендап – это заранее написанный монолог»

— Александр, как проходил кастинг нового шоу?

— Мы организовали много технических вечеринок в Москве. Туда приходили комики, их друзья и просто люди, которые узнавали о проекте — приходили к нам и выступали.

И чем лучше выступал комик, тем больше было шансов, что он попадет на съемки проекта. Если зритель реагирует и смеется, то комик снимается в «Стендап Андеграунде».

— В вашем проекте выступает не совсем обычный артист Андрей Цеховский: из-за болезни у него страдает дикция и нарушена координация движений. Расскажите, пожалуйста, о нем подробнее…

— У него стадия какого-то заболевания, которое влияет на дикцию. Стендап – это когда ты рассказываешь про свою боль и переживания. Цеховский как раз и рассказывает про себя, свою дикцию и остальное. Мы не имеем право дискриминировать кого-то, тем более по причине здоровья. Для нашей программы есть один критерий — смеется зритель или нет.

— Говорят, что проект снимается без заранее написанного сценария. Насколько тяжело для вас работать в таком формате?

— Это не совсем корректное высказывание. Стендап – это все равно заранее написанный монолог, где ты уже знаешь свои шутки.

Я могу импровизировать и что-то добавлять, когда нахожусь на сцене. Но сценарий все равно есть. Поэтому говорить, что он не написан заранее, не совсем верно.

Он может быть нечетким, но ты знаешь линию и структуру своего повествования. Только во время такого мероприятия, как «Открытый микрофон», до съемок комики иногда выходят на сцену «сырыми», чтобы уже что-то допридумать на сцене.

«От ковров дома думаем отказаться»

— Интересно, что на сцене вашего шоу постелены ковры. А у вас дома есть этот элемент интерьера?

— Мы только что говорили, что надо бы от них отказаться, потому что собака иногда воспринимает их как туалет. Поэтому я бы последовал этому совету.

Но на сцене мы решили постелить ковер как некий атрибут «Стендап Андеграунда» и нам понравилось.

— Сейчас в наше общество возвращаются элементы 90-х годов. Как вы думаете, может, и ковры как символ того времени тоже окажутся в тренде?

— Я думаю, что 90-е, скорее, вернутся с их криминальной ситуацией. Ковры в моду не должны войти, разве что изредка и в каком-нибудь другом дизайнерском прочтении. Я больше всего переживаю за возможные разбои на улицах. Главное – чтобы они не вошли в моду.

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Чем занимается на карантине

— Чем занимаетесь во время карантина?

— Пытаюсь дистанционно сделать премьеру нашего шоу. Это достаточно сложно, но работаю, также пишу новые проекты и доделываю старые.

— Успеваете смотреть какие-то фильмы?

— Я пытаюсь, но у меня это плохо получается. Я смотрю много всего по работе, поэтому у меня практически ни на что не остается сил. Впрочем, последний фильм, который я посмотрел, — это сериал Tiger king.

— Как коронавирус повлиял на ваше финансовое положение?

— Что-то отменяется, что-то переносится. Конечно, это коснется всех и каждого. Меня эта ситуация пока не резко коснулась, поскольку в эти дни у меня не стояли концерты.

Я думаю, что меня накроет той волной, которая уже идет следом. Люди начнут терять работу и меньше ходить на концерты.

«Я завязал говорить на личные темы»

— В начале своей карьеры в Comedy club вы выступали с монологами на тему взаимоотношений мужчины и женщины. А вы нашли свою любовь? Говорят, у вас хорошая семья. Можете рассказать о ней подробнее?

— Нет, не могу и не буду. Я перестал это делать. Для человека, выступающего в моем жанре, говорить про семью не очень хорошо.

Потому что я выхожу на сцену с грубыми шутками. И у зрителя возникает дисбаланс: как такой любящий отец и муж может позволять себе говорить такие грубые вещи? Поэтому я завязал говорить на личные темы.

— Как вы думаете, на какую тему будут шутить стендап-комики после коронавируса?

— Безусловно, на тему вирусов и болезней. Все зависит от того, насколько долго продлится карантин. Может быть, люди настолько устанут, что не захотят слушать шутки на эту тему. То есть должно пройти какое-то время.