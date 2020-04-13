«Мы оказались совершенно не готовы к происходящему»: Борис Дергачев о дне рождения, Булгакове и личной жизни

«Гуляй Вася!», «Отель «Белград», «Фитнес», «Триада» — список можно продолжать долго и объединяет эти проекты Борис Дергачев.

К своим 29-ти годам он успел попробовать себя в качестве актера театра и кино, режиссера и блогера. Впереди — масса планов, но, как признается Борис, коронавирус показал нам, что в любой момент все может перевернуться с ног на голову.

И это не единственный вывод, который актер вынес из сегодняшней ситуации. Обо всех жизненных уроках Борис Дергачев рассказал сайту Teleprogramma.pro.

Про день рождения

— Подводя итог 28-го года вашей жизни, можете сказать, какое событие стало самым значимым?

— Наверное, коронавирус и все, что происходит сейчас. Никто из моих родственников ныне живущих: мамы, папы, а им около 55 лет, дедушки такого раньше не видели. Никогда люди не сидели дома столько времени.

И мы все оказались совершенно не готовы к происходящему в мире.

— Как планируете отмечать день рождения в условиях вынужденной самоизоляции?

— В этом году спокойно — с тортом и шампанским. Буду дома отвечать на звонки, принимать поздравления. И каждый год в этот день я работаю, в том году был на Бали, как раз снимали «Гуляй Вася -2». А 29-й день рождения отмечу по Скайпу или Whats App с друзьями.

Про личную жизнь

— В прошлый раз вы поделились, что у вас отношения с коллегой. Не назовете имя избранницы?

— Личную жизнь пытаюсь не афишировать и буду стараться придерживаться этой позиции.

— Недавно проект Леди.Mail.ru узнал, как вынужденные каникулы отразились на отношениях пар. Статистика не очень: 14% стали постоянно ругаться, 5% — планируют расстаться после карантина. На ваших отношениях как-то отразилась необходимость быть вместе 24/7?

— У нас все спокойно, хорошо. Никаких ссор и потрясений не наблюдается, наоборот, это проверка для всех пар, которая сплотит их.

Хотя у меня есть несколько знакомых, которые с ужасом говорили про своих вторых половинок: «Это получается она дома будет сидеть теперь? Что делать?»

— Ваше открытие за самоизоляцию?

— Научился радоваться простым вещам. Ты выходишь в магазин и это, оказывается, целое событие.

О коронавирусе

— Большинство людей признаются, что устали от новостей о коронавирусе и проверяют только статистику заболевания по своему региону. А вы следите за новостями о вирусе, выступлениями президента?

— Да, я слежу за информацией, но не читаю все подряд. Смотрю новости, читаю, сравниваю, спрашиваю у знакомых, живущих в США, Испании, Италии. А потом какое-то среднестатистическое рождаю в голове. Свое мнение.

— Насколько серьезно соблюдаете рекомендации оставаться дома?

— Я серьезно отношусь и стараюсь беспричинно не выходить из дома и держать карантин. Если все будут соблюдать рекомендации и останутся дома, то мы сможем победить болезнь.

О кризисе

— Какие проекты заморозились в связи с изоляцией?

— Я сейчас должен был находиться на Шри-Ланке, снимали фильм «Булки». Ждем, когда все это спадет и будет продолжена работа.

— Остановка сильно ударила по вашему бюджету?

— Я такой человек, который чуть-чуть копит. Конечно, я сейчас не зарабатываю, трачу… Многие люди оказались в сложной ситуации — те у кого не оказалось никаких сбережений. Мне кажется, что больше всего ударит по малому бизнесу в России.

— А вам тоже приходят мемы про коронавирус? Как относитесь к таким рассылкам?

— Мне иногда девушка покажет на телефоне: «Смотри, прикольно!». Или иногда кто-то из друзей пришлет. В основном мемы повторятся, на мой взгляд – это все однотипно и примитивно. Но, в целом, отношусь терпимо, нет смысла обращать внимание.

— Сейчас популярны виртуальные концерты, спектакли. На ваш взгляд, насколько это сегодня нужно?

— Это нужно людям, которые хотят что-то сделать, выкрутиться, быть на волне того, что происходит. И даже если ситуация к ним спиной, то они все равно стараются быть на коне.

— Что ждете от 29-го года жизни?

— 30-го, потом 31-го… А вообще, планов много, но нет смысла говорить, потому что какая-то болезнь может перечеркнуть все. Все, что ты запланировал не то, что на ближайшие месяцы, а на дни.

Как говорил Воланд из произведения Булгакова «Мастер и Маргарита»: «Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус».

Но хочется верить, что многое зависит от нас самих. Работы много, планов куча, хочется, чтобы скорее все это закончилось и было время на реализацию.