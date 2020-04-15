Ирина Маирко — об экс-муже Виталии Гогунском: «Он никак не может определиться, что дороже — семья или свобода?!»

Милане Маирко всего десять, а у нее уже есть поклонники. Ее клип «Малявка» на YouTube собрал более 187 млн просмотров. Юная певица планирует гастрольный тур по России.

Многие думают, что талантливого ребенка в мир шоу-бизнеса продвинул ее папа, актер Виталий Гогунский (телезрители его запомнили как Кузю из сериала «Универ»). Но это не совсем так.

Об истории успеха Миланы и об истинных причинах расставания с мужем впервые рассказывает журналу «Телепрограмма» его экс-жена Ирина Маирко.

«Разошлись мы не очень мирно»

— Незадолго до объявления пандемии у Миланы прошел большой сольный концерт в Москве. Все билеты были проданы задолго до выступления. Теперь это удается не всем взрослым знаменитым артистам.

— У Миланы получился отличный старт! Продано 1500 билетов за 2 месяца до начала концерта. Конечно, в первую очередь это заслуга Миланы, ее талант и харизма покорили детские сердца. Во-вторых — моя правильная стратегия как продюсера.

— Папа Миланы Виталий Гогунский участвовал в подготовке концерта? Это ведь очень затратное мероприятие: аренда зала, режиссура, команда танцоров и много других расходов.

— Расходы на концерт Миланы я полностью взяла на себя. Виталий не поддерживал ни финансово, ни в соцсетях. Но я и не нуждалась в его помощи, у меня все получилось без него. Я сама все спродюсировала и считаю, что отлично справилась со всеми задачами концерта Миланы в «Вегасе».

К сожалению, Виталик никогда не верил в меня, всегда говорил, что максимум, на что я способна, — это дизайн одежды. Для меня это слишком скучно, я чувствую в себе гораздо больший потенциал.

— Ребенок переживает, что папа пропал из ее жизни?

— За 10 лет отцовства мы видели его не чаще чем раз в месяц. В последний раз его хватило на два месяца. Виталий никак не может определиться, что в его жизни имеет большую ценность: семья или свобода?!

Разошлись мы в сентябре не очень мирно. Может, поэтому он не поздравил Милану ни с Новым годом, ни с днем рождения и даже не пришел на первый концерт дочери. Милана переживает, но, кажется, уже привыкла. Она хочет разобраться: в чем виновата лично она? Мне важно, чтобы дочь поняла: причина не в ней, а, возможно, в специфическом воспитании Виталика. Я так и сказала Милане: «Высокомерное отношение к близким — это плохое воспитание, ты тут ни при чем».

— Как Милана реагирует на ваши расставания?

— Милана — уникальная девочка. Она интуитивно чувствует ситуацию. Например, дочь часто отказывается от мероприятий по непонятным для меня причинам. В итоге оказывается, действительно не стоило тратить на это время. Так же было и накануне нашей свадьбы с Виталиком (Ирина согласилась выйти замуж за Виталия Гогунского, когда Милане было уже 6 лет. — Авт.). Ребенок был против свадьбы, а во время бракосочетания у Миланы случилась истерика — она просила меня не выходить за него замуж. Эта ситуация разрывала мне сердце. Полгода я объясняла ребенку, что папа хороший, его нужно уважать. А сколько было разговоров перед сном, чтобы в семье наконец-то воцарился мир! В результате Милана приняла его. У нас началась счастливая жизнь. Казалось, все проблемы позади и впереди нас ждет только счастье! Но оно длилось недолго…

— В чем причина?

— У Виталика после свадьбы случилась очередная творческая депрессия, которая затянулась на год. Я пыталась его понять, окружила творческого гения заботой и любовью, а когда у нас закончились деньги, я по своей глупости решила, что муж должен работать (смеется). На протяжении целого года наша семья ежедневно наблюдала, как Виталик просыпался в пять вечера и до девяти утра играл у телевизора в приставку. Мои родители, наблюдая за этим, тихо волновались за наше будущее. Но я, как влюбленная женщина, как мать его ребенка, постоянно оправдывала мужа. Думаю, многие женщины меня поймут.

«Я поняла,что надо бежать»

— Когда вы решили расстаться?

