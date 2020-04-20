Виталий Хаев: «Я был маленький, а дедушка протягивал мне рюмочку»

У сериала «Бывшие» про запутанные отношения пациентки клиники для алко- и наркозависимых (Любовь Аксенова) с окружающим миром непростая судьба. Первый сезон показали аж по Первому каналу. Второй, куда более жесткий и откровенный, недавно выдали на платформе Start. И вот, наконец, проект вернулся в федеральный эфир: оба сезона покажут на канале ТНТ. Виталий Хаев играет отца героини Аксеновой — влиятельного чиновника, которого дочь если и любит, то где-то очень глубоко.

— Страна на карантине. Как эти дни проводите вы? Съемки прекращены?

— До последнего момента работали над одним проектом, но в конце концов пришлось эти съемки остановить. Очень жалко премьеру «Стрельцова» (в этой драме с Александром Петровым в главной роли Хаев играет знаменитого футболиста и тренера Валерия Маслова. Премьера ленты планировалась 16 апреля, но была отменена. — Авт.). Очень ждал этот фильм. Он так тяжело давался. Футбол все-таки. Но мне нравилось там сниматься. Непонятно, когда он теперь выйдет. Сами видите, что происходит. Никто не знает, что будет завтра.

— Вы тоже дома на самоизоляции?

— Я очень законопослушный. Сказано никуда не ходить – я не пойду. Ну и побаиваюсь — возраст уже (1 июня актеру исполнится 55. — Авт.). Нет, я не паникую. Но относиться к ситуации небрежно, как наша молодежь… У меня сын до последнего ездил в метро без маски. Я с ума сходил просто. Бесшабашность молодости.

— Какой российский сериал за последнее время вы посмотрели?

— Мне нельзя такой вопрос задавать, потому что в этих сериалах работают мои друзья, артисты, с которыми я всю жизнь бок о бок на площадках. Если я назову один сериал, кто-нибудь наверняка обидится. Но я чувствую, что сейчас выходит очень много классных вещей, серьезных. «Шторм» получил все премии совершенно заслуженно. Невероятные актерские работы, режиссерская работа замечательная. И их много, таких сериалов.

— Начался бум видеоплатформ, где показывают самые интересные сериалы, согласны? Вот и второй сезон «Бывших» показали сначала только там.

— Второй сезон гораздо жестче. Народ стал крылья расправлять! Согласитесь, на официальных каналах ТВ существует некое клише, по которому пишут сценарии. Это не цензура, просто там продукт для общего зрителя – и дети могут увидеть, и старики. Поэтому все немножко прижато в рамки. А в сериалах для платформ люди исследуют проблему глубоко, начинают работать несериальным методом. Артисты идут туда с удовольствием.

«С детьми надо разговаривать»

— Знаете, какая самая частая претензия к «Бывшим»? Что ваша сериальная дочь в исполнении Любови Аксеновой — алкоголик, а выглядит прекрасно. Не похожа на человека, у которого такая зависимость есть.

— Люба — вообще красивая девушка, ее сложно сделать изможденной. Всегда находятся зрители, которые не смотрят сериал, а ищут, что в нем не так. Например, я посмотрел «Союз спасения». И мне один друг говорит: «Да это все неправда!». Я говорю: «Ну, как неправда? Костюмы замечательные. Люди играют прекрасно». «Там честь левой рукой отдают». Он это заметил! Находятся люди, которые следят не за эмоциональной составляющей, не за тем, как играют артисты, а разбирают, что не так. Но это же не документальный фильм. В любом художественном произведении существует своя мера условности. Если бы во время всего сериала в кадре ходила зачуханная девочка, никто бы него не смотрел. Я это так определяю. Что, если герой колется наркотиками, артиста тоже надо ими наколоть?

— У вашего героя катастрофически не складываются отношения с дочерью. У вас двое сыновей. Случались периоды непонимания?

— Со старшим было проще. Он уже совсем взрослый, закончил Высшую школу экономики. Кстати, экзамены из-за пандемии они сдавали удаленно. А младший, которому 14 лет исполняется, чувствую, пришел в тот период, когда все, что говорится взрослыми, отрицается. Абсолютно все. На все есть свое мнение! Все подвергается сомнению. Он мальчишка начитанный, интересующийся кино, литературой. С ним порой бывает просто невыносимо. И это не так, и это не то. Ну, видимо, такой возраст. Пройдет, наверное.

— И как быть отцу?

— Я не могу давать советов. Разные родители, разные дети. Но если говорить в общем, с детьми, во-первых, надо разговаривать, а во-вторых, их надо любить. Мне кажется, это самое главное чувство, которое они от нас принимают и чувствуют. Причем я так наблюдаю, кем бы папа ни был — успешным, неуспешным, в конце концов, пьяницей, если дети чувствуют его любовь к себе, то с благодарностью относятся к своим родителям.

