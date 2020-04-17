«Это был настоящий поход на выживание»: Валерия – о карантине, о политике и об отношениях с Пригожиным

Корреспондент Teleprogramma.pro задала артистке в канун ее праздника несколько вопросов.

«Никуда из дома не выхожу»

— Валерия, как будете отмечать день рождения? В условиях самоизоляции остается не так много вариантов…

— Ничего особенного устраивать не будем. Вместе, вдвоем… Мы уже «порепетировали» на дне рождения Иосифа 2 апреля, у нас рядом праздники. Следующий у мамы будет, 27-го. Такой вот апрель в этом году. Ничего страшного. На день рождения Иосифа мы устроили виртуальный праздник — два часа общались с детьми по конференц-связи.

— Значит, и на свой день рождения планируете также сделать?

— Конечно, а какие у нас есть варианты? Честно говоря, я очень боюсь всяких контактов сейчас. Если и выбираюсь куда-то из дома – то только на съемки проекта, который начался еще до карантина, потому что у нас есть обязательства, мы должны завершить этот проект.

Всего остального я очень опасаюсь, ни с кем не общаюсь, никуда из дома не выхожу. Маме отвозим продукты, ставим пакеты под дверь, чтобы не контактировать.

«Это был настоящий поход на выживание»

Известно, что Валерия – девушка спортивная, а, кроме того – еще и достаточно рисковая. Иногда она устраивает себе нечто вроде проверки «на прочность»…

— Два года назад вы рассказывали в интервью, что прыгнули со скалы с парапланом. С тех пор пробовали еще что-нибудь такое же экстремальное?

— Да! Не менее эктремальным был наш поход в августе 2018-го на лошадях в горы Карачаево-Черкессии. Я села на лошадь впервые в жизни и даже предположить не могла, какое испытание меня ожидало!

Это оказался настоящий поход на выживание – мы шли по скалам… Эти карачаевские лошади такие умные и сильные создания, они буквально карабкались по отвесным скалам. Временами было очень страшно, мы пробирались порой по узким тропинкам — шириной в одно копыто.

Но отступать было некуда – раз уж ввязались, нужно было дойти до конца. Мы поднялись на высоту 3 тысячи метров. Путешествие составило около 100 километров. Мы 5 дней шли… Разбивали лагерь, спали в палатках… Мылись в реке!

Наверное, это было мне необходимо – пережить такое, испытать свои силы. Чистой воды экстрим. Но еще раз я бы на такое не пошла!

«Собиралась слушать аудиокниги в походе»

— А как вам вообще пришла в голову идея этого путешествия?

— Это не мы придумали, наши друзья. Они занимаются лошадьми. Нас собралась большая компания, а я, кажется, оказалась единственным новичком, который никогда в жизни не сидел на лошади.

Я думала – будет легкий поход, закачала себе аудиокниги, собиралась их слушать… Какие книги! Первый переход у нас занял 8 часов времени. Холод, дождь, туман, мы в плащ-палатках… Прошли все климатические зоны – внизу были практически субтропики, а наверху – тундра. В общем, круто было. У меня всегда так – не будучи экстремалом, постоянно ввязываюсь в такие истории.

«В политику не собираюсь»

— Давайте поговорим о вашей возможной политической карьере – это ведь тоже своего рода экстрим. Говорят, вы собираетесь создать партию «Сильные женщины»…

— На самом деле, я думаю о создании какого-то движения, объединяющего женщин для борьбы за свои права. Но о политической карьере я, честно говоря, не мечтаю. Пока что я нужна в своей профессии. Кстати, у меня сейчас вышел дуэт с Максимом Фадеевым, много проектов впереди, то есть я не собираюсь менять сцену на какое-то новое направление.

Это было бы общественное движение, помогающее женщинам. Но сейчас эта ситуация с коронавирусом все затормозила, так что пока – ничего конкретного.

«Любимое блюдо мужа – жареная картошка, но видит он ее раз в год!»

— Валерия, сейчас, наверное, у вас освободилось время, чтобы радовать мужа вкусными блюдами. Вы вообще любите готовить? Какое блюдо у вас любимое?

— Я многое умею готовить, любые изысканные и «навороченные» блюда, но хорошо знаю, что больше всего порадует моего мужа, — это жареная картошка. Это блюдо у нас входит в разряд запрещенных, поэтому готовится примерно раз в год. Вот на день рождения Иосифа я приготовила ему жареную картошку, и еще пирожное сделала «картошка» — тоже его любимое. Такой картофельный день рождения получился. Счастью не было предела! Самый настоящий праздник.

Люблю готовить виноградные листья, фаршированные творогом, блюда из кабачков – кабачковые оладьи, например… Много чего умею.

— А вы не вегетарианка?

— Нет, я просто не люблю мясо и ем его крайне редко. И Иосиф тоже редко ест мясо, практически мы от него уже отказались.

«Я лучше, чем Иосиф, контролирую свои эмоции»

— Кто в вашем союзе с Иосифом Пригожиным более эмоциональный?

— Трудно сказать… Мы с ним оба – Овны, и оба очень эмоциональны. Но я, пожалуй, более сдержанная. У меня лучше получается контролировать свои эмоции. Моему мужу не всегда это удается.

— Сложно ли людям с такими эмоциональными характерами сейчас находиться постоянно рядом, в четырех стенах, когда нет возможности отдохнуть друг от друга?

— Сложно… Мне кажется, главное в такой ситуации – постоянно быть занятыми. Тогда некогда конфликтовать. Мы с Иосифом как работали, так и работаем. У каждого своя зона ответственности. А, кроме того, я сейчас еще загрузила себя всякими уроками, онлайн-занятиями, и в результате нам с ним особо некогда даже видеться, хотя находимся в соседних комнатах. В общем и целом – нормально.

— Вы всегда очень элегантно одеваетесь. Какие бренды можете назвать своими фаворитами?

— Я об этом уже очень давно не думаю – о брендах. Сейчас для меня самое главное – актуальность образов, интересные сочетания. Я уже перестала воспринимать «тяжелый люкс», может быть, только какие-то отдельные элементы, аксессуары. У меня много вещей от российских дизайнеров. Мне нравится самой создавать образы, находить какие-то необычные решения, по крайней мере, в повседневной жизни – вне сцены и съемок – я так и делаю.

Мы поздравляем Валерию с днем рождения и желаем новых интересных проектов, дуэтов, новых творческих идей и находок!