— Окончательный разрыв случился, когда мы пытались сделать совместный проект — новогоднее шоу, в котором Милана и Виталик были бы главными героями. Мы договорились, что я отвечаю за организацию процесса, а Виталик — за творческую часть и сценарий. До шоу оставалось два месяца, Виталик не приступал к сценарию. Я не могла добиться конкретных действий и, конечно, была недовольна. А как бы вы поступили? У нас есть отличная идея, арендован зал, проведены переговоры, собрана команда, а действий нет. И тут я начинаю понимать, что имя Миланы может пострадать. Это самое страшное, что может случиться из всей этой истории. От бессилия мне хотелось плакать, естественно, начались скандалы, и Виталик решил меня отстранить от дела. Времени до шоу почти совсем не оставалось, а сценария все так и не было. Милана, видя наши ссоры, принимает решение не участвовать в шоу…

Тогда Виталик задумал делать детское шоу с участием своего персонажа Кузи. Но у него ничего не вышло. Видимо, одного актерского таланта мало, чтобы стать хорошим режиссером и продюсером. Для этого нужны другие качества, которых у Виталика нет. Мы окончательно расстались, и я подала на развод.

Нас развели в мае 2018 года. Я стала продюсером Миланы и начала развивать youtube-канал, ее бренд в других социальных сетях, открыла интернет-магазин. Тогда и появились первые деньги. Мы с Миланочкой объединились в маленькую, но сильную команду и начали работать…

— Эта история случилась больше года назад. Но ведь недавно вы дали Гогунскому еще один шанс?

— У меня начались угрызения совести: вдруг я использовала не все шансы, чтобы сохранить семью. Мне показалось, что Виталик чувствовал себя так же. Мы встретились летом 2019 года и решили попробовать еще раз жить семьей. Но теперь все было по-другому: я не рискнула предлагать Виталику участие в проекте Миланы, а дочь сильно от него отстранилась. Как только он приехал на дачу к моим родителям, первое, что сделал, — опять сел за приставку и начал сутками играть. Мое терпение лопнуло через два месяца. Я поняла, что у Виталика не случилось никаких изменений в сознании. Он остался на том же уровне: безделье, депрессии, мечты о великом будущем, собственное величие, лень и неуважение к близким. Компромисс и переговоры не для Виталика, и я поняла, что надо бежать. На этот раз навсегда. Это было мое осознанное решение, и Милана меня поддержала. Теперь понимаю, что все 12 лет делала ставку не на того мужчину. Сейчас моя жизнь посвящена Милане, и мне это нравится.

— А ведь люди, которые знакомы с вашей семьей по Инстаграму Виталия Гогунского и по его интервью, считают, что успех Миланы — его заслуга.

— Виталик подарил ей хорошие гены, но для успеха этого мало. Нужно постоянно трудиться. Кроме того, талант нужно грамотно продюсировать. Быть успешным детским продюсером — это огромный труд! Я стараюсь изо всех сил: рискую последними деньгами, веду переговоры, подбираю команду, веду соцсети, планирую бюджет и концерты.

Виталик всем говорит, что вложил деньги в первый клип «Малявка». Раскрою вам секрет: эту песню услышала я в школе Аллы Борисовны Пугачевой, где тогда училась Милана. А клип обошелся нам всего в 24 тысячи рублей, которые мы взяли из подаренных денег на свадьбу. Так что вложились мы оба, а Виталик даже не присутствовал на съемках. Что было дальше, вы уже знаете.

— Зачем же он постоянно просил вас начать все заново?

— Оглядываясь назад, я понимаю, что Виталику не была нужна семья. И возвращался он к нам, только когда оказывался в трудных ситуациях. Разгульный образ жизни, вредные привычки, заносчивость и лень стали главной причиной, почему мы не вместе. Он так на меня морально давил, что я дышать не могла: никогда не верил в меня, сразу обрубал все идеи, говорил, что он гений и самый талантливый человек в мире. Он, может, и талантливый, но только этого недостаточно для успеха, нужно прилагать усилия, много работать, чтобы что-то создавать. Ну или просто хотя бы ходить на кастинги и показывать себя, чтобы взяли на работу.

— Гогунский работает, он платит алименты?

— Работает ли Виталик? Я не знаю. Ни его, ни денег мы давно не видели. За полтора года на Милану он перевел 40 тысяч рублей. Самое несправедливое в этой ситуации то, что он думает, будто я манипулирую ребенком. Так, наверное, думают все разведенные родители, но в нашем случае это не так. Милана стала совсем взрослой, и критиковать отца было бы унизительным для меня. Я хочу, чтобы они дружили, но, к сожалению, доверие подорвано и его непросто восстановить.