— За детей можно перестать волноваться? Вырос — и все, сердце за него не болит.

— Мне кажется, это невозможно. Я тоже думал: «Ну, все, хорошо. Сейчас он поступит в институт и можно за него не беспокоиться». Но все равно волнуешься: как он там? Двойки свои исправляет или нет? Дальше он начинает жить один. Приезжаешь к нему чуть ли не со своими продуктами, показываешь, как готовить. А последнее у меня было: сын сдал на права и начал водить автомобиль. Помню чувство, когда мы первый раз вместе ехали – он за рулем. Я бешено волновался, подсказывал, говорил, куда поворачивать: «посмотри туда, посмотри сюда». Он говорит: «Папа, успокойся, я все вижу». И вот буквально вчера мы опять вместе ехали и я поймал себя на мысли, что я опять волнуюсь за него. Всегда, наверное, будет это. Потому что мы их любим, потому что это часть нашей жизни.

— Возвращаясь к проблематике сериала «Бывшие»… Когда случилось ваше первое знакомство с алкоголем?

— Ну, когда какие-то семейные застолья были, я был еще совсем маленьким.

— Маленьким?!

— У нас была очень большая семья — у дедушки с бабушкой было восемь детей. И я был первый внук, горячо любимый всеми. А когда все сидели за столом, дедушка все время протягивал мне рюмочку — вина языком попробовать. Я почему-то этот момент запомнил.

— А чтоб всерьез?

— В подростковом возрасте, в школе нет — нас в ежовых рукавицах держали. Я спортом занимался все время, как-то не до алкоголя было совершенно. Наверное, уже после службы в армии я с алкоголем познакомился. Я и курить только тогда начал, хотя тогда все вокруг курили.

«Китайцы до сих пор пишут»

— После фильма «Как я стал русским», где вы сыграли олигарха Платонова, вы внезапно стали звездой Китая. Вами уже интересовались китайские режиссеры?

— На самом деле китайская история началась гораздо раньше, чем вышел этот фильм. Сначала на СТС вышел первый сезон сериала под названием «Как я стал русским». И тогда в моем инстаграме начали появляться странные иероглифы. Я их переводил переводчиком: «мафия, папа…». И огромное количество подписчиков из Китая! По 10 тысяч в день! Я не понимал, что происходит. Потом появились статьи о том, что в Китае по просмотрам «Игра престолов» на первом месте, а на втором… сериал «Как я стал русским». Мне взломали Инстаграм. Помню, снимали сцену для «Доктора Рихтера» на Воробьевых горах. А туда китайские группы возят. Они увидели меня и начали кричать, рваться за оцепление фотографироваться… В итоге китайские продюсеры связались с нашими: «сериал популярен, давайте снимем кино, только с китайским персонажем». У нас-то был американец. Почти два года переписывали сценарий. То китайцам не нравилось, то нам. Наконец вышел фильм, причем китайцы для себя сняли свою версию. Мы поехали в Китай на премьеру. И фильм там с успехом провалился, насколько я знаю. Но китайца до сих пор мне пишут. Я у них спрашиваю: почему именно этот олигарх вам понравился? Они говорят: «Знаете, у нас в стране очень много богатых людей, но никому из них не позволено себя вести так, как ведет себя ваш герой в этом фильме».

— Как не впасть в уныние, сидя дома? Какие слова сказать самому себе и своим близким?

— Самоизоляция – время для самосовершенствования. Я обожаю заниматься спортом. К сожалению, сейчас все закрылось. Но это не значит, что не надо заниматься собой. Если не лениться, можно придумать себе комплекс упражнений. Во-вторых, у меня накопилось огромное количество фильмов, сериалов, которые все время откладываешь на потом. Сейчас в этом смысле золотое время, когда ничто не может отвлечь тебя от этого. Ты можешь спокойно посмотреть то, что ты хочешь. Третье, конечно, саморазвитие. Ты можешь читать, заниматься йогой, медитациями — всем чем угодно. Спасение нашего времени – это общение. Мы сейчас можем общаться через скайп, через видео — ты все равно не один. Я в детстве читал «Голову профессора Доуэля» — там первый раз в литературе появился телефон, по которому ты видишь человека. Тогда это была тика, абсолютная фантастика! Ты читал и понимал, что увидеть человека по телефону невозможно. А теперь мы по видеоконференции можем друг с другом чокнуться даже, выпить за здоровье. Дел на самом деле много…

Сериал «Бывшие» на ТНТ с 20 апреля, понедельник-четверг/22.00.