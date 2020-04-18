«У невестки изумительный характер!»: 83-летняя Светлана Немоляева рассказала, как живет в самоизоляции

18 апреля – день рождения Светланы Немоляевой, актрисы, сыгравшей во множестве фильмов и спектаклей, но запомнившейся зрителям, прежде всего, своей ролью Оленьки Рыжовой из комедии Эльдара Рязанова «Служебный роман». Артистке исполняется 83 года. Поздравляем!

Нежная, ранимая, женственная и откровенная, — такой Светлана Немоляева осталась и сегодня. Мы поговорили с народной артисткой РСФСР о театре, внуках и тонкостях самоизоляции.

«Буду играть до тех пор, пока зритель меня выдержит!»

— Светлана Владимировна, как будете отмечать свой праздник в условиях самоизоляции?

— Мы за городом сейчас находимся, я и моя семья – сын с невесткой, и внучка моя, и брат мой недалеко живет… Вот семьей и отметим, без гостей, без моих театральных друзей-приятелей. Потому что сейчас карантин, никто никуда не ездит. Посидим дома, в тесном кругу.

— Вы по-прежнему играете на сцене театра, выходят фильмы с вашим участием… Поделитесь секретом вашей энергичности и бодрости!

— Никакого секрета у меня нет. Я думаю – у каждого человека есть свой заряд, и у кого-то он больше, у кого-то – меньше, как и продолжительность жизни. Кто-то до преклонных лет трудится, и работа его не тяготит, а кто-то, наоборот, мечтает поскорее уйти на пенсию.

Я люблю свою профессию. Всегда мечтала быть актрисой, и моя мечта исполнилась. И я хочу до конца своей жизни оставаться в профессии – сколько судьбой отмерено, сколько Бог позволит. Столько, сколько меня зрители выдержат!

«Случались мысли уйти из театра – но я вовремя остывала, и теперь счастлива»

— Вот уже шестьдесят лет вы – актриса Театра имени Маяковского. Никогда не хотелось поменять место работы?

— Нет, никогда. Я в достаточной степени консервативна. Я полюбила наш театр сразу, как только туда пришла и как только меня взяли. Он стал для меня домом родным.

— А переманить вас не пытались?

— Были предложения… Вообще всякие ситуации случались в моей жизни – и драматические, и счастливые. Я пережила и взлет в профессии, и моменты отчаяния случались, когда приходили в голову мысли – не расстаться ли, не уйти ли.

Но это проходило – я вовремя остывала. И сегодня я счастлива, потому что не совершила никакого рокового поступка и прожила в своем театре такую большую жизнь.

«Внучка Полина выросла в театре и на гастролях»

— Ваша внучка Полина – успешная актриса, вы с ней даже играете вместе, на одной сцене. Это вы повлияли на выбор ее профессии?

— Вы знаете, Полина росла в театре, росла на гастролях. Приходила на спектакли – и не только ко мне с дедушкой, Александром Лазаревым, но и к папе с мамой (сын Светланы Немоляевой – известный актер Александр Лазарев-младший, — прим. ред.).

И еще маленькой девочкой она участвовала в спектакле – я ее притащила. Так что она с детства чувствовала себя на сцене, как рыба в воде. У нее не было момента привыкания или неожиданности, не было стресса от появления на сцене. Для Полины театр – дом родной.

И свою профессию она выбрала сама. Хотя Алина, моя невестка, всегда смеется, вспоминая, как я после репетиции прибегала домой, хватала маленькую Полину на руки, кружила и кричала: «Мы будем артисткой, мы будем артисткой!».

И вот Полина выросла, стала красавицей с дивным голосом, она прекрасно поет. Я с большой радостью играю с ней в спектаклях «Таланты и поклонники», «Бешеные деньги»… Для меня это – большое счастье.

— А внук Сергей не собирается связать свою жизнь с актерской профессией?

— Внук учится тоже во ВГИКе, но только на продюсера. Ему это очень интересно, он увлечен этой профессией. А может быть, и сам когда-нибудь сыграет в кино, вдруг судьба так сложится…

«У невестки Алины – изумительный характер!»

— Сейчас достаточно сложное время – пандемия, самоизоляция… Как вам живется в этих условиях, кто вам особенно помогает?

— Очень помогает невестка Алина. Она замечательная, у нее дивный характер, изумительный! Она и веселая, и неожиданная, а еще ироничная и очень добрая.

Душа у нее – нараспашку. Это божественное качество, особенно в быту, когда приходиться постоянно всем вместе находиться. Очень важно в таких условиях быть доброжелательными, снисходительными, ироничными. Все эти качества в Алине есть, поэтому нам всем вместе легко.

— А до пандемии вы тоже жили все вместе?

— Нет, мы жили отдельно. Это сейчас нас всех вместе сын собрал на даче, он очень заботливый, и сейчас тщательно следит, чтобы мы выполняли все правила безопасности.

Так что мы проводим все время вместе, на природе. Природа радует – лес вокруг. Может быть, теплая погода придет, это будет большой подарок. Стараемся друг друга не огорчать и развлекать.

— Что вы сами себе пожелаете на день рождения?

— Я могу пожелать себе и всем людям только одного – чтобы поскорее эта туча, которая над нами нависла, прошла, и чтобы мы все вернулись к прежней жизни.

Хочу опять выйти на свою сцену, играть свои спектакли, хочу видеть полный зрительный зал, хочу слышать из своей гримуборной дыхание зала через радиотрансляцию – говор, шепот, смех…

Хочу, чтобы шум и гул зрительного зала меня снова встретил. Это завораживающий момент – когда открывается занавес, стихает гул и начинается действие на сцене.

Мы поздравляем Светлану Немоляеву с днем рождения и присоединяемся к ее пожеланиям – пусть наша любимая артистка еще много раз выходит на сцену Театра имени Маяковского, радуя своих поклонников!