— Есть ли у вас собственное жилье? И какая фамилия у вас и дочери?

— Наша с Миланой фамилия — Маирко, мы с Виталиком в разводе. Все, что у нас есть от него, — это квартира в Москве, в которой мы живем. Виталик обеспечил ребенка жильем еще в 2015 году, и за это мы ему благодарны. Он не раз пожалел о своем поступке, но когда-нибудь поймет, что это было его самым правильным решением в жизни. Виталик часто повторял историю о том, как он приехал покорять Москву с одной гитарой. А на самом деле был хорошо обеспечен своим отцом. И квартиру эту ему в свое время купил отец. У нас с дочкой не было цели завладеть квартирой и выгнать папу. Так получилось — мы просто не можем жить вместе. Конечно, его родители не одобрили этот поступок сына, мама Виталика всегда считала меня недостойной парой своему сыну. Я ее понимаю. В ее глазах я — расчетливая женщина, отобравшая у сына квартиру в Москве. Квартирный вопрос стал одной из главных причин, почему родители Виталика не общаются с Миланой.

Но была еще одна причина, подстегнувшая Виталика переписать квартиру. У меня появился богатый поклонник за границей, который стал заботиться обо мне и о Милане. Начал делать дорогие подарки: машина, бриллианты, путешествия, Милана в нем видела отца, у них завязались близкие отношения. На фоне появившегося конкурента Виталик решил завоевать меня и стать героем: переписал нам квартиру, о чем вскоре пожалел.

— Кто вас поддерживает?

— Я полностью обеспечиваю себя и Милану. Финансовой поддержки извне нет. Большое спасибо моим замечательным родителям, они самые лучшие бабушка и дедушка. Со стороны Виталика бабушка и дедушка нас игнорируют. Почему-то мама Виталика, не ходит с ней в кино, как с другими внучками, а дедушку мы видели всего один раз. К сожалению такое бывает, когда личная неприязнь, переносится на ребенка, и он должен нести тяжелый груз конфликтов взрослых людей. А вот его родной брат Женя с супругой Катей поддерживают нас: мы дружим и это приятно. Женя — настоящий дядя для Миланы, а его дочери стали настоящими сестры.

— Как вы и Милана адаптировались к дистанционному обучению?

— Как ни странно, но нам нравится. Во-первых, мы стали больше проводить вместе времени. Во-вторых, это эффективно, так как мы экономим время на дорогу. И если нам оставят выбор в будущем, я бы сделала его в пользу дистанционного обучения. Учеба в нашей семье — это полностью зона ответственности Миланы. Мы так договорились. Она справляется, не подводит. Моя задача — настроить или подбодрить, когда что-то не получается.

— Она у вас не только ученица, но и артистка. А у артистов теперь никаких концертов. Вас это тоже коснулось?

— Концертный тур у нас запланирован на осень, но я занимаюсь сейчас переносом на следующую весну. Милана выступит во многих крупных городах — Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске и других. Надеюсь, ситуация в России скоро наладится. Ведь мы рассчитываем только на себя, и я знаю, что мы справимся.

Блицинтервью

«Я бы хотела, чтобы папа стал джентльменом»

— Милана, о чем ты мечтаешь?

— Я очень хочу посмотреть Америку, поехать в Лос-Анджелес и в Орландо.

— Что за последнее время тебя больше всего порадовало и что сейчас больше всего огорчает?

— У меня прошел концерт, и мы с «милусятами» (так называют себя поклонники юной артистки. — Авт.) зажгли по полной. Расстроило то, что папа заблокировал карточку, которая была привязала к планшету, и я не могу теперь там ничего покупать.

— Что бы ты хотела изменить в отношениях с мамой? С папой?

— Хочу, чтобы мама мне больше разрешала сидеть в гаджетах, чтобы мы чаще путешествовали. С папой мы не видимся, и я не понимаю, почему он не пришел и не поздравил меня с днем рождения. Я бы хотела, чтобы он стал джентльменом по отношению к нам.

— Если бы можно было перенестись на десять лет вперед, то какой ты себя видишь?

— Я успешная певица, живу в Лос-Анджелесе. Купила дом маме, бабушке и дедушке и гигантскую будку Барончику (любимый пес тойтерьер. — Авт.).